Influenza golpea a Panamá con muertes concentradas en mayores de 65 años

El 54.8% de las defunciones por influenza corresponde a personas mayores de 65 años Foto: Andina

Panamá ya registra 31 muertes por influenza en lo que va de 2026, una cifra que mantiene las alarmas encendidas en el sistema sanitario debido a que la tasa de mortalidad se ubica por encima del umbral de alerta.

El dato más crítico es que el 90.3% de los fallecidos no estaba vacunado, mientras que el 74.2% presentaba factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares, metabólicas o renales, además de la edad avanzada.

El grupo más afectado corresponde a personas de 65 años y más, que concentran el 54.8% de las defunciones, lo que confirma el impacto desproporcionado de esta enfermedad en poblaciones vulnerables.

La influenza no es un cuadro menor ni estacional sin consecuencias. Se trata de una infección respiratoria que puede derivar en complicaciones graves como neumonía, insuficiencia respiratoria o descompensación de enfermedades crónicas.

En la región, organismos de salud han advertido que, tras la pandemia de COVID-19, se ha observado un repunte en la circulación de virus respiratorios, incluyendo la influenza.

La malaria alcanza 1,798 casos acumulados en 2026 según datos oficiales. Archivo

Durante 2025, varios países de América Latina reportaron incrementos en hospitalizaciones por infecciones respiratorias, lo que llevó a reforzar campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica para evitar nuevos picos de mortalidad en 2026.

En Panamá, la influenza dejó 109 muertes al cierre de 2025, según el Ministerio de Salud en su informe epidemiológico final del año.

Virus en circulación

A nivel nacional, los datos del Ministerio de Salud reflejan que el síndrome gripal también mantiene presencia significativa, con 723 casos registrados y una tasa de 15.6 por cada 100,000 habitantes. A esto se suman las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonía, con 260 casos en la semana analizada.

Estas cifras evidencian que las enfermedades respiratorias continúan siendo una de las principales causas de consulta y hospitalización, especialmente en temporadas donde coinciden múltiples virus circulantes.

El panorama epidemiológico también incluye enfermedades transmitidas por vectores. En el caso del dengue, Panamá acumula 1,232 casos en lo que va de 2026, de los cuales 1,081 son sin signos de alarma, 146 presentan signos de alarma y 5 han sido clasificados como graves. u

El gusano barrenador en humanos suma 17 casos acumulados en lo que va del año; esta infestación es causada por larvas de una mosca que transmite el parásito principalmente a animales, aunque también puede provocar infecciones en personas cuando deposita huevos en heridas o lesiones expuestas. crédito Naturalist

Aunque no se reportan defunciones en esta actualización, el comportamiento del dengue sigue siendo una preocupación debido a su capacidad de evolucionar rápidamente hacia formas severas si no se detecta a tiempo. Por su parte, zika y chikungunya no registran casos en la semana epidemiológica N.°8, lo que representa un alivio relativo dentro del conjunto de arbovirosis.

Otras enfermedades infecciosas mantienen una presencia constante. La malaria reporta 93 nuevos casos en la semana, con un acumulado de 1,798 casos, mientras que la leishmaniasis suma 343 casos acumulados, incluyendo 59 nuevos diagnósticos.

Estas patologías, asociadas a condiciones ambientales y zonas específicas del país, siguen requiriendo intervenciones focalizadas, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso donde el control vectorial es más complejo.

En cuanto a enfermedades menos frecuentes pero de alto impacto, el informe señala que no se registraron nuevos casos de virus Oropouche en la semana analizada, manteniéndose un acumulado de 5 casos en 2026.

Este virus es una enfermedad transmitida principalmente por insectos como mosquitos y jejenes, y provoca síntomas similares a los de otras infecciones virales, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares.

Las autoridades reiteran que la vacunación y la higiene son claves para prevenir contagios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en la mayoría de los casos no es mortal, puede generar complicaciones neurológicas en situaciones específicas, por lo que su vigilancia epidemiológica resulta clave para evitar brotes en zonas vulnerables.

La fiebre por hantavirus tampoco reportó nuevos casos en ese período, aunque se mantiene un total de 5 casos acumulados, incluyendo uno reciente de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una de las formas más graves de la enfermedad.

Por su parte, la leptospirosis no presentó nuevos contagios en la semana, pero acumula 9 casos en el año, tras la actualización de registros previos.

El informe también destaca la persistencia de eventos poco comunes pero relevantes, como el gusano barrenador en humanos, con 3 nuevos casos en la semana y un total de 17 casos acumulados en 2026. Además, la viruela símica (Mpox) mantiene un solo caso registrado en lo que va del año, sin nuevos reportes en la semana epidemiológica evaluada.

Estos datos reflejan la diversidad de amenazas sanitarias que enfrenta el país, muchas de ellas vinculadas a factores ambientales, movilidad humana y condiciones de higiene.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. Medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación según el esquema nacional, el consumo de agua potable, el uso de etiqueta respiratoria y el mantenimiento de entornos limpios son clave para reducir la propagación de enfermedades. La experiencia reciente demuestra que, aunque el sistema de salud puede responder, la participación activa de la población es determinante para evitar que enfermedades prevenibles sigan cobrando vidas en Panamá.