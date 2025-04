Nunca elimines esta carpeta de Windows o toda la información de la computadora quedará en peligro

Es común borrar información para liberar espacio en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una carpeta que tradicionalmente pasaba desapercibida en los sistemas operativos de Microsoft se convirtió en el foco de confusiones presentadas por los usuarios tras la última gran actualización de Windows.

Su nombre, ‘inetpub’, comenzó a generar dudas en usuarios de Windows 10 y 11 luego del parche de seguridad liberado en abril de 2025. Este comportamiento atípico llevó a que muchos la identificaran erróneamente como un archivo residual o incluso como un error del sistema operativo.

Lejos de ser un componente inofensivo o prescindible, la carpeta ‘inetpub’ cumple una función crítica de protección interna contra amenazas informáticas. Su supresión manual puede comprometer seriamente la estabilidad del sistema, exponer la computadora a ataques y desactivar mecanismos clave de defensa.

Qué es la carpeta ‘inetpub’ que aparece en la nueva actualización de Windows

La mayoría desconoce la finalidad de esta carpeta. (Foto: X/@samilaiho)

‘Inetpub’ es una carpeta históricamente asociada con Internet Information Services (IIS), un componente opcional de Windows utilizado para gestionar servidores web.

En contextos anteriores, solo aparecía cuando el usuario habilitaba manualmente esta función. Sin embargo, desde las actualizaciones KB5055523 para Windows 11 y KB5055518 para Windows 10, esta carpeta se integra incluso en sistemas donde IIS no está activo.

Esta modificación responde a un ajuste de seguridad implementado por Microsoft para mitigar la vulnerabilidad CVE-2025-21204. El fallo permitía a usuarios maliciosos escalar privilegios de manera ilegal durante la fase de activación del sistema.

En ese escenario, la inclusión de ‘inetpub’ forma parte de una medida preventiva que protege rutas internas sensibles y bloquea intentos de manipulación por parte de terceros no autorizados.

Qué pasa si se elimina manualmente del ordenador

Pueden estar comprometidos los archivos el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar la carpeta ‘inetpub’ no solo borra un componente visual del disco, sino que desactiva parte del sistema de defensa implantado por la última actualización.

Esta acción puede abrir la puerta a la ejecución de archivos maliciosos y accesos remotos no autorizados, que explotan precisamente las rutas internas desprotegidas del sistema operativo.

Además, al tratarse de un directorio con permisos especiales de solo lectura bajo el control del usuario SYSTEM, cualquier modificación forzada incluida su eliminación, rompe la estructura diseñada para evitar la inyección de código malicioso. En la práctica, borrar ‘inetpub’ debilita el blindaje de seguridad que protege el sistema operativo desde la raíz.

Por qué causa confusión entre los usuarios si es tan importante

Ciertos usuarios por el cansancio pueden creer que se trata de un virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal fuente de confusión radica en su aparición inesperada en entornos que no utilizan servidores web. Usuarios que nunca activaron Internet Information Services notaron la presencia de esta carpeta tras la instalación del parche de abril y, al no encontrar funcionalidad aparente, asumieron que se trataba de un error del sistema o de un residuo no deseado.

Este malentendido crece por la falta de documentación visible durante el proceso de actualización, lo que impide a los usuarios identificar su origen o su propósito.

Al no figurar como un componente destacado, muchos optaron por eliminarla sin comprender que estaban desactivando una barrera contra una amenaza crítica previamente detectada por Microsoft.

Cómo se puede restaurar si ya fue eliminada de la computadora

Todo este proceso se puede hacer desde el teclado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque eliminar la carpeta ‘inetpub’ puede comprometer la seguridad, es posible restaurarla sin necesidad de reinstalar completamente el sistema operativo.

Para ello, el usuario debe acceder al Panel de control y seleccionar la opción “Activar o desactivar características de Windows”. Una vez allí, debe marcar la casilla correspondiente a Internet Information Services (IIS) y aceptar todos los cambios.

Este procedimiento fuerza la recreación de la carpeta en cuestión, reactivando las protecciones que habían sido deshabilitadas por su eliminación. Pese a que el servicio IIS no esté en uso, este paso permite restablecer la estructura necesaria para reforzar la seguridad del sistema tal como fue concebida en las actualizaciones recientes.