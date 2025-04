Suplantan a la marca The North Face ofreciendo un famoso producto a muy bajo precio

La promoción de un morral de The North Face, a menos de 3 euros, está circulando en redes sociales, robando datos bancarios y personales a usuarios desprevenidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión digital ha traído consigo innumerables beneficios, pero también ha dado lugar a nuevos tipos de amenazas, especialmente cuando se trata de estafas y fraudes en línea.

Cada día, los ciberdelincuentes idean nuevas estrategias para engañar a los usuarios y robar sus datos personales y bancarios, aprovechándose de la confianza que los internautas depositan en promociones tentadoras.

Una de las últimas amenazas a nivel mundial está relacionada con una oferta que promete una maleta de la conocida marca The North Face por solo 1,95 euros, una oferta que, aunque parece irresistible, es en realidad una trampa peligrosa para los usuarios de internet.

Una oferta atractiva para engañar a incautos

La oferta en cuestión ha circulado en las últimas semanas a través de redes sociales y mensajes reenviados entre usuarios. El mensaje es claro y directo: una supuesta oportunidad para conseguir un morral de la marca de accesorios y ropa de montañismo ‘The North Face’ por menos de dos euros.

Esta propuesta suena como una ganga difícil de rechazar. Sin embargo, detrás de esta “promoción” se oculta una estrategia de phishing que pone en riesgo los datos personales de los usuarios.

La técnica utilizada por los ciberdelincuentes es sofisticada, crean anuncios que imitan el diseño de sitios web oficiales, lo que hace que la oferta parezca legítima. Al hacer clic en el enlace, los usuarios son redirigidos a una página que replica el diseño de una tienda en línea confiable, donde se les invita a completar una encuesta rápida para obtener el descuento.

Aunque las promesas son tentadoras, el propósito real de la oferta es obtener información personal y financiera de los usuarios.

Cómo roban datos personales y bancarios este tipo de estafas

Una vez que el usuario acepta la encuesta (que en principio parece ser sencilla y corta) el sitio web solicita información personal, como nombre completo, dirección, correo electrónico, número de teléfono y, lo más crítico, los datos bancarios.

Los ciberdelincuentes justifican este pedido como una necesidad para procesar el supuesto pedido, pero en realidad no tienen intención de enviar ningún producto. Su único objetivo es robar los datos de los usuarios para realizar fraudes financieros, suplantar identidades o incluso revender la información.

Los expertos en ciberseguridad alertan sobre la peligrosidad de este tipo de fraudes, ya que los estafadores no solo obtienen datos financieros, también pueden acceder a otros aspectos personales que pueden ser utilizados para cometer delitos de mayor envergadura.

Es común que los ciberdelincuentes utilicen los datos robados para abrir cuentas bancarias falsas, hacer compras online con tarjetas robadas o incluso acceder a cuentas de correo electrónico y redes sociales.

Por qué es tan peligrosa la estafa del morral

Los estafadores saben cómo manipular la psicología de los usuarios. Para hacer más creíble la oferta, imitan fielmente los diseños de marcas reconocidas como The North Face, lo que genera un falso sentido de seguridad.

Además, utilizan tácticas de urgencia como “¡Solo por hoy!” o “Últimas unidades disponibles” para presionar a los usuarios a actuar rápidamente sin reflexionar.

Expertos en seguridad han confirmado que este tipo de promociones no tiene ninguna relación con las marcas mencionadas. The North Face y otras empresas, como Decathlon, han desmentido estar involucradas en esta estafa, y han aconsejado a los usuarios desconfiar de cualquier enlace que no provenga de sus canales oficiales.

En sus comunicaciones, recalcan que nunca solicitan información bancaria fuera de sus plataformas verificadas.

Cómo protegerse de los ciberdelincuentes

Para evitar caer en este tipo de fraudes, es fundamental tener siempre una actitud crítica al navegar por internet. Si te encuentras con una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, lo mejor es acceder directamente al sitio oficial de la marca desde el navegador, evitando hacer clic en enlaces enviados por redes sociales o mensajes.

Además, siempre verifica las redes sociales oficiales de las marcas para confirmar si realmente están promocionando ese tipo de ofertas.

Si alguna vez tienes dudas sobre una promoción, lo más recomendable es consultar con los canales de atención al cliente de la marca o investigar en foros especializados. Ante la menor sospecha, nunca ingreses tu información personal o bancaria.