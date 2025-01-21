Elon Musk tiene varios hijos de diferentes madres. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

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De acuerdo con Grimes, quien compartió en redes sociales el significado del nombre, cada elemento tiene un valor simbólico:

X : Representa “la variable desconocida”, una referencia común en matemáticas y ciencia.

Æ : Según la artista, es su “escritura élfica” de “AI”, que puede interpretarse como “amor” (love) o inteligencia artificial (Artificial Intelligence).

A-12: Es un homenaje al avión Lockheed A-12, precursor del SR-71 Blackbird, descrito como “nuestro avión favorito”. Según Grimes, esta aeronave se caracteriza por no tener armas ni sistemas defensivos, pero destaca por su velocidad y efectividad. Además, la letra “A” también hace referencia a Archangel, el título de una de las canciones favoritas de la cantante.

La cantante explicó el significado del nombre de su hijo y recibió críticas. (X: Grimezsz)

Cuando Grimes compartió en X (antes Twitter) esta explicación detallada, una persona comentó que el nombre era inadecuado para un ser humano y que parecía más el título de un EP musical. A esto, la artista respondió: “Creo que suena como el nombre del personaje principal de una historia. Espero que vibre con eso. Paz para todo”.

El nombre X Æ A-12 ha generado un amplio debate sobre los límites de la creatividad al nombrar a los hijos. Mientras algunos lo consideran una excentricidad, otros lo ven como una expresión única de los intereses personales y artísticos de la pareja.

Cómo se llama el resto de hijos de Elon Musk

A continuación se detalla la lista con sus nombres conocidos, divididos por las relaciones del empresario:

Con Justine Wilson (primera esposa, 2000-2008):

Nevada Alexander Musk : Fue el primer hijo de Musk y Justine, nacido en 2002. Trágicamente, falleció a las 10 semanas de edad debido al síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

Griffin Musk : Nacido en 2004, es uno de los gemelos concebidos mediante fecundación in vitro.

Vivian Jenna Wilson : Nacida en 2004 como el otro gemelo de Griffin, Vivian cambió legalmente su nombre y género en 2022, adoptando el apellido de su madre, Justine Wilson. Declaró públicamente que desea distanciarse de su padre.

Kai Musk : Uno de los trillizos nacidos en 2006.

Saxon Musk : Otro de los trillizos nacidos en 2006.

Damian Musk: También parte del grupo de trillizos nacidos en 2006.

Elon Musk ha tenido como parejas colaboradoras de sus empresas y artistas. Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Con Grimes (Claire Boucher, pareja intermitente desde 2018):

X Æ A-12 Musk : Nacido en mayo de 2020. Su nombre ha sido ampliamente comentado por su originalidad y significado simbólico.

Exa Dark Sideræl Musk (apodada Y): Nacida a través de un vientre subrogado en diciembre de 2021. El nombre combina referencias al espacio, la ciencia y la música.

Con Shivon Zilis (directiva en Neuralink, 2021):

Strider Musk : Nacido como uno de los gemelos en noviembre de 2021.

Azure Musk: El otro gemelo nacido en noviembre de 2021.

Musk y Grimes asistieron a la MET Gala del 2018. Terminaron su relación en 2021. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Con Grimes (según reportes de 2023):

Techno Mechanicus (apodado Tau): Este hijo fue mencionado en la biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson. Aunque los detalles sobre su nacimiento son escasos, se sabe que es fruto de la relación intermitente con Grimes.

Quién es Grimes

Grimes, cuyo nombre real es Claire Elise Boucher, es una cantante, compositora, productora musical, artista visual y directora canadiense nacida el 17 de marzo de 1988 en Vancouver, Canadá.

A lo largo de su carrera, ha destacado por su estilo experimental y por combinar múltiples géneros como el pop, la electrónica, el hip hop, el R&B y el industrial, creando un sonido único que la ha convertido en una figura destacada dentro de la música alternativa y electrónica contemporánea.