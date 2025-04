En qué situaciones no debes devolver una llamada perdida: aprende estos cuatro consejos para evitar robos

Una simple acción trae varios riesgos en la seguridad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, una de las estafas telefónicas más comunes ha sido el “timo de la llamada perdida”, una estrategia que aprovecha la desinformación y curiosidad de los usuarios, y ocurre cuando se recibe una llamada de un número desconocido, y antes de que se pueda contestar, la llamada se corta.

Al ver que la llamada no fue atendida, muchas personas optan por devolverla, sin imaginar que están a punto de caer en una trampa que puede costarles mucho más de lo esperado.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) esto se debe a que al devolver la llamada, se conecta con un número de tarificación especial, que está ubicado en el extranjero o es de alto costo, y que genera una tarifa exorbitante por el tiempo de conversación o por el simple hecho de haber marcado dicho número.

Qué pasa si se recibe una llamada de un número desconocido

La llamada se suele cortar cuando se intenta contestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar ser víctima de este fraude, uno de los primeros consejos es no devolver llamadas de números desconocidos. Aunque es inquietante no haber podido contestar una llamada importante, en el caso de los fraudes, las llamadas suelen ser de números extraños y que no están asociados a contactos anteriores.

Así que, si un número desconocido llama y no deja mensaje, es probable que se trate de una llamada automática o de una línea de tarificación especial.

Además, se debe buscar información sobre el número en línea, o si es necesario, realizar una búsqueda a través de una página web especializada en identificar números fraudulentos.

Por qué hay que pensar unos minutos antes de devolver la llamada

Hay que analizar qué persona pudo haber llamado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es esencial verificar de qué número proviene. Si el número no está en la lista de contactos, hay que investigar a través de herramientas disponibles en internet.

Existen aplicaciones y sitios web que permiten identificar el origen de los números telefónicos, y muchas veces alertan sobre números asociados a fraudes o de tarificación especial.

En el caso de que la llamada provenga de un número internacional o de una zona desconocida, es mejor no arriesgarse a devolverla. Estos números son una de las herramientas preferidas por los estafadores, porque pueden generar tarifas astronómicas sin que el usuario se dé cuenta hasta que reciba su factura.

Qué consecuencias hay al devolver una llamada del extranjero

Se pueden presentar cargos económicos a nombre de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales problemas de devolver una llamada perdida de un número internacional es que puede resultar en una factura telefónica mucho más elevada de lo esperado. Es posible que se conecte con un número de tarificación especial, cuyos costos son mucho más altos que los de una llamada normal.

Estos números suelen tener tarifas que varían según el país y el tipo de servicio, y en algunos casos pueden llegar a ser tan altos que al final la llamada costará mucho más de lo que se pensaba.

Para reducir los riesgos, es crucial prestar atención a las tarifas asociadas a los números que se llaman, así como asegurarse de que las llamadas que se realizan sean siempre de acuerdo con las tarifas que se tienen contratadas.

En qué momento se puede consultar a operadores de telefonía

Es clave siempre reducir el suministro de datos por este canal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas empresas tienen varias herramientas para ayudar a sus usuarios a prevenir este tipo de fraudes. Muchos servicios telefónicos permiten bloquear llamadas de números desconocidos o de tarificación especial, una opción útil si se considera que se está recibiendo una gran cantidad de llamadas de este tipo.

También, existen opciones para activar alertas cuando se realiza una llamada a un número con tarifas elevadas, de modo que los usuarios puedan estar informados de cualquier cargo adicional que se genere.

Si un usuario sospecha que ha sido víctima de este tipo de fraude, es importante contactar con su operador lo antes posible para notificar el incidente y, en algunos casos, solicitar el reembolso de los cargos adicionales que pueda haber incurrido sin saberlo.