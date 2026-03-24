Panamá

Influenza golpea a Panamá con muertes concentradas en mayores de 65 años

Informe sanitario revela que los casos superan el umbral de alerta epidemiológica. El dato más crítico es que el 90.3% de los fallecidos no estaba vacunado

Guardar
El 54.8% de las defunciones
El 54.8% de las defunciones por influenza corresponde a personas mayores de 65 años Foto: Andina

Panamá ya registra 31 muertes por influenza en lo que va de 2026, una cifra que mantiene las alarmas encendidas en el sistema sanitario debido a que la tasa de mortalidad se ubica por encima del umbral de alerta.

El dato más crítico es que el 90.3% de los fallecidos no estaba vacunado, mientras que el 74.2% presentaba factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares, metabólicas o renales, además de la edad avanzada.

El grupo más afectado corresponde a personas de 65 años y más, que concentran el 54.8% de las defunciones, lo que confirma el impacto desproporcionado de esta enfermedad en poblaciones vulnerables.

La influenza no es un cuadro menor ni estacional sin consecuencias. Se trata de una infección respiratoria que puede derivar en complicaciones graves como neumonía, insuficiencia respiratoria o descompensación de enfermedades crónicas.

En la región, organismos de salud han advertido que, tras la pandemia de COVID-19, se ha observado un repunte en la circulación de virus respiratorios, incluyendo la influenza.

La malaria alcanza 1,798 casos
La malaria alcanza 1,798 casos acumulados en 2026 según datos oficiales. Archivo

Durante 2025, varios países de América Latina reportaron incrementos en hospitalizaciones por infecciones respiratorias, lo que llevó a reforzar campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica para evitar nuevos picos de mortalidad en 2026.

En Panamá, la influenza dejó 109 muertes al cierre de 2025, según el Ministerio de Salud en su informe epidemiológico final del año.

Virus en circulación

A nivel nacional, los datos del Ministerio de Salud reflejan que el síndrome gripal también mantiene presencia significativa, con 723 casos registrados y una tasa de 15.6 por cada 100,000 habitantes. A esto se suman las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonía, con 260 casos en la semana analizada.

Estas cifras evidencian que las enfermedades respiratorias continúan siendo una de las principales causas de consulta y hospitalización, especialmente en temporadas donde coinciden múltiples virus circulantes.

El panorama epidemiológico también incluye enfermedades transmitidas por vectores. En el caso del dengue, Panamá acumula 1,232 casos en lo que va de 2026, de los cuales 1,081 son sin signos de alarma, 146 presentan signos de alarma y 5 han sido clasificados como graves. u

El gusano barrenador en humanos
El gusano barrenador en humanos suma 17 casos acumulados en lo que va del año; esta infestación es causada por larvas de una mosca que transmite el parásito principalmente a animales, aunque también puede provocar infecciones en personas cuando deposita huevos en heridas o lesiones expuestas. crédito Naturalist

Aunque no se reportan defunciones en esta actualización, el comportamiento del dengue sigue siendo una preocupación debido a su capacidad de evolucionar rápidamente hacia formas severas si no se detecta a tiempo. Por su parte, zika y chikungunya no registran casos en la semana epidemiológica N.°8, lo que representa un alivio relativo dentro del conjunto de arbovirosis.

Otras enfermedades infecciosas mantienen una presencia constante. La malaria reporta 93 nuevos casos en la semana, con un acumulado de 1,798 casos, mientras que la leishmaniasis suma 343 casos acumulados, incluyendo 59 nuevos diagnósticos.

Estas patologías, asociadas a condiciones ambientales y zonas específicas del país, siguen requiriendo intervenciones focalizadas, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso donde el control vectorial es más complejo.

En cuanto a enfermedades menos frecuentes pero de alto impacto, el informe señala que no se registraron nuevos casos de virus Oropouche en la semana analizada, manteniéndose un acumulado de 5 casos en 2026.

Este virus es una enfermedad transmitida principalmente por insectos como mosquitos y jejenes, y provoca síntomas similares a los de otras infecciones virales, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general y dolores musculares.

Las autoridades reiteran que la
Las autoridades reiteran que la vacunación y la higiene son claves para prevenir contagios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en la mayoría de los casos no es mortal, puede generar complicaciones neurológicas en situaciones específicas, por lo que su vigilancia epidemiológica resulta clave para evitar brotes en zonas vulnerables.

La fiebre por hantavirus tampoco reportó nuevos casos en ese período, aunque se mantiene un total de 5 casos acumulados, incluyendo uno reciente de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una de las formas más graves de la enfermedad.

