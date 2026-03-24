Teleshow

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

El conductor quedó anonadado cuando Delfina se deslizó en el pozo tras perder en el juego y desató risas con su improvisación en pleno vivo

Guardar
Una jugadora perdió la competencia y su abrupta caída dejó descolocado a Darío Barassi (Ahora Caigo - El Trece)

Hace semanas que las tardes de Ahora Caigo (El Trece) se transformaron en un verdadero show de sorpresas, ritmo y humor bajo la conducción de Darío Barassi. El carisma y la capacidad de improvisar del conductor logran que cada emisión sea una experiencia única, donde el entretenimiento y los momentos inesperados atrapan tanto a los participantes en el estudio como a los espectadores desde sus casas. En la última emisión, Barassi fue protagonista de una situación tan insólita como divertida al quedar absolutamente sorprendido ante la caída repentina de una participante que acababa de quedar eliminada del juego.

El episodio tuvo como protagonista a Delfina, una participante que ya había dado que hablar en emisiones anteriores. Durante el clásico juego del ABC, la joven debía adivinar una palabra que comenzaba con la letra A. Barassi, fiel a su estilo, leyó la consigna con suspenso: “Es la sensación que se percibe a través del olfato”. Delfina, nerviosa, no logró responder correctamente la palabra “aroma”. Ante la situación, el conductor pidió una segunda oportunidad para la participante; el líder accedió, pero en ese preciso instante, el piso se abrió y Delfina cayó al pozo, desatando un revuelo en el estudio.

Sorprendido por lo sucedido, Barassi reaccionó en vivo: “No me lo esperaba ni yo”, expresó, acercándose al borde para ver qué había pasado con Delfina. “¿Caíste bien?”, preguntó, y al no recibir respuesta inmediata, continuó con humor: “Ay, no habla, chicos. Está, inconsciente, de verdad, les digo”. El clima de tensión se disipó cuando el conductor cerró con una broma que desató carcajadas en el estudio: “Mmm, qué rico aroma. Ah, re forr…”.

El conductor volvió a sacar
El conductor volvió a sacar a relucir su sentido del humor ante la caída de la jugadora (Captura de video)

Este tipo de situaciones muestran por qué Barassi es uno de los conductores más queridos y efectivos de la televisión argentina. Su capacidad para transformar lo inesperado en parte del show y su rapidez para salir de cualquier situación incómoda lo distinguen en la pantalla. Pero lo de Delfina no terminó ahí. Días antes, otra joven había protagonizado un momento destacado, cuando el conductor la invitó a reflexionar sobre la amistad y se dio un intercambio especialmente divertido y honesto.

La charla comenzó con una pregunta que ya es marca registrada de Barassi: “¿Tu grupo de amigas? ¿Sos amiguera o no tanto?”. Delfina, sin vueltas, respondió: “Tengo mi mejor amiga de toda la infancia, que se llama Solcho”, y sumó una dedicatoria al conductor: “Te ama, te amamos”. Barassi, sin perder el ritmo, devolvió el cumplido y fue por más: “¿Sos más de amigas, de una amiguita, dos amigas?”. La joven fue contundente: “De una, porque... después te traicionan”.

El tono del programa cambió y la música de tensión acompañó la confesión. “¿Qué pasó acá, Delfi? ¿Una te traicionó o un grupo te traicionó? Todo un grupo. ¿Por qué? Ahora quiero saber. ¿Hay algún pibe metido en el medio?”, insistió Barassi, pero Delfina negó categóricamente: “No”. El conductor, curioso, continuó: “¿Y por qué fue? ¿Querés contar...?”. La participante explicó, algo incómoda: “Se la mandaron. Pero no fue con un pibe”. Barassi buscó detalles: “¿Con qué fue? Quiero saber”. Ella, entre risas nerviosas, agregó: “Ay, no sé cómo explicarlo”. Finalmente, resumió: “Me dejaron de lado”.

