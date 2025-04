Ciberdelincuentes en España roban información personal a través de apps para iPhone y Android

Los ciberdelincuentes están utilizando aplicaciones maliciosas para robar información personal a través de dispositivos móviles, poniendo en riesgo las cuentas en redes sociales y las finanzas de millones de usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez hay más desarrollo en la industria de la tecnología, y con ello, las tácticas de los ciberdelincuentes también se vuelven más sofisticadas. Mientras el uso de las redes sociales crece exponencialmente, también lo hacen las estafas en y las llamadas de SPAM.

Sin embargo, una nueva estrategia está ganando terreno entre los ciberdelincuentes, y está poniendo en riesgo la seguridad de millones de usuarios en Europa.

Los estafadores están recurriendo a engaños cada vez más elaborados, dirigidos a robar información personal y confidencial de los usuarios a través de dispositivos móviles.

Lo más alarmante es que este tipo de fraudes implica la instalación de aplicaciones maliciosas en smartphones, tanto Android como iOS, poniendo en peligro la privacidad de las personas y sus cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok.

Las aplicaciones maliciosas son una amenaza creciente en la era digital, pero con precauciones como descargar solo de tiendas oficiales, los usuarios pueden evitar ser víctimas de estos fraudes

Así funciona el fraude de las aplicaciones maliciosas

El modus operandi de estos ciberdelincuentes es sorprendentemente ingenioso. A diferencia de los tradicionales correos electrónicos de phishing, esta nueva táctica no se limita a los mensajes sospechosos.

En su lugar, los estafadores se hacen pasar por compañías legítimas o servicios de suscripción y convencen a las víctimas de descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, como la App Store o Google Play Store.

El problema es que, al descargar e instalar aplicaciones de fuentes no verificadas, los usuarios se exponen a riesgos graves. Muchas de estas aplicaciones contienen malware, como spyware, ransomware o troyanos, diseñados para recopilar información personal, como contraseñas, números de tarjetas bancarias y mensajes privados en redes sociales.

Al descargar aplicaciones de fuentes no verificadas, los usuarios ponen en riesgo su información personal, exponiéndola a malware que roba datos confidenciales y compromete su privacidad

Una vez que el malware está instalado en el dispositivo, los estafadores tienen acceso a las cuentas de las víctimas y pueden hacerse pasar por ellas para estafar a amigos y familiares.

La influencia de la IA en los casos de robo de información

Lo que hace que este tipo de fraudes sea aún más difícil de detectar es el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial generativa y el Deepfake. Los estafadores están utilizando herramientas de IA y software de manipulación de imágenes y voz para crear mensajes engañosos, videos falsificados y voces que imitan a personas de confianza. Esto hace que los errores de los ciberdelincuentes sean corregidos rápidamente y sus tácticas sean cada vez más difíciles de identificar.

La dificultad para detectar estas amenazas ha aumentado en gran medida debido a la habilidad de los criminales para adaptar sus métodos a los avances tecnológicos. Según expertos, el uso de inteligencia artificial para falsificar mensajes y realizar engaños con mayor precisión es una de las principales razones de la escalada de estos ataques.

Los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y el Deepfake están haciendo más difícil identificar las estafas digitales, lo que aumenta el riesgo para los usuarios que no toman precauciones

Consejos para protegerse de los fraudes digitales

La mejor forma de evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes es mantener una actitud vigilante y seguir buenas prácticas de seguridad. La recomendación principal es descargar aplicaciones solo de las tiendas oficiales, como la App Store o Google Play Store, ya que estas plataformas tienen sistemas de seguridad que verifican la autenticidad de las aplicaciones.

Además, es fundamental estar atento a los mensajes sospechosos que recibes por SMS, correo electrónico o incluso a través de WhatsApp. Si un mensaje parece provenir de una organización oficial pero contiene enlaces extraños o solicita información personal, no accedas al enlace ni compartas tus datos. Las empresas legítimas rara vez piden información confidencial por estos medios.

Si has instalado aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, es esencial revisar los permisos y desinstalar aquellas que no son necesarias para proteger tu dispositivo de posibles amenazas

Si ya has instalado aplicaciones de fuentes no verificadas, es importante revisar los permisos de estas aplicaciones y eliminar aquellas que tengan acceso a funciones del teléfono que no son necesarias para su funcionamiento. Limitar los permisos puede ayudar a reducir el riesgo de que los ciberdelincuentes obtengan acceso a tu información.

Qué hacer si ya eres víctima de un fraude

Si crees que has caído en una estafa y tu dispositivo podría estar infectado con malware, es fundamental actuar rápidamente. Primero, desinstala cualquier aplicación sospechosa que hayas descargado fuera de las tiendas oficiales. Luego, realiza un análisis completo de tu dispositivo con un antivirus confiable para detectar y eliminar cualquier amenaza.

Además, cambia las contraseñas de tus cuentas en redes sociales y servicios bancarios, especialmente si notas actividades extrañas o mensajes no autorizados. Si has perdido dinero, contacta a tu banco de inmediato para bloquear cualquier transacción fraudulenta.