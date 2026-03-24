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La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

El director de la agencia dijo que suspenderá el proyecto “Gateway”, que iba a construir una estación espacial en la órbita del satélite, para enfocarse en otro que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar

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El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”.

“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie” lunar, dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”.

La Agencia Espacial Europea, entre otras organizaciones internacionales, era socia del proyecto Gateway.

El anuncio del martes se produce tras la reestructuración del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es enviar astronautas estadounidenses de regreso a la Luna y establecer una presencia permanente allí, allanando el camino para futuras misiones a Marte.

La suspensión del proyecto orbital lunar Gateway no resulta del todo sorprendente: había sido objeto de críticas por considerarse un derroche de recursos o una distracción de otras ambiciones lunares.

Isaacman, quien asumió la dirección de la NASA a finales del año pasado, anunció repentinamente hace menos de un mes una reestructuración del programa Artemis, que ha sufrido múltiples retrasos en los últimos años, con el objetivo de garantizar el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar para 2028.

El astronauta Buzz Aldrin posando
El astronauta Buzz Aldrin posando en la luna Jul 20, 1969. Neil Armstrong/NASA/Handout via REUTERS

Ese objetivo se mantiene, pero la agencia espacial estadounidense está modificando su calendario de vuelos para incluir una misión de prueba antes de un eventual alunizaje, con el fin de mejorar la experiencia de lanzamiento, según declaró Isaacman.

Esta revisión estratégica se produce en medio de los repetidos retrasos de la misión Artemis 2, cuyo lanzamiento estaba previsto inicialmente para febrero, pero ahora se ha programado para principios de abril. Se espera que esta misión realice el primer sobrevuelo de la Luna en más de medio siglo.

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