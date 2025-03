Adiós a los errores al escribir en el móvil, el teclado de Google Gboard trae nueva opción en Android

Con la nueva función de rehacer en Gboard, los usuarios pueden recuperar texto borrado accidentalmente sin complicaciones - GOOGLE PLAY

Es común que cuando estás escribiendo un mensaje largo en WhatsApp o una publicación importante en redes sociales y, sin querer, borras todo el texto con un solo toque. En cuestión de segundos, el esfuerzo desaparece y no hay forma aparente de recuperarlo.

En los ordenadores, este problema tiene una solución sencilla, basta con presionar Ctrl + Z para deshacer la última acción y recuperar el contenido eliminado. Sin embargo, en los dispositivos móviles no hay una combinación de teclas equivalente, lo que ha convertido este error en una frustración común entre los usuarios.

Pero Google ha escuchado a quienes pedían una solución y ha incorporado una función en Gboard, el teclado predeterminado de Android. Ahora, con la última actualización, ya es posible rehacer texto eliminado por accidente, una herramienta que evitará que pierdas mensajes, notas o publicaciones importantes.

Google ha mejorado su teclado con una función muy esperada: la posibilidad de recuperar contenido eliminado - (Google Play)

Qué es el Gboard

Gboard es el teclado que viene instalado de fábrica en la mayoría de los dispositivos Android y es uno de los más utilizados en el mundo. Además de ofrecer funciones avanzadas como escritura por gestos, predicción de palabras y emojis personalizados, ahora incorpora un botón de rehacer texto borrado, algo que los usuarios llevaban tiempo esperando.

Según Google, esta opción comenzó a probarse en enero de 2025 y ya está llegando a todos los smartphones Android gracias a la última actualización de la aplicación.

Si alguna vez borraste un texto sin querer, esta actualización de Gboard es para ti - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, Gboard solo contaba con una función de deshacer, que permitía eliminar caracteres o palabras recién escritas. Pero no existía una forma de recuperar lo que se había borrado accidentalmente. Con esta novedad, los usuarios podrán revertir una eliminación y restaurar el texto perdido al instante.

Cómo rehacer texto en Gboard

Si tienes un teléfono con Android, es muy probable que ya cuentes con esta nueva función sin haberlo notado. Activarla es sencillo:

Abre cualquier aplicación donde puedas escribir texto (WhatsApp, Notas, Mensajes, etc.).

Pulsa sobre el icono de ajustes de Gboard (el engranaje en la parte superior del teclado).

Desliza hacia abajo hasta encontrar la opción de “Deshacer” .

Actívala y prueba la función escribiendo y borrando texto.

De acuerdo con Google, esta opción comenzó a probarse en enero de 2025 - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Si quieres hacer que este proceso sea aún más rápido, puedes anclar el botón de rehacer a la barra superior del teclado. Para hacerlo, basta con:

Abrir los ajustes de Gboard .

Arrastrar el botón de Deshacer hasta la barra superior, donde están las opciones de GIF, stickers o portapapeles.

De este modo, cada vez que borres un texto por error, aparecerá un botón de flecha para rehacerlo al instante, sin necesidad de buscar la opción en los ajustes.

Cómo funciona la opción de rehacer y cuáles son sus limitaciones

La función de rehacer texto borrado en Gboard no es exactamente igual al clásico “Ctrl + Z” de los ordenadores. Funciona según la última acción realizada en el teclado, lo que significa que su comportamiento puede variar.

Por ejemplo:

Si estabas escribiendo y presionas deshacer , el sistema eliminará el último carácter o palabra escrita.

Si borraste un texto por error y presionas rehacer , el sistema restaurará el contenido eliminado.

Si presionaste la tecla de borrar varias veces seguidas, el sistema te permitirá recuperar lo que eliminaste, pero en el mismo orden en que fue eliminado.

Es importante tener en cuenta que Gboard no guarda un historial extenso de texto borrado. Solo podrás rehacer lo que eliminaste recientemente si no has cambiado de aplicación o usado el teclado en otra parte.

Por ejemplo, si estás escribiendo en WhatsApp y borras un mensaje, podrás recuperarlo siempre y cuando no hayas utilizado Gboard en otra aplicación como Instagram o Notas. El texto solo se mantiene en la memoria del teclado hasta que comienzas a escribir algo nuevo.

Cómo saber si tienes la función de rehacer activada

La opción de rehacer texto eliminado ya está disponible en la mayoría de los dispositivos Android. Sin embargo, si no aparece en tu Gboard, es posible que necesites actualizar la aplicación desde la Play Store.

Para hacerlo:

Abre Google Play Store .

Busca Gboard en la barra de búsqueda.

Si aparece la opción Actualizar , tócala para instalar la versión más reciente.

Abre cualquier aplicación de mensajería y revisa si la opción de rehacer está disponible en los ajustes del teclado.

Si tras actualizar sigues sin ver la opción, es posible que la función aún no haya llegado a tu región, ya que Google suele implementar nuevas herramientas de forma progresiva.