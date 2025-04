Cuida tu Gmail: nueva estafa suplanta a Google, para robar dinero, cuentas y datos personales

Activar la verificación en dos pasos (2FA) : esta es la medida de seguridad más efectiva. La verificación en dos pasos agrega una capa adicional de protección, ya que incluso si un atacante consigue la contraseña de acceso, no podrá entrar a la cuenta sin el código que se envía al teléfono móvil del usuario. Google ofrece varias opciones para activar esta función, como el uso de seguridad biométrica, un código enviado por mensaje de texto o a través de una aplicación de autenticación.

Revisar la dirección del remitente y los enlaces: siempre es importante verificar que la dirección de correo electrónico del remitente sea realmente legítima. En este caso, es crucial asegurarse de que los enlaces en los correos electrónicos dirijan a páginas de Google, y no a subdominios sospechosos como sites.google.com o dominios extraños. Si el enlace lleva a un sitio web que no es el habitual de Google, no haga clic en él.