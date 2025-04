Desactiva estas dos funciones en el portátil para ahorrar batería cuando no tengas cerca una fuente de energía

Es una forma práctica cuando se usará por varias horas el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones en las que no se tiene acceso inmediato a una fuente de energía, mantener la carga de la batería de una computadora portátil puede ser un gran reto. Existen muchas formas de optimizar el consumo energético, pero dos funciones clave pueden marcar una gran diferencia cuando el nivel de carga comienza a descender.

Siguiendo los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se pueden realizar ajustes simples que permiten maximizar la duración de la batería sin renunciar a las tareas más esenciales.

Al apagar características como el Bluetooth y el WiFi, así como aplicar algunas configuraciones en el sistema operativo, es posible extender la autonomía del dispositivo por varias horas, especialmente en situaciones críticas donde no se cuenta con acceso a un enchufe cercano.

Por qué desactivar el Bluetooth puede ayudar a ahorrar batería en el portátil

Seguir esta pauta es clave cuando no se usen dispositivos inalámbricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una de las funciones que más energía consume en los portátiles, sobre todo cuando está en búsqueda constante de dispositivos cercanos con los que emparejarse. En escenarios donde no se utiliza este servicio, desactivarlo se convierte en una medida inmediata para alargar la duración de la batería.

Esta tecnología, aunque útil, no es esencial para la mayoría de las tareas cotidianas en un ordenador portátil, por lo que su desconexión puede significar un gran ahorro. Si no se está utilizando dispositivos como auriculares, ratones o teclados inalámbricos, no hay razón para mantener el Bluetooth activado.

Esto es aún más relevante cuando se trabaja en lugares donde no hay otros dispositivos cercanos para conectar. Desactivar esta función es sencillo, y la mejora en la autonomía de la batería es inmediata, sobre todo cuando el portátil se encuentra operando sin estar conectado a una fuente de energía.

En qué casos se puede apagar el WiFi de la computadora

Esta opción sigue consumiendo energía en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que el Bluetooth, el WiFi es una función del portátil que puede consumir una gran cantidad de energía, sobre todo si el dispositivo está constantemente buscando redes inalámbricas disponibles.

Cuando no se dispone de conexión a Internet, ya sea porque se está en un lugar sin cobertura o simplemente no necesitas acceso en ese momento, es más que crucial desactivar esta opción. De esta forma, se reduce el consumo energético derivado de la búsqueda constante de redes.

Asimismo, activar el modo avión es una excelente opción si no se necesita conectividad en absoluto. Este modo desactiva todas las funciones de transmisión de señales del portátil, como WiFi, Bluetooth y datos (en los casos de ordenadores con esta última función).

Cómo influye el brillo de la pantalla del portátil en el consumo de batería

Esta opción se puede configurar de forma automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brillo de la pantalla es uno de los factores más evidentes en el consumo de batería de un portátil. Es común que se mantenga al nivel máximo por conveniencia, sin considerar el impacto que esto tiene en la autonomía del dispositivo.

De hecho, la pantalla es uno de los componentes que más energía requiere. Por lo tanto, reducir su brillo, cuando se está en un entorno donde la luz natural es suficiente, puede representar un ahorro importante.

Además, los sistemas operativos modernos suelen incluir opciones para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla en función del nivel de batería. Activar esta opción es una forma inteligente de asegurar que el dispositivo gestione eficientemente su consumo de energía, ajustándose a las circunstancias sin necesidad de intervención manual.

Por qué se debe cerrar las aplicaciones que no se están utilizando

Contar con muchos programas abiertos provoca que se requiera mayor rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones abiertas en segundo plano, aunque no estén siendo utilizadas activamente, continúan consumiendo recursos del sistema, incluidos la CPU y la memoria, lo que contribuye al agotamiento de la batería.

Esto ocurre con programas de alto consumo, como navegadores web con múltiples pestañas abiertas o aplicaciones de procesamiento de gráficos. A medida que el número de apps activas incrementa, lo hace el consumo de energía, lo que puede reducir la duración de la carga de la batería.

Cerrando aquellas aplicaciones que no están siendo utilizadas, además de liberar recursos, se contribuye directamente a mejorar la eficiencia energética del portátil. Esta acción, sumada a otros ajustes, como la reducción del brillo de la pantalla, puede extender la duración de la carga.