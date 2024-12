Tim Cook reafirma la filosofía de Apple: “Más que los primeros, queremos ser los mejores”

Cook, acerca de su filosofía: "Cuando podemos hacer las dos cosas (ser primeros y vender mucho), ¡fantástico! Pero si solo podemos hacer una, aquí no hay duda. Si hablás con cien personas, las cien te dirán lo mismo: Se trata de ser el mejor” (APPLE)

Tim Cook, el CEO de Apple, comienza cada jornada de trabajo con una meticulosa rutina que refleja no solo su liderazgo, sino también su cercanía con los productos que llevaron a la empresa a la cúspide de la tecnología mundial. El ejecutivo inicia su día revisando los correos electrónicos en su iPhone, un dispositivo icónico que simboliza el éxito rotundo de Apple.

A lo largo del día, la presencia de los productos de la firma tecnológica es constante en sus actividades diarias: desde el Apple Watch, que acompaña su rutina de ejercicio, hasta los equipos de trabajo, como el MacBook Air, el MacBook Pro y el iMac. En la calle, viaja con su iPad Pro. “Cada producto. Todos los días”, enfatiza en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine.

En su día a día, Cook demuestra cómo los productos de la marca no solo dominan el mercado, sino también su propia vida, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. Este perfil de él no solo resalta su compromiso con la tecnología, sino también la importancia de las herramientas que Apple ha diseñado para la productividad, el ejercicio y la comunicación, elementos clave en el modelo empresarial que llevaron a la marca a seguir ampliando su influencia en el mundo.

El 24 de agosto de 2011, Cook fue propuesto por el propio Steve Jobs a la junta directiva de Apple, como su sucesor (REUTERS)

Toda grandeza tiene un origen

Desde su niñez en Alabama, Cook cultivó una visión del futuro que se caracteriza por la convicción de que siempre puede ser mejor que el presente. Esta perspectiva no solo le permitió superar desafíos y liderar una de las compañías más influyentes del mundo, sino que también refleja su enfoque en la mejora continua.

En la entrevista, Cook profundizó en cómo este pensamiento moldeó su vida y liderazgo, permitiéndole mirar siempre hacia adelante, adoptando riesgos calculados y abrazando las grandes apuestas de Apple. Para él, el futuro es un campo de oportunidades infinitas, un concepto que ha guiado cada paso en su carrera, desde sus primeros años hasta el puesto de CEO de la gigante tecnológica.

En su visión, la responsabilidad no solo recae sobre el éxito individual, sino también sobre el legado que deja para las futuras generaciones. Cook reconoce la importancia de transmitir esa filosofía de constante crecimiento y mejora a quienes vendrán detrás de él. En su opinión, esta es una de las responsabilidades más grandes que enfrenta como líder de Apple: ser un modelo de cómo las grandes ideas y los valores sólidos pueden transformar tanto a la sociedad como a las empresas.

De la visión a la realidad

En su constante búsqueda por la innovación, Apple ha identificado dos áreas clave para su futuro: las gafas Vision Pro y su propia IA (inteligencia artificial), conocida como Apple Intelligence. Estas apuestas representan avances tecnológicos y marcan un punto de inflexión en la forma en que la empresa planea moldear el futuro de la tecnología.

Las Vision Pro, unas gafas de computación espacial, abren nuevas posibilidades en la interacción humana con los dispositivos tecnológicos, permitiendo experiencias inmersivas en realidad aumentada.

Este producto, que Cook destaca como un ejemplo de innovación, está diseñado para transformar la forma en que las personas interactúan con el mundo digital y físico, llevando a la Apple de los próximos años hacia un horizonte más cercano a la ciencia ficción que a la tecnología actual.

Por otro lado, la creación de Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía, busca optimizar la productividad personal, no solo de los usuarios, sino también del propio Cook, mejorando así la eficiencia de todas las operaciones de la empresa.

“No fuimos los primeros en hacer IA”, dice el ejecutivo. “Pero lo estamos haciendo de una manera que creemos que es la mejor para nuestros usuarios”. Hasta hace poco Cook leía correos electrónicos largos. Ahora confía en los resúmenes de Apple Intelligence: “Si puedo ahorrar tiempo aquí y allá, se suma a algo significativo a lo largo de un día, una semana, un mes. Cambió mi vida. Realmente lo hizo”.

Las gafas de computación espacial Vision Pro abren nuevas posibilidades tecnológicas (REUTERS)

A pesar de la magnitud de estas apuestas, Cook subraya: “Está todo Ok con no ser los primeros. Se necesita un tiempo para lograr que sea realmente genial. Se necesita mucha interacción; hay muchos detalles que atender... Preferiríamos salir con un tipo de producto más desarrollado en vez de apresurarnos a lanzar algo primero. Cuando podemos hacer las dos cosas -ser primeros y vender mucho-, ¡fantástico! Pero si solo podemos hacer una, aquí no hay duda. Si hablás con cien personas, las cien te dirán lo mismo: se trata de ser el mejor”.

