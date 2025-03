El enigma Tim Cook, el líder silencioso que convirtió a Apple en un imperio tecnológico

Su gestión llevó a Apple a superar los 3 billones de dólares en valor de mercado (Reuters)

Robertsdale, Alabama, no es un lugar que aparezca en los titulares. Un pueblo pequeño, humilde, donde las historias parecen repetirse generación tras generación... Allí, en 1960, nació Tim Cook, en el seno de una familia de clase trabajadora.

Su padre era obrero en un astillero; su madre, ama de casa. El tipo de infancia que forma personas resistentes, metódicas, disciplinadas. Cook absorbió esa ética de trabajo desde niño, una que lo llevaría, con los años, a liderar la empresa más valiosa del planeta​.

Tim Cook convirtió a Apple en una potencia de servicios digitales (Chris Kleponis/CNP)

Según reseñó Business Insiders, en la escuela, su inteligencia lo distinguía, pero nunca fue el más popular ni el más ruidoso. Observaba, calculaba. En 1978 ingresó a la Universidad de Auburn para estudiar Ingeniería Industrial.

Era meticuloso, obsesivo con la eficiencia. No parecía un líder nato, pero tenía una habilidad especial: sabía cómo hacer que las cosas funcionaran mejor.

Se graduó en 1982 y, sin perder tiempo, entró a IBM, donde pasó doce años afinando la maquinaria que movía la empresa​. No diseñaba productos, no aparecía en el escenario, pero hacía que todo funcionara a la perfección.

Cook transformó la cadena de suministro de Apple, optimizando costos (Usa Today sports via Reuters)

Su ascenso fue silencioso. De IBM pasó a Intelligent Electronics, luego a Compaq, siempre en roles operativos.

En 1998, Steve Jobs, quien acababa de asumir el cargo de CEO de Apple, enfrentaba el desafío de revitalizar una empresa que atravesaba una de las etapas más críticas de su historia​.

Su enfoque en sostenibilidad ha hecho que Apple funcione con energía 100% renovable (Reuters)

Apple estaba en ruinas, con pérdidas de más de 1.000 millones de dólares. Jobs necesitaba a alguien que hiciera lo imposible: reestructurar la cadena de suministro, reducir costos y garantizar que Apple volviera a ser rentable.

Jobs identificó en Cook la pieza clave para esa transformación. Pero el fichaje no fue fácil. Cook estaba cómodo en Compaq, donde apenas llevaba seis meses como vicepresidente de operaciones globales.

Jobs vio en Cook la clave para rescatar a Apple de la crisis de los años 90 (Reuters)

Jobs lo llamó varias veces, pero Cook rechazó el acercamiento. Sin embargo, hubo un punto de inflexión: un encuentro cara a cara con el creador de Apple.

Mientras Jobs inspiraba al mundo con su visión, Cook garantizaba que la maquinaria de Apple funcionara con precisión

En esa reunión, el fundador de Apple desplegó su visión con una claridad brutal. No solo le habló de números y estrategia, sino de cómo Apple iba a reinventar la industria tecnológica. Cook quedó impresionado.

​A eso se sumó una oferta económica difícil de rechazar: un salario de 400.000 dólares más un bono de 500.000 dólares​.

Cook aceptó. Fue una apuesta arriesgada, pero en menos de un año logró darle la vuelta a Apple. Cerró fábricas, eliminó inventarios innecesarios y trasladó la producción a Asia​. Apple, que estaba al borde de la quiebra, empezó a recuperarse.

En 2011, Cook asumió el puesto que nadie quería ocupar, tomando el liderazgo de Apple tras la renuncia de Jobs

El iMac, el iPod y, finalmente, el iPhone sellaron su destino. Mientras Jobs construía el mito, Cook mantenía la maquinaria funcionando con una precisión quirúrgica.

En 2007, Apple estaba en la cima. El iPhone había cambiado la industria y Jobs era el visionario absoluto. Pero el cáncer de páncreas avanzaba y su ausencia en la empresa se hacía cada vez más frecuente.

Aunque tenían personalidades opuestas, Jobs y Cook compartían la obsesión por la perfección en cada detalle de Apple (AP)

En 2009, cuando Jobs se apartó temporalmente, Cook tomó el control. Lo hizo de nuevo en 2011, cuando la enfermedad del fundador ya no dejaba dudas. El 24 de agosto de ese año, Steve Jobs renunció como CEO de Apple y Cook asumió el puesto que nadie quería ocupar​.

Apple siguió creciendo, pero algo cambió. Cook apostó por los servicios, por la diversificación. Bajo su mandato, la empresa se expandió más allá del iPhone: Apple Watch, AirPods, Apple Music, Apple Pay, Apple TV+.

En 2020, Apple alcanzó los 2 billones de dólares en capitalización de mercado, algo impensable una década antes​. En 2023, llegó a 3 billones, más que el PIB de Francia o Reino Unido​.

Antes de llegar a Apple, pasó por IBM, Intelligent Electronics y Compaq (Reuters)

Cook también hizo algo que Jobs nunca había hecho: defendió públicamente valores y causas sociales. En 2014, se convirtió en el primer CEO de una gran multinacional en declarar su homosexualidad​.

Además, dona la mayor parte de su fortuna a la caridad y ha respaldado iniciativas en diversidad, sostenibilidad y derechos humanos​.

Su decisión de trasladar la producción de Apple a Asia redujo costos (Reuters)

A pesar de liderar la empresa más poderosa del mundo, Cook nunca ha figurado entre las mayores fortunas del planeta. Su patrimonio actual, según Forbes, es de aproximadamente 1.800 millones de dólares, una cifra considerable pero muy por debajo de otros magnates tecnológicos​.

No aparece en la lista de los 500 más ricos de Bloomberg y su estilo de vida es sorprendentemente modesto.

Según Business Insiders, compra su ropa en rebajas, vive de manera frugal y ha decidido reducir su salario un 40%, con el argumento de que prefiere garantizar la estabilidad laboral de sus empleados antes que aumentar su fortuna​.

En 2014, se convirtió en el primer CEO de una gran multinacional en declarar públicamente su homosexualidad (Foto AP /Jeff Chiu)

Por otro lado, en febrero de este año, publicó un enigmático mensaje en X (antes Twitter): “Hay algo en el aire”​.

Bastaron esas palabras para desatar especulaciones: ¿Un nuevo MacBook Air? ¿Un iPad Air? ¿Un iPhone Air? Nadie lo sabía, pero el efecto fue inmediato. Cook, el hombre discreto, se había convertido en un maestro de la expectativa​. Todavía no se sabe a qué se refería este genio de la tecnología.

Días después, apareció en un restaurante acompañado de Odell Beckham Jr., la estrella de la NFL.

En el video que se filtró, se ve al deportista rodeado de fanáticos, firmando autógrafos, recibiendo abrazos. Cook, el CEO de la empresa más poderosa del mundo, pasaba completamente desapercibido. Nadie lo reconoció, nadie le pidió una foto​.

Tim Cook visitó un restaurante y quedó desapercibido por la gente (YouTube: Creative Sinthakay)

Esa es la paradoja de Tim Cook. No es un ícono de la cultura pop como lo fue Jobs. No es un magnate mediático como Musk. No llena titulares con excentricidades. Pero ha logrado lo que ningún otro CEO en la historia: convertir a Apple en el gigante más grande del mundo sin que la gente lo note.