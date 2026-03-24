Joaquín Levinton desata risas en Es mi sueño con su pregunta a Pintos: “¿Cuánto pagaste, Abel?”

La emoción de Abel Pintos y el humor del líder de Turf Título

La noche del 23 de marzo en Es mi sueño dejó una escena que se volvió el centro de todas las conversaciones: la confesión de Joel, un joven participante, al reconocido cantante Abel Pintos. Todo ocurrió en el segmento previo a la actuación, cuando Abel, con la calidez que lo caracteriza, se interesó por los comienzos de Joel en la música y le preguntó si había algún artista que lo hubiera impulsado a seguir ese camino.

La respuesta de Joel fue directa, emotiva y transformó el clima del estudio: “Justamente vos. Sos mi ejemplo a seguir”. Con solo esas palabras, el concursante puso en evidencia el alcance que tiene la figura de Abel Pintos en las nuevas generaciones. El jurado, sorprendido, reaccionó con una mezcla de asombro y gratitud, exclamando “¡Posta!” y dejando ver una emoción genuina que rápidamente contagió al público, desatando aplausos y confirmando el impacto de sus palabras.

Joaquín Levinton aportó humor y distensión durante la previa de la actuación de Joel en el concurso musical

Abel Pintos, uno de los músicos más reconocidos de la Argentina, no solo agradeció el gesto, sino que también expresó el honor que significa para él ser fuente de inspiración para jóvenes que buscan su lugar en la música.

El papel del jurado y las dinámicas del programa

En “Es mi sueño”, el jurado cumple un rol activo que va mucho más allá de evaluar las presentaciones musicales. La interacción previa al show es una constante en el formato, con preguntas, comentarios y gestos de apoyo que buscan acercar al público a la experiencia de los concursantes. Esta dinámica quedó en evidencia cuando Abel Pintos y Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, participaron activamente de la previa de Joel, generando un clima íntimo y distendido.

Joel confiesa a Abel Pintos en Es mi sueño: “Justamente vos. Sos mi ejemplo a seguir” y conmueve al jurado

El equipo de jurados, encabezado por figuras con trayectorias muy diferentes, logra combinar momentos de alta sensibilidad con instantes de humor y descontractura. En ese ida y vuelta, los participantes encuentran no solo la presión del concurso, sino también el acompañamiento de quienes ya recorrieron el camino artístico. Esta cercanía se refleja en la forma en que los jurados abordan las entrevistas previas, mostrando disposición para escuchar, aconsejar y, cuando el momento lo permite, reírse junto a los concursantes.

El formato, conducido por Guido Kaczka, se caracteriza por dar espacio a los relatos personales y por generar un ambiente en el que, más allá de la competencia, prima la oportunidad de crecer y aprender frente a millones de televidentes.

El aporte humorístico de Joaquín Levinton

La sensibilidad del momento vivido entre Joel y Abel Pintos fue interrumpida por un giro humorístico que se ha vuelto marca registrada en el programa: la intervención de Joaquín Levinton. Tras la confesión del participante, Levinton no perdió la oportunidad de bromear y, con un tono pícaro, preguntó a Abel: “¿Cuánto pagaste, Abel?”, insinuando en tono de broma que el halago estaba “comprado”.

Las bromas del músico fueron clave para que el ambiente, cargado de emoción y nerviosismo, se volviera más relajado y humano para quienes estaban en el estudio televisivo

La ironía continuó cuando Joaquín se dirigió a Joel para preguntarle por su madre: “Che, ¿tu vieja cómo anda? Hace mucho que no la veo”, insinuando con humor que Abel conocía a la familia del joven desde hace tiempo e incluso que “lo había tenido en upa” cuando era un bebé. Estas ocurrencias no solo provocaron la risa de todos en el estudio, sino que también ayudaron a aliviar la tensión y los nervios de Joel en la antesala de su actuación.

La capacidad de Levinton para usar el humor en momentos de alta carga emocional se ha consolidado como uno de los sellos del ciclo. Su estilo irreverente, sumado al respaldo de un jurado heterogéneo, contribuye a crear un ambiente donde la competencia y la empatía conviven de manera equilibrada.

El impacto de Es mi sueño en los participantes jóvenes

El programa “Es mi sueño” se ha convertido en una plataforma poderosa para jóvenes artistas que buscan un espacio donde compartir sus historias y mostrar su talento. A través de la exposición mediática y el acompañamiento de figuras reconocidas, los concursantes no solo acceden a una audiencia masiva, sino que también encuentran referentes que pueden marcar su camino profesional.

Abel Pintos, jurado de 'Es mi sueño', mostró emoción tras ser nombrado ejemplo por un joven participante

La historia de Joel, quien confesó haber encontrado en Abel Pintos a su mayor inspiración, es un ejemplo de cómo el programa puede generar instancias de identificación y crecimiento para los participantes. El ciclo ofrece la oportunidad de que cada joven relate su vínculo con la música y sus motivaciones personales, enmarcándolo en un contexto donde la emoción y la autenticidad son valoradas.

Después del momento de risas generado por Joaquín Levinton, Abel Pintos recuperó la palabra para cerrar la previa con un mensaje de apoyo: “Estamos felices de que estés acá, ¿te sentís listo? Te escuchamos cantar”.