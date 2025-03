Amazon regala 20 videojuegos en Prime Gaming este mes de marzo: la lista completa

La plataforma de videojuegos de Amazon permite que los usuarios descarguen entre 20 títulos destacados, cada mes. Amazon

Prime Gaming, el servicio incluido en la suscripción de Amazon Prime, ha anunciado la selección de videojuegos gratuitos para el mes de marzo de 2025. Se incluyen algunos de los títulos que han sido reconocidos en el pasado con el galardón de ‘Juego del año’.

Durante todo marzo, los suscriptores de Amazon Prime Video podrán acceder a más de 20 títulos de renombre, entre los que se encuentran Mafia II: Definitive Edition, Deus Ex: Invisible War, The Talos Principle y otros éxitos de la industria.

Como es habitual, los títulos que Amazon liberará estarán disponibles para su descarga de manera escalonada a lo largo del mes, con nuevas entregas cada jueves.

La plataforma de videojuegos de Amazon permite que los usuarios descarguen entre 20 títulos destacados, cada mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los videojuegos gratuitos, Prime Gaming también ofrece contenido exclusivo para juegos multijugador en línea como Fortnite, Throne & Liberty y Lost Ark, lo que incluye objetos especiales, vestimentas y otras recompensas.

Este mes, los suscriptores también podrán disfrutar de una selección rotativa de juegos gratuitos en la plataforma de juegos en la nube Amazon Luna, disponible en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos y Polonia.

Calendario de lanzamientos de marzo: juegos disponibles cada semana

Los videojuegos gratuitos de marzo se irán desbloqueando cada jueves, siguiendo el formato habitual de Prime Gaming. A continuación, se detalla el calendario de lanzamientos:

La plataforma de videojuegos de Amazon permite que los usuarios descarguen entre 20 títulos destacados, cada mes. Amazon

6 de marzo : Saints Row: The Third Remastered (GOG) Mafia II: Definitive Edition (GOG) Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store) Naheulbeuk’s Dungeon Master (Amazon Games App)

13 de marzo : Wall World (Amazon Games App) Syberia: The World Before (GOG) Endling – Extinction is Forever (Amazon Games App) Dark Deity: Complete Edition (GOG) Beholder 3 (Amazon Games App)

20 de marzo : Wolfenstein: The Old Blood (Microsoft Store para Xbox y PC) Mutazione (GOG) Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App) Legacy of Kain: Defiance (GOG) Mortal Shell (Epic Games Store)

27 de marzo : The Forgotten City (Amazon Games App) Deus Ex: Invisible War (GOG) Session: Skate Sim (Epic Games Store) Let’s Build A Zoo (Epic Games Store) Gamedec – Definitive Edition (GOG) The Wisbey Mystery (Legacy Games)



Deus Ex es uno de los juegos presentes en el catálogo de marzo. Distribuidores: Eidos Interactive, Square Enix

Algunos de estos títulos, como Wolfenstein: The Old Blood, incluyen versiones compatibles con consolas Xbox, lo que amplía las opciones para los jugadores. Este enfoque refuerza la estrategia de Amazon de colaborar con plataformas externas en lugar de desarrollar su propia infraestructura de juegos, como inicialmente se había planteado.

Qué es Prime Gaming

Prime Gaming es un servicio incluido en Amazon Prime que ofrece a los suscriptores juegos gratuitos cada mes, contenido exclusivo para títulos multijugador y acceso a Amazon Luna, una plataforma de juegos en la nube.

Cabe destacar que algunos títulos del catálogo requieren ser canjeados en plataformas externas como GOG, Epic Games Store o incluso la Microsoft Store, por lo que será necesario contar con cuentas gratuitas en dichas plataformas.

La plataforma de videojuegos de Amazon permite que los usuarios descarguen entre 20 títulos destacados, cada mes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los títulos destacados de este mes se encuentran Saints Row: The Third Remastered, Crime Boss: Rockay City, Wolfenstein: Youngblood, Dungeon Master y Mortal Shell, entre otros. Esta oferta no solo incluye juegos de gran calidad, sino también una amplia variedad de géneros, desde acción y aventuras hasta simuladores y juegos de rol, lo que asegura que haya algo para todos los gustos.

Amazon Luna y su oferta de juegos en la nube

Además de los títulos descargables, los suscriptores de Amazon Prime en países seleccionados podrán acceder a la oferta de juegos en la nube de Amazon Luna.

La selección de este mes incluye títulos como WRC Generations Fully Loaded Edition, Overcooked! 2, Spitlings, The Jackbox Party Pack 3, Strange Horticulture, Trackmania Starter Access, Fallout New Vegas: Ultimate Edition y Fallout 3: Game of the Year Edition. Estos juegos pueden disfrutarse sin necesidad de descargas en dispositivos compatibles como Fire TV, lo que facilita el acceso a una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.