Apple se distingue por su paciencia y enfoque en la calidad, algo que le permitió dominar el mercado sin caer en la tentación de apresurarse. “No primero, sino el mejor” es el lema que Cook repite constantemente, y que se aplica a cada nuevo producto y servicio que la compañía desarrolla.

Esta filosofía de innovación basada en la perfección y en la iteración constante también se refleja en el proceso de desarrollo de productos dentro de la empresa. La meticulosidad en el diseño y la mejora continua le permitió a la compañía mantenerse como líder del mercado, incluso en un entorno tan competitivo y rápido como el tecnológico. El proceso de iteración es clave para la filosofía de Apple, pues cada lanzamiento es el resultado de años de trabajo y refinamiento, algo que marca la diferencia frente a otros competidores que, en su afán de ser los primeros, a menudo sacrifican calidad y perfección.

La era post-Jobs

La gestión de Cook en Apple marca una transformación significativa en la empresa tras la muerte de Steve Jobs (REUTERS)

Desde que Cook asumió el liderazgo de Apple tras la muerte de Steve Jobs, la empresa experimentó una notable transformación, tanto en su cultura interna como en su presencia global. Aunque muchos pensaban que la sombra de Jobs sería demasiado grande para que Cook pudiera llenar, el ejecutivo demostró ser un líder que no solo mantuvo el legado de innovación de Apple, sino que supo adaptarse y evolucionar la compañía hacia nuevas fronteras.

Durante su gestión, Apple superó desafíos significativos, como la necesidad de mantenerse relevante en un mercado cada vez más competitivo y responder a las críticas de sus propios usuarios. Sin embargo, Cook guio a la compañía a través de estos retos, hasta alcanzar una de las posiciones más dominantes del mercado tecnológico global.

Apple logró expandir su alcance y diversificar sus fuentes de ingresos. La compañía no solo consolidó su posición en el mercado de dispositivos, sino que también incrementó su enfoque en servicios, como las suscripciones a Apple Music, Apple TV+ y iCloud, lo que le permitió a la empresa mantenerse rentable y creciente.

A pesar de las comparaciones inevitables con Jobs, Cook logró que Apple se mantenga como una de las empresas más valiosas del mundo, transformando su legado y llevándola a nuevas alturas económicas. En este sentido, su capacidad para gestionar la continuidad de la visión de Jobs, mientras impulsa innovaciones y toma decisiones audaces, fue clave para que la compañía siga destacando en la era post-Jobs.

La clave del éxito

A lo largo de su historia, Apple lanzó productos que inicialmente fueron percibidos como fracasos o innovaciones arriesgadas, pero que con el tiempo se transformaron en algunos de los mayores éxitos de la compañía. Ejemplos emblemáticos de esto incluyen el iPhone, el iPod y los AirPods, dispositivos que revolucionaron sus respectivas categorías pero que, en sus primeras versiones, no contaron con la aceptación inmediata que muchos esperaban. “La clave para nosotros es el enfoque”, dice Cook, “decir no a ideas realmente buenas para poder hacer espacio para las grandiosas”.

Una delas bajadas de línea de Cook: la verdadera innovación no radica únicamente en tener ideas originales, sino en la capacidad de llevar esas ideas a la práctica con excelencia y precisión (REUTERS)

En este proceso de innovación, la paciencia y la iteración son fundamentales, como destaca Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software de Apple. Según él, la verdadera innovación no radica únicamente en tener ideas originales, sino en la capacidad de llevar esas ideas a la práctica con excelencia y precisión.

Apple demostró que, más allá de la genialidad de sus conceptos iniciales, lo esencial es perfeccionarlos a lo largo del tiempo, garantizando que cada detalle funcione perfectamente. Este enfoque le permitió a la compañía mantenerse a la vanguardia de la tecnología, consolidándose no solo como pionera en innovación, sino como líder en la entrega de productos que realmente transforman la vida diaria de los usuarios.

Por cada producto que comenzó lentamente, Cook dice que estaba seguro de que eventualmente se impondría. “No es que la gente esté equivocada y nosotros tengamos razón”, dice. “Tenemos suficiente fe en que si amamos el producto, habrá suficientes otras personas ahí fuera que lo amen también”.

Vida privada en un mundo público

A pesar de ser uno de los líderes más reconocidos en el mundo empresarial, Cook mantuvo una vida personal muy reservada, alejada de los reflectores. A lo largo de los años, logró mantener un perfil bajo fuera del ámbito de Apple, prefiriendo que la atención se centre en los productos de la compañía.

Disfruta de actividades sencillas, como recorrer parques nacionales, una pasión que le permite desconectar de la frenética vida profesional. Además, su afición por los deportes es otra faceta que refleja su interés por las actividades cotidianas, lejos de la vorágine mediática. A pesar de su notoriedad, Cook logró mantener una distancia saludable entre su figura pública y su vida privada, eligiendo cuidadosamente lo que comparte con el mundo.