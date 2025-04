Quiénes son los que más millones de dólares ganan en OnlyFans y cuánto les queda en ganancias

Plataformas como OnlyFans reconfiguran la forma de consumir productos mediáticos a través de la relación directa entre creador y audiencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Angela Renée White, más conocida como Blac Chyna, decidió volcarse al universo digital de OnlyFans, lo hizo con un objetivo claro, capitalizar su imagen de una forma que las redes tradicionales no permitían.

Hoy, lidera la lista de los creadores más rentables en esta plataforma con ingresos que alcanzan los 20 millones de dólares mensuales. OnlyFans, concebido originalmente como un sistema de mecenazgo, ha evolucionado en una maquinaria de ingresos para quienes saben cómo dominar sus códigos.

El reinado de Blac Chyna

Blac Chyna. Influencers y datos, las claves que convierten a OnlyFans en una fábrica de millones - REUTERS/Mario Anzuoni

Con un pasado como modelo y celebridad de televisión, Blac Chyna encontró en OnlyFans un escenario donde el control del contenido y la monetización directa con su audiencia se convirtieron en su principal fuente de ingresos.

Es un sistema que recompensa la exclusividad y la conexión directa, señalan analistas del fenómeno. Su caso ilustra cómo figuras públicas pueden reconvertir su fama en dividendos mensuales millonarios.

Estrellas que capitalizan la fama

Le sigue en la lista Bella Thorne, actriz y cantante estadounidense, quien genera 11 millones de dólares mensuales. Su incursión inicial en OnlyFans provocó un colapso temporal en la plataforma y motivó cambios en sus políticas. Thorne demostró que, aun con contenido moderado, el modelo de negocio puede ser extremadamente lucrativo si se acompaña de una estrategia mediática agresiva.

Algoritmos de personalización y estrategias de engagement explican por qué la plataforma domina el mercado del contenido por suscripción - REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo

En tercer lugar aparece Cardi B, rapera y ex estrella de redes, con 9,43 millones de dólares mensuales. Su presencia en OnlyFans se destaca por una oferta centrada en contenido personal e inédito, en lugar del material explícito que otros usuarios prefieren.

Su enfoque muestra que el vínculo con los seguidores puede traducirse en ingresos significativos sin caer necesariamente en el contenido erótico.

El peso del pasado mediático

Tyga, con 7,69 millones mensuales, y Mia Khalifa, con 6,42 millones, refuerzan esta tendencia. Ambos con trayectorias marcadas por una fuerte exposición mediática, encontraron en OnlyFans una herramienta para reformular su imagen pública.

Mia Khalifa. Modelos como el de OnlyFans abren una nueva vía para monetizar el contenido sin depender de plataformas tradicionales ni marcas - (Foto: @miakhalifa, Instagram)

En el caso de Khalifa, su pasado en la industria pornográfica le otorgó notoriedad, pero es su contenido y su discurso post-industria lo que ha captado una nueva audiencia.

De virales a millonarios

Danielle Bregoli, más conocida como Bhad Bhabie, se posiciona sexta con ingresos mensuales de 5,2 millones. Con tan solo una frase viral (”Cash me outside, how ‘bout dah?”) y una aparición en el programa de Dr. Phil, transformó un momento mediático en una carrera musical y digital que encuentra en OnlyFans su plataforma de mayor rentabilidad.

Erica Mena, actriz y modelo, suma 4,9 millones mensuales. Su éxito radica en la continuidad de su exposición pública a través de la franquicia ‘Love & Hip Hop’, lo que le permitió consolidar una base de seguidores dispuestos a pagar por contenido exclusivo.

El modelo de negocio se consolida como una alternativa rentable para quienes dominan los códigos de visibilidad y fidelización - VisualesIA

Influencers que superan a médicos

Gema McCourt, conocida como Gem 101, genera 2,9 millones mensuales, una cifra que, según informes, es 30 veces superior al salario promedio de un médico en el Reino Unido. Su ascenso refleja el potencial de monetización de las influencers sin trayectoria previa en los medios tradicionales.

Nuevas figuras del entretenimiento

Pia Mia, cantante y actriz, gana 2,2 millones de dólares por mes. Su estrategia incluye el uso cruzado de redes sociales y OnlyFans para consolidar una base de suscriptores.

Safaree Samuels, cerrando el top ten con 1,9 millones mensuales, demuestra que el pasado en la música y TV puede reconvertirse en un activo comercial dentro de esta plataforma.

OnlyFans se presenta como un escaparate donde lo personal, lo explícito y lo exclusivo se entrelazan para producir un nuevo modelo de negocio en la economía digital. La plataforma no solo redefine la relación entre celebridad y público, sino que convierte la atención en una moneda tangible.

En este ecosistema, la fama ya no se mide solo por la presencia en medios, sino por la cantidad de suscriptores dispuestos a pagar mensualmente por un acceso directo a la intimidad digital de sus ídolos.