La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

Junto a amigas y seres queridos, Yanina Latorre celebró un año más de su vida en grande (Instagram)

El lunes por la noche, Yanina Latorre se regaló una celebración a la altura de su presente personal y profesional. La conductora, una de las figuras más activas y filosas de la televisión argentina, celebró sus 57 años rodeada de amigas, familia y glamour, en una fiesta privada que no pasó desapercibida ni para los presentes ni para las redes sociales. Fiel a su estilo, Yanina eligió festejarse a sí misma y disfrutar de una velada en la que cada detalle habló de su personalidad y su energía arrolladora.

La cita fue en un gazebo especialmente decorado para la ocasión en el jardín de su casa de Pilar. La ambientación combinó arreglos florales, tarjetas con los nombres de cada invitada, vajilla blanca y mesas redondas vestidas con manteles de rayas verdes, a juego con vasos del mismo color, dando un marco elegante pero relajado a la noche. Yanina, protagonista absoluta, se lució con un vestido largo repleto de brillos y llevó su cabellera suelta, mientras bailaba y cantaba sin parar, micrófono en mano. “Estoy muy feliz que todas estén acá festejando mis 57 años”, expresó con emoción ante sus afectos, entre quienes se encontraba su propia madre, Dora, que acompañó cada momento con orgullo.

Para la velada, Yanina eligió un gazebo especialmente decorado para recibir a su círculo más cercano

El detalle de las mesas decoradas para la fiesta de cumpleaños

La música fue otro de los grandes protagonistas de la velada. Al ritmo de “Pretty Woman”, Yanina se adueñó del centro de la pista, mientras sus invitadas la aplaudían y alentaban. Bajo un techo iluminado con guirnaldas de luces cálidas, la conductora no dejó de moverse por el espacio, grabando los mejores momentos con su celular para dejar constancia de un encuentro tan íntimo como desbordante de alegría.

Uno de los instantes más celebrados de la fiesta fue la aparición estelar de Carlos Baute. El cantante venezolano se sumó a la noche para interpretar en vivo algunos de sus temas más conocidos. El setlist incluyó hits como “Colgando en tus manos”, que Yanina y sus amigas corearon a viva voz, y momentos de complicidad con la homenajeada. Carolina Molinari se animó a subir al escenario y, micrófono en mano, cantó a dúo con Baute el exitoso tema, mientras el resto de los invitados acompañaba con palmas y coros. El clima de distensión y buena onda se completó con la participación espontánea de todos en una sesión de karaoke que fue puro desahogo y risas.

La fiesta contó con diferentes opcionesde comida, bebidas, e incluso mini food trucks

Carolina Molinari y Carlos Baute entonaron a dúo uno de sus clásicos temas

Yanina junto a su pareja y Carlos Baute en el momento de la torta

La diversión siguió con una tanda de cotillón: Yanina y sus invitadas se pusieron sombreros de cowboy blancos que pudieron personalizar a gusto, boas de plumas y anteojos oscuros. Así, todos se animaron a la pista bajo las luces neón, dando rienda suelta a los bailes, las selfies y los videos que luego inundaron las historias de Instagram.

Yanina junto a todas sus invitadas y Carlos Baute en el centro de la pista de baile

El momento de la torta fue otro de los grandes highlights de la noche. Baute volvió a cobrar protagonismo y, junto a un enorme ramo de rosas, se acercó al centro del salón para encabezar la canción de cumpleaños. En ese instante, Diego y Dieguito Latorre, marido e hijo de Yanina, se sumaron al festejo y sorprendieron a la agasajada con una torta rogel gigante, acompañada por una bengala que iluminó el instante mientras todos cantaban y aplaudían.

Como toda verdadera anfitriona, Yanina no se conformó con un solo look. En el transcurso de la noche dejó atrás el vestido largo y se cambió por un modelo corto de brillos plateados, que combinó con unas botas blancas hasta la rodilla, reafirmando su costado fashionista y su sello personal a la hora de vestirse para celebrar.

Para el momento del baile, la cumpleañera lució un gorro de cowboy blanco a juego con una boa

El segundo look de Yanina para disfrutar de una noche a puro baile y risas

La fiesta tuvo también una barra libre y una mesa dulce que captaron la atención de todos los invitados, sumando sabor y color a la noche. Aunque el evento parecía pensado solo para mujeres, la lista de presentes incluyó a figuras conocidas como Pepe Ochoa, que posó para las fotos junto a la cumpleañera. Pía Shaw, una de las amigas más cercanas de Yanina y las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, disfrutaron a pleno del festejo pensado en cada detalle.

El festejo, que se extendió hasta la madrugada, fue reflejo de una Latorre que apuesta siempre a celebrar la vida rodeada de quienes más quiere y sin perder su impronta auténtica y desinhibida. Los videos y fotos que circularon en redes mostraron a una mujer plena, divertida y agradecida, que no teme ser el centro de la fiesta y que, una vez más, confirmó por qué es una de las figuras más carismáticas y genuinas del espectáculo argentino.

Latorre junto a Pepe Ochoa y Pía Shaw en su fiesta (Instagram)

Lejos de las polémicas y los debates televisivos, el cumpleaños de Yanina fue una noche para el recuerdo, repleta de música, risas, sorpresas y el cariño incondicional de amigas y familia. Un festejo donde la protagonista se celebró a sí misma y demostró que, a los 57, la fiesta y el brillo siguen siendo parte de su mejor versión.