Impactante: video muestra el momento en el que un celular explota en el bolsillo de una mujer

La mujer sufrió heridas en su cuerpo debido al fuego

Una tarde de compras en Anápolis, Brasil, se transformó en una pesadilla para una mujer cuando su teléfono móvil, un Moto E32, explotó repentinamente en su bolsillo trasero.

La mujer sufrió quemaduras de primer y segundo grado debido a la fuerte llamarada generada por el dispositivo, que la sorprendió mientras miraba productos en una tienda. El suceso, que fue captado por cámaras de seguridad, se convirtió en un trágico recordatorio de los peligros potenciales de los dispositivos electrónicos que usamos a diario.

Cómo fue el momento en el que el celular se explotó

El accidente ocurrió el sábado 8 de febrero en una tienda ubicada en el municipio de Anápolis, en el estado de Goiás, al centrooccidente de Brasil. Según el relato de Mateus Soares Lima, esposo de la víctima, ambos estaban mirando productos en el establecimiento cuando, de repente, la mujer sintió un intenso calor en su bolsillo.

En cuestión de segundos, el celular que llevaba allí explotó y se incendió. El video del incidente, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, muestra cómo el aparato genera una intensa llamarada, provocando que la joven salga corriendo desesperada para intentar apagar las llamas, mientras un hombre cercano intenta ayudarla.

Explosión de un celular Moto E32 en el bolsillo trasero de una mujer causa quemaduras graves en Anápolis, Brasil. (TV Anhanguera)

En las imágenes, se puede ver a la mujer saltando y corriendo, tratando de sofocar el fuego mientras se aleja del mostrador. En un pasillo de la tienda, ella finalmente intenta quitarse los pantalones para deshacerse del teléfono incendiado, mientras su esposo la asiste. El aparato termina cayendo al suelo, donde otro cliente pisa el dispositivo para extinguir el fuego.

La joven sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo, incluidos los glúteos, las manos, las piernas y un brazo, así como una pequeña parte de su cabello que también fue alcanzada por las llamas.

Afortunadamente, fue atendida rápidamente por los servicios de emergencia y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada al Hospital Alfredo Abraão, donde fue dada de alta ese mismo día. A pesar de ello, la mujer deberá someterse a procedimientos médicos para tratar las quemaduras sufridas.

La respuesta de Motorola ante la emergencia

La empresa fabricante del teléfono, Motorola, reaccionó rápidamente ante el incidente. En un comunicado oficial, la compañía afirmó estar en contacto con la víctima para esclarecer los detalles del accidente y realizar una investigación técnica del dispositivo.

Motorola investiga el accidente y asegura mantener altos estándares de seguridad en sus dispositivos. (AFP)

La marca aseguró que sus productos están diseñados y fabricados con los más altos estándares de seguridad y calidad, y subrayó que todos los teléfonos son sometidos a rigurosas pruebas para garantizar el desempeño seguro de los mismos.

“Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros consumidores. Estamos trabajando para determinar la causa del mal funcionamiento y estamos en contacto con la afectada para ofrecer todo el apoyo necesario”, expresó en un comunicado la empresa.

Por qué puede explotar un celular

Las explosiones de celulares, aunque son eventos raros, pueden ocurrir debido a fallos en las baterías de litio que alimentan la mayoría de los dispositivos móviles actuales.

Según el ingeniero electrico Kléber da Silveira Moreira, quien fue consultado por la TV Anhanguera, la causa más común de estas explosiones es el daño a la batería. Las baterías de litio son conocidas por almacenar grandes cantidades de energía, lo que las convierte en una de las opciones más eficientes, pero también potencialmente peligrosas si se dañan.

Los dispositivos móviles se pueden calentar en exceso por problemas de carga e imperfecciones. (Copilot)

“Cuando esta batería se daña, puede ocurrir un derrame de sustancias químicas, lo que puede desencadenar un incendio, tal como sucedió en este caso”, explicó el especialista.

El mal uso del dispositivo, como sentarse sobre el celular o exponerlo a temperaturas extremas, son factores que pueden causar el daño de la batería. El uso de cargadores inadecuados, cargar el celular bajo el sol o mientras se utiliza también puede contribuir a la sobrecarga de la batería y, en algunos casos, generar un sobrecalentamiento peligroso.

Cómo reaccionar ante la explosión de un celular

El incidente ocurrido en Brasil ha generado una creciente preocupación sobre los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos, particularmente aquellos que cuentan con baterías de litio. En situaciones como la vivida por la joven de Anápolis, es crucial saber cómo reaccionar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto en seguridad Roberto Cézar Lima Tosta, del Cuerpo de Bomberos de Goiás, señaló que, en caso de una explosión de celular, lo primero que debe hacerse es retirar rápidamente la ropa que esté en contacto con el fuego. “Las llamas pueden ser apagadas con tela, pero lo más seguro es utilizar un extintor de incendios con CO2”, indicó Lima Tosta.

Para prevenir estos accidentes, los expertos recomiendan mantener los dispositivos electrónicos alejados de fuentes de calor extremas y evitar usar cargadores no oficiales o de baja calidad. Asimismo, es fundamental que los usuarios sigan las recomendaciones de los fabricantes, como no comprimir ni dañar las baterías, no exponerlas a temperaturas altas o a líquidos, y evitar dejar los dispositivos cargando durante periodos prolongados.