Por su parte, la leptospirosis no presentó nuevos contagios en la semana, pero acumula 9 casos en el año, tras la actualización de registros previos.

El informe también destaca la persistencia de eventos poco comunes pero relevantes, como el gusano barrenador en humanos, con 3 nuevos casos en la semana y un total de 17 casos acumulados en 2026. Además, la viruela símica (Mpox) mantiene un solo caso registrado en lo que va del año, sin nuevos reportes en la semana epidemiológica evaluada.

Estos datos reflejan la diversidad de amenazas sanitarias que enfrenta el país, muchas de ellas vinculadas a factores ambientales, movilidad humana y condiciones de higiene.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. Medidas como el lavado frecuente de manos, la vacunación según el esquema nacional, el consumo de agua potable, el uso de etiqueta respiratoria y el mantenimiento de entornos limpios son clave para reducir la propagación de enfermedades. La experiencia reciente demuestra que, aunque el sistema de salud puede responder, la participación activa de la población es determinante para evitar que enfermedades prevenibles sigan cobrando vidas en Panamá.

Temas Relacionados

PanamáDengueInfobaeVirus respiratorioVacunasAdulto mayorEnfermedadesMinisterio de Salud

Últimas Noticias

Exfuncionario Costarricense y un presunto cómplice comparecen ante tribunal federal en Texas por narcotráfico internacional

La audiencia inicial contra dos ciudadanos de Costa Rica marca la primera aplicación de la reforma constitucional que autoriza la entrega de nacionales, en un proceso coordinado por autoridades de ambos países y agencias de seguridad estadounidenses

Exfuncionario Costarricense y un presunto

Costa Rica elimina el uso de brazalete electrónico en delitos cometidos con armas

El Plenario Legislativo dio luz verde a una reforma al Código Penal que endurece las medidas contra la criminalidad armada y busca reforzar la seguridad ciudadana en el país

Costa Rica elimina el uso

Gobierno de Honduras inicia programa para reducir mora quirúrgica

Pacientes que llevaban más de tres meses esperando una cirugía comenzaron a recibir atención tras el lanzamiento de un plan gubernamental que prioriza los casos más urgentes en hospitales públicos y privados de San Pedro Sula

Gobierno de Honduras inicia programa

Capturan a sujeto tras robar $25,000 en una tienda de celulares en San Salvador

La movilización policial derivó en la recuperación de dispositivos electrónicos en la capital y la incautación de estupefacientes, acciones que se ejecutaron en distintos sectores y dan cuenta del incremento de medidas de control en el área urbana

Capturan a sujeto tras robar

Rigo Sánchez: El actor salvadoreño que conquista en One Piece como el misterioso Monkey D. Dragon

Con una carrera forjada en series como Animal Kingdom y Station 19, el salvadoreño Rigo Sánchez alcanza la cima del streaming interpretando a uno de los personajes más poderosos del legendario Monkey D. Dragon

Rigo Sánchez: El actor salvadoreño

TECNO

Ni 10 ni 20, el

Ni 10 ni 20, el tiempo exacto que debes apagar tu celular al día para “limpiar” la memoria

Amazon vs. Starlink: el plan de Jeff Bezos para lanzar 20 cohetes este año y dar internet desde el espacio

Compró un disco duro y al conectarlo a su PC no le funcionó, al abrirlo descubrió una estafa

Nintendo reduce la producción de la Nintendo Switch 2 por vender menos de lo esperado

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, no respalda el avance de la IA: “Quiero contenido confiable”

ENTRETENIMIENTO

‘Los Bridgerton’ ya tienen protagonistas

‘Los Bridgerton’ ya tienen protagonistas para su quinta temporada: un cambio respecto a los libros que introduce la primera pareja homosexual

Una copa, una charla y un cambio de vida: la historia que inspiró el nuevo disco de Niall Horan

Bruce Springsteen afirmó que los Rolling Stones son “la mejor banda de garage del mundo” y resaltó su influencia musical

La historia detrás del sueño cumplido de Ed Sheeran al cantar con Coldplay y los lazos que redefinieron su carrera

Kurt Russell y Goldie Hawn: la vida lejos de Hollywood que fortalece a su familia

MUNDO

La NASA anunció que construirá

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó en las últimas dos décadas, según un estudio

El gobierno libanés declaró persona non grata al embajador iraní y le ordenó salir del país

La defensa aérea de Ucrania enfrenta retrasos mientras aumentan los ataques de Rusia

Afganistán anunció la liberación de Dennis Coyle, un ciudadano estadounidense detenido