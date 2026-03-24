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Cami Homs alentó a José Sosa junto a su beba de casi dos meses: el tierno video en la cancha

La modelo llevó por primera vez a Aitana al estadio Jorge Luis Hirschi y compartió su euforia por la victoria de Estudiantes, donde juega su pareja

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Cami Homs alentó a José Sosa con una especial compañía

Cami Homs fue mamá de Aitana el 28 de enero junto a José Principito Sosa y, desde ese momento, comparte con sus seguidores distintos momentos de su presente como madre de tres niños. A casi dos meses del nacimiento de la pequeña, Cami no dudó en sumar a Aitana a la tradición familiar y la llevó por primera vez a la cancha para alentar a su pareja, que juega como centrocampista en Estudiantes de La Plata.

El domingo, Estudiantes se enfrentó a Central de Córdoba en un partido que terminó con una contundente victoria por cinco a cero para el equipo platense. Desde una de las plateas del estadio, Cami vivió el partido con Aitana en brazos, abrigada con un enterito blanco y dormida sobre su pecho. En el video que compartió en sus redes sociales, se la ve sonriente y atenta, mostrando cómo la llegada de la beba no le impide acompañar a Sosa y ser parte del ritual futbolero, incluso en una noche de tanta alegría para el club.

El mensaje “Daleeeee papu” que eligió para acompañar las imágenes resume el orgullo y la emoción de alentar a su pareja desde la tribuna, esta vez con su hija más pequeña en brazos. La escena refleja cómo la modelo integra a Aitana en la dinámica familiar y en el día a día deportivo, mostrando que, para ellos, la familia y la pasión por el fútbol van de la mano. Las postales de la noche quedaron como testimonio de ese primer encuentro de Aitana con la cancha y del especial rol que ocupa el aliento familiar en la vida del futbolista y su entorno.

La ternura no terminó allí: después de la victoria de Estudiantes, Homs compartió otro tierno video en sus redes. En las imágenes se ve a la pequeña Aitana recostada, vestida con un conjunto de punto marrón y un gorrito blanco, mientras recibe las caricias y la atención de un primo, que la mira con dulzura y le toma la mano. Cami acompañó la escena con la frase “amor de primos”, sumando un guiño afectivo y mostrando el entorno familiar.

La modelo enterneció a sus seguidores al mostrar a la pequeña que tuvo con José Sosa (Video: Instagram)

Días atrás, la influencer conquistó a sus seguidores al compartir imágenes del día a día con su hija más pequeña, Aitana. En un video íntimo, mostró a la beba recostada en su cuna acolchada en tonos pastel, vestida con un tierno enterito blanco decorado con conejitos y delicados detalles florales. Un arito dorado en su oreja completó el look, sumando un guiño femenino y personal. Mientras grababa la escena, Cami le hablaba con dulzura y Aitana respondía con una sonrisa apacible y una mirada atenta, reflejando la calma y el vínculo especial entre ambas.

El parecido de la niña con su papá no pasó desapercibido para los miles de personas que la siguen. Los comentarios en redes no tardaron en multiplicarse, señalando el rasgo familiar. Fiel a su humor, Cami se sumó a la conversación y subió una historia con una selfie y la frase: “¿Alguien más me quiere repetir que es igual al padre?”, acompañada por un gesto divertido revoleando los ojos.

Escenas como estas, cargadas de ternura y cotidianeidad, se han convertido en la marca personal de la maternidad de Cami Homs. Cada aparición de la beba en sus redes sociales despierta una ola de likes y mensajes afectuosos, consolidando a la modelo como referente de cercanía y autenticidad en el mundo digital. Sus seguidores acompañan cada instante, celebrando junto a ella los pequeños gestos y descubrimientos de esta nueva etapa familiar junto a su pareja y sus dos hijos más grandes, fruto de su relación con Rodrigo de Paul.

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