Truco definitivo en WhatsApp para saber si alguien te bloqueó: no es necesario enviar ningún mensaje

WhatsApp señala que esta una de las tantas formas de ver si un usuario bloqueó a otro. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si sospechas que alguien te bloqueó en WhatsApp y no quieres arriesgarte a escribirle, existe un truco recomendado por la misma plataforma en su centro de ayuda.

Simplemente, conviértete en administrador de un grupo de WhatsApp e intenta agregar a esa persona. Si el usuario te ha bloqueado, aparecerá el mensaje “No se pudo añadir”.

Este método es una forma segura y rápida de verificar si alguien te ha bloqueado, sin necesidad de enviar mensajes directos. Ten en cuenta que, si la persona no está bloqueándote, podrás agregarla al grupo sin problemas.

Si el usuario ha sido bloqueado, no podrá añadirlo a un grupo de WhatsApp. (WhatsApp)

En qué momento aplicar este truco de WhatsApp

Este truco de WhatsApp puede ser útil cuando ya se han agotado otras estrategias para confirmar si alguien te ha bloqueado. Algunas de estas señales incluyen:

Si una persona te bloqueó, no podrás ver las confirmaciones de lectura de sus mensajes (doble tic azul), aunque sí podrás seguir viendo el primer tic (un solo tic) que indica que el mensaje fue enviado.

No podrás ver los estados del contacto.

No verás las actualizaciones de la foto de perfil del contacto.

Los mensajes que envíes a un contacto que te bloqueó mostrarán un solo tic gris, lo que indica que el mensaje fue enviado, pero no aparecerá el segundo tic que confirmaría que fue entregado.

No podrás realizar llamadas a ese contacto.

Ya no podrás ver la información de última vez ni el estado en línea de esa persona.

Si después de estas señales tienes dudas, el truco de ser administrador de un grupo y tratar de agregar al contacto puede ser la forma definitiva de comprobar si has sido bloqueado.

Este truco es útil cuando ya existe una fuerte sospecha del bloqueo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp

Para bloquear a un contacto en WhatsApp, sigue estos pasos:

Dirígete a WhatsApp y abre el chat con la persona que deseas bloquear. Si no tienes una conversación previa, también puedes buscar su nombre en la lista de contactos. Toca el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla para acceder a su perfil. Desplázate hacia abajo y encontrarás la opción ‘Bloquear contacto’, la cual se debe seleccionar. WhatsApp te pedirá que confirmes tu acción. Pulsa ’Bloquear’ nuevamente para confirmar.

Una vez bloqueado, esa persona ya no podrá enviarte mensajes, llamarte ni ver tu foto de perfil, tu estado o tu última conexión. Además, no podrás ver los mensajes que te envíe, ya que no aparecerán como entregados.

Recuerda que puedes desbloquear a un contacto en cualquier momento, siguiendo los mismos pasos y eligiendo la opción ‘Desbloquear contacto’.

Al bloquear a una persona. esta ya no puede enviarte mensajes ni realizarte llamadas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cuál es la diferencia entre silenciar y bloquear en WhatsApp

La principal diferencia entre silenciar y bloquear en WhatsApp radica en el nivel de interacción que se mantiene con un contacto. Si decides silenciar a alguien, seguirás recibiendo sus mensajes, pero no recibirás notificaciones. Esto te permite evitar las alertas sin cortar completamente la comunicación.

Además, el contacto no sabrá que lo has silenciado y podrá seguir viendo tu foto de perfil, tu estado y tu última conexión.

Por otro lado, si bloqueas a alguien, esa persona ya no podrá enviarte mensajes, llamarte ni ver tu foto de perfil, tu estado o tu última conexión. Los mensajes que envíe aparecerán con un solo tic gris, lo que indica que fueron enviados pero no entregados. A diferencia del silencio, bloquear a un contacto impide cualquier tipo de interacción.

Bloquear a un contacto en WhatsApp es recomendable cuando recibes mensajes no deseados, como spam o acoso, o si prefieres cortar la comunicación con alguien por razones personales. También es útil para proteger tu privacidad, evitando que alguien vea tu foto de perfil, estado o última conexión.