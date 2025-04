Cómo detectar si han ingresado desconocidos a mi cuenta de Instagram y cómo solucionarlo

Un inicio de sesión desconocido puede pasar desapercibido si no revisas la actividad de dispositivos vinculados a tu perfil desde la app o la web - APP STORE

Un día abres Instagram y todo parece igual. Tu foto, tus publicaciones, tus historias. Pero algo no cuadra. Quizá notaste que alguien nuevo aparece entre tus mensajes, o que la app muestra actividad desde una ciudad que no reconoces. Podría tratarse de un error o de alguien que ingresó sin permiso a tu cuenta.

Este tipo de accesos no autorizados no siempre deja señales visibles. A veces no hay publicaciones extrañas ni mensajes enviados. Aun así, alguien puede estar navegando tu información, leyendo tus conversaciones o incluso probando nuevas contraseñas para tomar el control completo.

La buena noticia es que Instagram ofrece herramientas para detectar si hay sesiones activas en otros dispositivos y cerrarlas con unos pocos pasos.

La sección de seguridad muestra si tu cuenta fue abierta desde otras ciudades o equipos desconocidos, incluso si nadie publicó nada - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo verificar los accesos a tu cuenta desde Android

Abre la app de Instagram. Toca tu foto de perfil en la parte inferior derecha para ir a tu perfil. Pulsa el ícono de menú en la parte superior derecha. Ingresa en Centro de cuentas. Toca Contraseña y seguridad. Selecciona Dónde iniciaste sesión. Verás una lista de dispositivos conectados a tus cuentas. Pulsa sobre tu cuenta y desplázate hacia abajo. Toca Seleccionar dispositivos para cerrar sesión. Marca los dispositivos que no reconozcas y pulsa Cerrar sesión.

Los accesos indebidos no siempre dejan rastros visibles, pero Instagram permite detectarlos y actuar antes de perder el control - (Google)

Si no encuentras esa opción, sigue estos pasos alternativos:

Desde tu perfil, abre el menú .

Entra en Seguridad .

Toca Actividad de inicio de sesión .

Si ves un inicio de sesión desconocido, pulsa No fui yo y sigue las instrucciones para cambiar tu contraseña.

También puedes cerrar sesión tocando los tres puntos junto a cada inicio de sesión y seleccionando Cerrar sesión.

Identifica desde qué dispositivos han accedido a tu Instagram desde iPhone

Abre Instagram y entra en tu perfil tocando la foto en la esquina inferior derecha. Pulsa el ícono de menú en la parte superior derecha. Accede a Centro de cuentas. Entra en Contraseña y seguridad. Toca Dónde iniciaste sesión. Selecciona tu cuenta y baja hasta encontrar Seleccionar dispositivos para cerrar sesión. Marca los dispositivos que quieras cerrar y pulsa Cerrar sesión.

Cerrar sesiones ajenas, cambiar la contraseña y activar la autenticación en dos pasos son acciones clave para proteger tu cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si esta función no está disponible, haz lo siguiente:

Desde el perfil, toca el menú .

Ingresa en Seguridad .

Selecciona Actividad de inicio de sesión .

Verifica las ubicaciones listadas.

Si ves una que no reconoces, toca No fui yo y sigue las indicaciones.

Para cerrar sesión en cualquier dispositivo, toca los tres puntos junto a cada entrada y elige Cerrar sesión.

Cómo realizar el proceso desde tu computador

Inicia sesión en Instagram desde tu navegador. Haz clic en Más en la parte inferior izquierda. Entra en Configuración. Accede a Centro de cuentas. Haz clic en Contraseña y seguridad. Selecciona Dónde iniciaste sesión. Elige la cuenta que deseas revisar. Haz clic en Seleccionar dispositivos para cerrar sesión. Marca los dispositivos sospechosos y selecciona Cerrar sesión.

Tanto en Android, iPhone o computadora, puedes consultar la ubicación y el dispositivo de cada ingreso a tu cuenta y actuar de inmediato - (Imagen ilustrativa Infobae)

En caso de no tener acceso a esta opción, sigue esta alternativa:

Ve a Configuración desde el menú.

Haz clic en Actividad de inicio de sesión en el panel izquierdo.

Revisa las ubicaciones listadas.

Si alguna te parece extraña, selecciona No fui yo y sigue los pasos para proteger tu cuenta.

Para cerrar sesión, haz clic en los tres puntos y elige Cerrar sesión.

Detectar un acceso no autorizado a tiempo puede evitar un problema mayor. Si alguien entró a tu cuenta, es importante cambiar tu contraseña, activar la autenticación en dos pasos y revisar las apps conectadas. También es recomendable usar contraseñas únicas y seguras para cada servicio.

No des por hecho que tu cuenta está a salvo solo porque no ves cambios. Lo mejor que puedes hacer es verificar, actuar y proteger tu información. Instagram ofrece las herramientas. Lo demás depende de ti.