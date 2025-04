Bill Gates reveló la edad ideal para darle el primer celular a un hijo y evitar problemas a futuro

El filántropo ha dado diferentes declaraciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad moderna. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

El debate sobre la edad adecuada para que los niños tengan su primer celular sigue siendo un tema de interés para padres y expertos. Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más influyentes en el ámbito tecnológico, compartió su postura al respecto, estableciendo los 14 años como la edad ideal para que los menores reciban su primer teléfono .

Según declaraciones de Gates a The Mirror, no solo fijó este límite en su propia familia, sino que implementó normas estrictas sobre el uso de dispositivos en su hogar, así que sus hijos no tuvieron acceso a un teléfono hasta cumplir los 14 años, a pesar de que otros niños de su entorno ya contaban con uno a edades más tempranas.

“No tenemos teléfonos celulares en la mesa cuando comemos. No les dimos teléfonos celulares a nuestros hijos hasta que cumplieron 14 años y se quejaron de que otros niños los tenían antes”, expresó el filántropo. Esta decisión buscaba retrasar el uso de la tecnología y fomentar hábitos saludables y establecer límites claros en el uso de dispositivos.

Por qué hay muchos debates sobre el impacto de la tecnología en la infancia

El impacto de la tecnología en el desarrollo infantil ha sido objeto de numerosos estudios y medidas saludables. En países como Suecia, se aconseja mantener a los menores de 2 años alejados de las pantallas, una pauta que busca proteger su desarrollo cognitivo y emocional.

Sin embargo, la realidad muestra que muchos niños tienen acceso a dispositivos como tablets y teléfonos inteligentes desde edades muy tempranas, lo que plantea desafíos tanto para los padres como para los educadores.

En este contexto, la postura de Gates cobra relevancia, porque no solo establece un límite de edad, sino que enfatiza la importancia de acompañar a los adolescentes en el uso de la tecnología.

Según el empresario, no solo hay que entregar un celular; es fundamental educar a los jóvenes sobre los riesgos asociados al uso de internet y las redes sociales, así como fomentar un uso responsable y equilibrado de estos dispositivos.

Qué normas se deben seguir para un uso saludable de los dispositivos.

La estrategia implementada por Gates en su hogar incluyó reglas específicas para garantizar un uso saludable de los teléfonos. Una de estas normas era la prohibición de utilizar los dispositivos durante las comidas familiares, un momento que se consideraba esencial para la interacción y la comunicación entre los miembros de la familia.

Además, otros expertos en salud infantil promueven el diálogo abierto con sus hijos sobre los peligros del entorno digital, como el ciberacoso y la exposición a contenido inapropiado.

Estas no solo busca proteger a los hijos de los riesgos asociados al uso de la tecnología, sino enseñarles medidas para utilizar los dispositivos, como herramientas útiles y productivas.

La estrategia de Gates parece haber dado buenos resultados, porque sus hijos lograrán desarrollar una relación equilibrada con la tecnología, evitando los problemas que suelen surgir cuando no se ponen límites claros, y enfocando su vida laboral en áreas distintas.

Por qué no se debe dar un celular a un niño sin antes educarlo

La pauta de Gates de esperar hasta los 14 años para entregar un teléfono a los niños contrasta con las prácticas de muchas familias, donde los menores reciben estos dispositivos a edades muy tempranas.

Según varios estudios internacionales recientes, pese a que los niños menores de 11 años no deberían tener acceso a teléfonos inteligentes, muchos padres continúan dejando abierta la posibilidad de uso.

Así que, el debate sobre la edad adecuada para el primer teléfono está relacionado con la necesidad de educar a los niños sobre el uso responsable de la tecnología. Esto incluye enseñarles a gestionar su tiempo frente a las pantallas, proteger su privacidad en línea y evitar comportamientos perjudiciales, como el uso excesivo de redes sociales.