Una participante dio a conocer su distanciamiento de amigas y Darío Barassi le dio una lección (Ahora Caigo – El Trece)

Barassi, lejos de limitarse a escuchar, aprovechó el momento para compartir una lección sobre los vínculos y la importancia de elegir bien a las personas que nos rodean. “Y que queden las que sí valen la pena. Aparte, ojo, dentro de todo el grupo seguro que algunas también valen la pena, pero se dejan llevar medio por la manada y...”. Delfina coincidió: “Sí, eso es lo malo”. El conductor, en tono paternal, le sugirió: “Bueno, por eso. Pero podés ir una por una. Con las que te interesa a vos, las encarás y decís: ‘Che, forr..., dale’. Bueno, me gusta. Ay, muy paternal estuve, chicos”. El público respondió con risas y Delfina reconoció: “Sí, la verdad que sí”.

Así, entre risas, confesiones y caídas, Ahora Caigo sigue consolidándose como uno de los programas más frescos y espontáneos de la televisión argentina, con Darío Barassi al frente de cada tarde donde todo puede pasar.

Temas Relacionados

Ahora CaigoDarío BarassiCaídaParticipanteEl Trece

Últimas Noticias

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

La conductora celebró su día rodeada de seres queridos y figuras del espectáculo, con música en vivo, karaoke y un look lleno de brillos. El exclusivo detalle de los sombreros

La descomunal fiesta de Yanina

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

La frase menos esperada de la actriz inició otra dinámica adentro de la casa y sumó un nuevo capítulo a la historia del reality

El inesperado reencuentro de Andrea

La emotiva reflexión de Sofía Calzetti a su hija: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

La modelo expresó sus profundos sentimientos hacia Olivia, fruto de su relación con el Kun Agüero y habló de su rol como mamá

La emotiva reflexión de Sofía

AC/DC encendió el Monumental: la potencia del rock volvió a la Argentina tras más de una década

La banda australiana, con una formación que mantiene intacta su esencia, reafirmó el vínculo histórico con el público local

AC/DC encendió el Monumental: la

Los mensajes y presencia de los famosos en el Día de la Memoria: “Esta lucha es amor”

Artistas y referentes del espectáculo participaron de la vigilia en la plaza de Mayo a 50 años del golpe cívico militar en Argentina. También compartieron su compromiso y su repudio a través de las redes sociales

Los mensajes y presencia de
DEPORTES
Escándalo en Brasil con Memphis

Escándalo en Brasil con Memphis Depay tras usar el celular en el banco de suplentes en pleno partido: la sanción que le darían

El giro de Mauricio Pochettino tras su paso por París: “Al terminar el partido contra el Real Madrid, supe que mi ciclo había acabado”

La mini pretemporada de River Plate que diseñó el Chacho Coudet en el búnker de la era Marcelo Gallardo

Franco Colapinto volverá a competir antes del parate de un mes en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad del Gran Premio de Japón

El dueño de un histórico equipo de béisbol hizo una oferta para comprar las acciones de Alpine en la Fórmula 1

TELESHOW
La descomunal fiesta de Yanina

La descomunal fiesta de Yanina Latorre por sus 57 años: gazebo con luces, el show de Carlos Baute y baile sin parar

El inesperado reencuentro de Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano: el gesto que sorprendió a todos

La emotiva reflexión de Sofía Calzetti a su hija: “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan”

AC/DC encendió el Monumental: la potencia del rock volvió a la Argentina tras más de una década

Los mensajes y presencia de los famosos en el Día de la Memoria: “Esta lucha es amor”

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta

Millones de personas bajo alerta por tormentas severas en EEUU con riesgo de vientos destructivos y granizo

El gobierno de Ecuador admitió déficit eléctrico pero aseguró que no habrá apagones

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

Rodrigo Paz responde entre líneas a José Antonio Kast: “Bolivia no hace zanjas, sino puentes de integración”

Francia declaró Tesoro Nacional a un dibujo antes de que sea subastado por millones de euros