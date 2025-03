Tiempo de pantalla: por qué medir el uso del celular no es suficiente

Los informes de tiempo de pantalla no ofrecen estrategias concretas para reducir el uso del celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las herramientas de bienestar digital aseguran ayudarnos a reducir el tiempo frente a la pantalla, pero un análisis de Vox sugiere que los informes de uso de Apple y Google no están cumpliendo con su objetivo. Aunque están disponibles desde 2018, muchos usuarios todavía no cambiaron sus hábitos digitales, lo que genera dudas sobre su efectividad.

¿Para qué sirven los informes de tiempo de pantalla?

Apple lanzó Screen Time en 2018 y Google presentó Digital Wellbeing casi simultáneamente. Ambas herramientas proporcionan estadísticas sobre el uso del dispositivo, como el tiempo total de pantalla, la cantidad de notificaciones y la frecuencia de desbloqueo del teléfono. Sin embargo, puede parecer algo curioso para quienes analizan su consumo digital, estos datos no ofrecen estrategias concretas para reducir el uso del celular.

Según el profesor Andrew Przybylski, del Instituto de Internet de Oxford, estas funciones carecen de elementos clave, como la posibilidad de exportar datos o participar en estudios clínicos. Además, en los últimos siete años no se han realizado pruebas independientes que confirmen su efectividad, lo que pone en duda su impacto real.

Un punto clave del análisis de Vox es la contradicción el objetivo de estas herramientas. Aunque están diseñadas para ayudar a los usuarios a reducir el uso del celular, las empresas tecnológicas tienen un interés financiero para mantener la atención del usuario. En lugar de fomentar una desconexión real, su enfoque está en promover un uso “más positivo”.

Además, las actualizaciones de estas herramientas han estado centradas en controles parentales más que en mejorar la experiencia de los usuarios adultos. Apple, lanzó una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) en 2021 para que los desarrolladores creen aplicaciones basadas en los datos de Screen Time, mientras que Google lanzó funciones como Heads Up, que alerta cuando alguien camina usando el celular. Sin embargo, ninguna de estas mejoras logró mejorar la problemática.

¿Por qué medir el tiempo de pantalla no es suficiente?

Según la investigadora Amira Skeggs, de la Universidad de Cambridge, uno de los mayores problemas de estos informes es que agrupan todas las actividades bajo una misma métrica. “Podría ser alguien llamando a su madre por WhatsApp o un adolescente viendo contenido dañino en TikTok”, explicó. Ambas acciones cuentan como “tiempo de pantalla”, pero tienen efectos completamente distintos en el bienestar del usuario.

Este enfoque ha sido ampliamente criticado por medios como The New York Times y The Atlantic, que consideran que medir el tiempo de pantalla sin contexto es ineficaz. Por su parte, Wired llegó a afirmar que “rastrear el tiempo de pantalla está arruinando tu vida”, en referencia a la ansiedad que pueden generar estos informes.

Las métricas de tiempo de pantalla no distinguen entre actividades beneficiosas y perjudiciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias efectivas para usar menos el celular

Vox sugiere algunas estrategias que pueden ayudar a reducir la dependencia del celular:

Hacer que el teléfono sea menos atractivo: configurar la pantalla en escala de grises, eliminar iconos innecesarios y desactivar notificaciones no esenciales.

Usar aplicaciones de terceros: herramientas como Forest, One Sec y Freedom bloquean el acceso a apps adictivas o requieren acciones extra antes de abrirlas, lo que ayuda a reducir el uso impulsivo.

¿Qué más se puede hacer?

Con más del 98 % de los celulares en el mundo operando con Apple o Google, estas empresas tienen un enorme poder para influir en los hábitos digitales de los usuarios. Según Vox, podrían integrar recordatorios proactivos en sus sistemas operativos o desarrollar herramientas basadas en investigaciones independientes.

Para Andrew Przybylski, el verdadero desafío es la falta de transparencia y la ausencia de colaboración con la comunidad científica. Si Apple y Google priorizaran realmente el bienestar digital, podrían diseñar estrategias más efectivas basadas en datos sólidos.

Por ahora, la clave para reducir el tiempo frente a la pantalla no está en los informes, sino en modificar nuestra relación con los dispositivos. Más que registrar el uso del celular, el verdadero desafío es encontrar maneras efectivas de cambiarlo.