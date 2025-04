Por qué en México se cambió automáticamente la hora en los celulares

El 6 de abril de 2025, celulares en México adelantaron una hora de forma automática, causando confusión entre usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 6 de abril de 2025, muchos usuarios en México amanecieron con la sorpresa de que sus celulares adelantaron automáticamente una hora. Esta variación horaria generó confusión, ya que algunos pensaron que se trataba de un cambio de horario oficial, algo que, en principio, ya no aplica en gran parte del país.

Esta situación tiene una explicación tecnológica, ya que no se trata de un fenómeno sobrenatural o una falla en los dispositivos, sino más bien un caso en el que se evidencia la importancia de estar al tanto de los ajustes del celular.

¿Cambió realmente el horario en México?

A pesar de la confusión generalizada, la respuesta es no: en México no se cambió el horario este 6 de abril de 2025. Desde la reforma a la Ley de Husos Horarios en 2023, la mayoría de los estados del país ya no aplican el horario de verano.

Esta medida fue aprobada por el Senado de la República, como parte de una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba eliminar los efectos negativos del cambio de horario en la salud y el bienestar de la población, además de demostrar que el ahorro energético era mínimo. Sin embargo, el cambio automático de hora en algunos dispositivos móviles respondió a una cuestión técnica que tiene que ver con los sistemas operativos de los teléfonos.

La confusión horaria en celulares se debe a configuraciones automáticas que aún mantienen ajustes del horario de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se adelantó la hora en algunos celulares

El fenómeno que sorprendió a muchos usuarios se debió a que muchos dispositivos, especialmente aquellos con sistemas operativos antiguos o configuraciones automáticas activadas, seguían programados para realizar los ajustes de horario como si el horario de verano aún estuviera en vigor.

A pesar de que la reforma de 2023 eliminó este cambio, los teléfonos no siempre han actualizado sus configuraciones, especialmente aquellos modelos que no reciben actualizaciones constantes o aquellos que tienen un sistema operativo más antiguo.

De esta forma, los teléfonos continúan haciendo ajustes automáticos en los meses de abril y octubre, como ocurría en el pasado, cuando el horario de verano era una norma vigente en gran parte del país. En este contexto, los dispositivos móviles con configuraciones automáticas activadas intentan realizar un ajuste en la hora a las 2:00 de la mañana, como sucedía anteriormente, adelantando una hora y provocando la confusión de los usuarios.

Dispositivos con sistemas operativos antiguos no actualizados generan cambios automáticos de hora pese a la reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué regiones de México todavía se aplica el cambio de horario?

Es importante destacar que, aunque en gran parte del país ya no se lleva a cabo el cambio de horario, sí existen algunas regiones donde el horario de verano sigue vigente. Esto ocurre en las zonas fronterizas del norte del país, que necesitan alinear sus horarios con las ciudades de Estados Unidos por motivos comerciales. Algunos municipios que aún deben ajustar sus relojes a la hora de verano son:

Baja California : Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali.

Chihuahua : Ciudad Juárez, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe.

Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza.

Nuevo León : Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros.

En estas regiones, el horario de verano sigue siendo parte de la política pública debido a la necesidad de sincronizar las actividades comerciales con las de Estados Unidos, lo que implica que los dispositivos de personas que habitan en estas zonas aún realicen los ajustes automáticos.

Usuarios pueden evitar confusiones desactivando la opción de ajustes automáticos de hora en sus celulares iOS y Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que el celular cambie la hora automáticamente

Para evitar la confusión de cambios automáticos de hora, los usuarios pueden modificar la configuración de sus teléfonos y desactivar el ajuste automático. A continuación, te mostramos cómo hacerlo en los sistemas operativos más comunes.

En dispositivos iOS (iPhone/iPad):

Ve a Ajustes. Entra a General. Selecciona Fecha y hora. Desactiva la opción Automático.

En dispositivos Android:

Accede a Ajustes. Busca y selecciona Sistema o Gestión general (dependiendo del modelo). Selecciona Fecha y hora. Desactiva las opciones Fecha y hora automáticas y Zona horaria automática.