La IA predice qué objetos que usas hoy van a desaparecer en los próximos 10 años

La transformación tecnológica redefine el uso cotidiano de objetos que hoy parecen indispensables.

La evolución tecnológica avanza a un ritmo acelerado. Sistemas de inteligencia artificial ya no solo procesan datos, automatizan tareas o asisten en diagnósticos médicos, sino que también son capaces de anticipar tendencias.

El ejercicio de predicción no se basa en futurología ni en especulación, sino en el análisis de millones de datos. Los modelos de IA cruzan información sobre hábitos de consumo, desarrollos tecnológicos, cambios normativos, patrones de producción y transición energética. A partir de esos patrones, detectan elementos cuya presencia tiende a disminuir o cuya funcionalidad está siendo sustituida por otras tecnologías.

Entre los objetos que estos sistemas identifican como próximos a desaparecer o transformarse radicalmente, se encuentran varios que hoy siguen en uso cotidiano. A continuación, se detallan algunos de ellos, explicando las razones detrás de su posible obsolescencia.

Los sistemas biométricos y digitales están reemplazando a las llaves físicas en viviendas y espacios de trabajo.

Llaves físicas: el uso de llaves tradicionales para abrir puertas podría quedar relegado por completo. Los sistemas de acceso digital —a través de huellas dactilares, reconocimiento facial o aplicaciones móviles— ya son habituales en hoteles, oficinas y edificios inteligentes. La evolución de los sistemas de seguridad, combinada con la posibilidad de controlar accesos de forma remota, podría volver obsoletas a las llaves.

Monederos y billetes: el dinero en efectivo experimenta un retroceso constante frente a las soluciones de pago digitales. En numerosos países, especialmente en zonas urbanas, el uso de tarjetas, códigos QR y billeteras virtuales ya superó al del efectivo. Si esta tendencia continúa, los monederos físicos, así como los propios billetes y monedas, podrían volverse cada vez menos comunes.

Cables de carga: con el avance de la carga inalámbrica y la estandarización de sistemas como la carga por inducción, los cables para alimentar dispositivos móviles podrían dejar de ser necesarios. Aunque actualmente todavía se utilizan para una carga más rápida o para dispositivos no compatibles, los modelos más recientes de teléfonos, relojes inteligentes y auriculares ya se cargan sin contacto.

La carga por inducción elimina la necesidad de cables, anticipando un entorno libre de conectores físicos.

Controles remotos: la interacción con televisores y otros dispositivos electrónicos está cambiando. Los asistentes de voz, las aplicaciones móviles y el control por gestos están reemplazando progresivamente los controles físicos. Además, las plataformas de entretenimiento digital permiten el manejo desde teléfonos u otros dispositivos conectados, lo que disminuye la necesidad de controles específicos.

Teléfonos inteligentes con pantallas táctiles: aunque el teléfono móvil es central en la vida diaria, su diseño actual —una pantalla táctil rectangular— podría no mantenerse. El desarrollo de interfaces sin pantalla física, como los dispositivos de realidad aumentada (AR) o realidad extendida (XR), apunta hacia nuevas formas de interacción. Empresas tecnológicas están invirtiendo en gafas inteligentes y dispositivos portables que integran comandos por voz, gestos o visualización holográfica.

Espejos convencionales: los espejos como superficie reflectante podrían ceder espacio a versiones digitales con múltiples funciones. En el ámbito doméstico y comercial, ya se desarrollan espejos inteligentes que combinan la reflexión con pantallas integradas, asistentes virtuales, sensores de salud o información personalizada.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre el impacto que tendrán las gafas de realidad virtual en el uso de los teléfonos.

Placas de matrícula en automóviles: el uso de placas metálicas para identificar vehículos podría quedar obsoleto ante el despliegue de sistemas digitales de reconocimiento y rastreo. Tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID), el reconocimiento óptico y los registros en tiempo real ya se utilizan en zonas de peaje, estacionamientos y patrullaje urbano.

Estos ejemplos no implican que todos los objetos mencionados desaparezcan de manera absoluta, pero sí que su uso tenderá a reducirse de forma significativa. La IA identifica estas tendencias a partir de datos verificables, sin hacer suposiciones. La transición tecnológica no es inmediata ni uniforme en todo el mundo, pero los patrones sugieren que en diez años muchos de estos objetos ya no formarán parte del día a día de la mayoría de las personas.