Excarcelaron en Nicaragua a Nancy Henríquez, ex diputada miskita y presidenta del partido indígena Yatama

Nancy Henríquez (Facebook)

La ex diputada miskita nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez James, quien preside el partido indígena Yatama, fue liberada luego de haber estado detenida desde el 1 de octubre de 2023, según informó la Fundación para la Libertad.

Henríquez James, de 63 años, fue arrestada después de denunciar la detención de Brooklyn Rivera Bryan, líder del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa “Hijos de la Madre Tierra” en miskito), quien aún permanece detenido. La ONG precisó que la excarcelación de Henríquez ocurrió el sábado pasado.

Hasta el momento, las autoridades del régimen de Nicaragua no se han pronunciado sobre esta liberación.

Henríquez James ejercía como presidenta y representante legal de Yatama, organización que fue ilegalizada por el régimen previo a las elecciones regionales de marzo de 2024.

Defensora de los derechos de las comunidades originarias del Caribe nicaragüense, fue sentenciada a ocho años de prisión acusada de conspirar para menoscabar la integridad nacional y difundir noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad.

Los "copresidentes" de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo (Archivo)

La ex diputada suplente acompañaba en su labor parlamentaria a Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, quien también fue arrestado y despojado de su cargo.

En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de medidas urgentes ordenando a Nicaragua la liberación inmediata de ambos líderes indígenas. El tribunal requirió que el Estado “proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez” y que “adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua”.

El paradero de Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023, fecha en la que agentes estatales ingresaron a su vivienda en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

En Nicaragua permanecen detenidas 46 personas por motivos políticos, de las cuales 15 son adultos mayores y 10 figuran como desaparecidas forzadamente, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Esta información cuenta con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El país enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agudizada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el dictador Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Estos comicios se celebraron con los principales opositores encarcelados, quienes más tarde fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.