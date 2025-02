Steve Wozniak asegura que la IA no es realmente inteligente: “no piensa, solo toma cosas de otros lados y las organiza”

El cofundador de Apple ha sido una de las voces más críticas respecto al impacto de la inteligencia artificial en los últimos años. REUTERS/Stephen Lam/File Photo

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, ha reiterado su postura crítica hacia la inteligencia artificial (IA), una tecnología que, según él, está lejos de ser tan revolucionaria e infalible como muchos afirman.

En una de sus conferencias, Wozniak sostuvo que la IA no es realmente “inteligente”, ya que no genera ideas propias, sino que se limita a recopilar información existente y reorganizarla. Esta visión, que el ingeniero ha expresado en diversas ocasiones, contrasta con las opiniones más optimistas que rodean a esta tecnología.

No es la primera vez que el programador expone sus críticas contra esta tecnología. Wozniak ha señalado que la IA no debería ser considerada como un sustituto del juicio humano. En sus palabras, “la inteligencia real” debe prevalecer sobre las herramientas tecnológicas, no solo por razones éticas, sino también por cuestiones prácticas.

Wozniak asegura que la inteligencia real debe prevalecer a las innovaciones tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, para él cofundador de Apple, depender excesivamente de la IA podría llevar a errores significativos en el futuro. Esta perspectiva, que el programador ha defendido durante años, se mantiene firme y sin cambios, incluso a medida que la tecnología avanza y se incorpora en diferentes áreas de trabajo.

Wozniak no basa su escepticismo en los temores apocalípticos que algunos expertos han planteado sobre el impacto de la IA en la humanidad. En lugar de ello, su preocupación se centra en los problemas más inmediatos y tangibles que esta tecnología puede generar.

Uno de los riesgos que ha destacado es la capacidad de la IA para propagar desinformación y facilitar estafas. Estas amenazas, según el ingeniero, ya son evidentes en la actualidad y podrían intensificarse si no se toman medidas adecuadas.

Para el cofundador de Apple, la expectativas sobre el uso de IA son demasiado altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cofundador de Apple había manifestado esta inquietud hace varios años, cuando declaró a Forbes que la IA podría ser utilizada para engañar a las personas de manera más sofisticada. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, su postura no ha cambiado. Recientemente, ha vuelto a insistir en que la IA no debe ser vista como una herramienta infalible, sino como un recurso que requiere supervisión y control humano.

Es por eso que no sorprende su opinión sobre la naturaleza de la inteligencia artificial. Durante una conferencia en Quito, el programador afirmó que la IA no tiene la capacidad de pensar por sí misma. “Solo toma cosas de otros lados y las organiza”, aseguró, subrayando que esta tecnología no es comparable a la inteligencia humana. Para él, la idea de que la IA pueda actuar como un ser pensante es un error conceptual que debe ser corregido.

Esta visión refleja una preocupación por las expectativas que se han generado en torno a la IA. Es por esto que el ingeniero en computadores considera que es fundamental entender las limitaciones de esta tecnología para evitar malentendidos y problemas en su implementación.

Wozniak y Steve Jobs fundaron Apple Inc. en 1976, marcando el curso de la industria tecnológica. REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES - Tags: SCI TECH BUSINESS)

Aunque no es ninguna sorpresa que Woz sostenga las declaraciones que dijo en el pasado sobre la IA, su postura resulta inusual en medio del furor que existe en el campo tecnológico con respecto a la implementación de esta tecnología.

Mientras algunos expertos advierten sobre los peligros de una IA avanzada que podría superar el control humano, otros la ven como una solución a problemas globales. Sin embargo, el cofundador de Apple adopta una perspectiva diferente, enfocándose en los riesgos prácticos y en la necesidad de priorizar el juicio humano.

Esta visión, aunque menos común, coincide con la de otros especialistas que también han expresado dudas sobre el verdadero alcance de la IA. Si Wozniak tiene razón, la tecnología podría no cumplir con las expectativas que se han depositado en ella, lo que podría llevar a una reevaluación de su papel en la sociedad.

En un momento en que la inteligencia artificial está transformando múltiples industrias, las palabras del cofundador de Apple invitan a reflexionar sobre su verdadero alcance y sus posibles consecuencias. Su insistencia en priorizar la “inteligencia real” sobre la artificial subraya la importancia de mantener un enfoque equilibrado y crítico frente a esta tecnología en constante evolución.