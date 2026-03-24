Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

Una jugadora perdió la competencia y su abrupta caída dejó descolocado a Darío Barassi (Ahora Caigo - El Trece)

Hace semanas que las tardes de Ahora Caigo (El Trece) se transformaron en un verdadero show de sorpresas, ritmo y humor bajo la conducción de Darío Barassi. El carisma y la capacidad de improvisar del conductor logran que cada emisión sea una experiencia única, donde el entretenimiento y los momentos inesperados atrapan tanto a los participantes en el estudio como a los espectadores desde sus casas. En la última emisión, Barassi fue protagonista de una situación tan insólita como divertida al quedar absolutamente sorprendido ante la caída repentina de una participante que acababa de quedar eliminada del juego.

El episodio tuvo como protagonista a Delfina, una participante que ya había dado que hablar en emisiones anteriores. Durante el clásico juego del ABC, la joven debía adivinar una palabra que comenzaba con la letra A. Barassi, fiel a su estilo, leyó la consigna con suspenso: “Es la sensación que se percibe a través del olfato”. Delfina, nerviosa, no logró responder correctamente la palabra “aroma”. Ante la situación, el conductor pidió una segunda oportunidad para la participante; el líder accedió, pero en ese preciso instante, el piso se abrió y Delfina cayó al pozo, desatando un revuelo en el estudio.

Sorprendido por lo sucedido, Barassi reaccionó en vivo: “No me lo esperaba ni yo”, expresó, acercándose al borde para ver qué había pasado con Delfina. “¿Caíste bien?”, preguntó, y al no recibir respuesta inmediata, continuó con humor: “Ay, no habla, chicos. Está, inconsciente, de verdad, les digo”. El clima de tensión se disipó cuando el conductor cerró con una broma que desató carcajadas en el estudio: “Mmm, qué rico aroma. Ah, re forr…”.

El conductor volvió a sacar a relucir su sentido del humor ante la caída de la jugadora (Captura de video)

Este tipo de situaciones muestran por qué Barassi es uno de los conductores más queridos y efectivos de la televisión argentina. Su capacidad para transformar lo inesperado en parte del show y su rapidez para salir de cualquier situación incómoda lo distinguen en la pantalla. Pero lo de Delfina no terminó ahí. Días antes, otra joven había protagonizado un momento destacado, cuando el conductor la invitó a reflexionar sobre la amistad y se dio un intercambio especialmente divertido y honesto.

La charla comenzó con una pregunta que ya es marca registrada de Barassi: “¿Tu grupo de amigas? ¿Sos amiguera o no tanto?”. Delfina, sin vueltas, respondió: “Tengo mi mejor amiga de toda la infancia, que se llama Solcho”, y sumó una dedicatoria al conductor: “Te ama, te amamos”. Barassi, sin perder el ritmo, devolvió el cumplido y fue por más: “¿Sos más de amigas, de una amiguita, dos amigas?”. La joven fue contundente: “De una, porque... después te traicionan”.

El tono del programa cambió y la música de tensión acompañó la confesión. “¿Qué pasó acá, Delfi? ¿Una te traicionó o un grupo te traicionó? Todo un grupo. ¿Por qué? Ahora quiero saber. ¿Hay algún pibe metido en el medio?”, insistió Barassi, pero Delfina negó categóricamente: “No”. El conductor, curioso, continuó: “¿Y por qué fue? ¿Querés contar...?”. La participante explicó, algo incómoda: “Se la mandaron. Pero no fue con un pibe”. Barassi buscó detalles: “¿Con qué fue? Quiero saber”. Ella, entre risas nerviosas, agregó: “Ay, no sé cómo explicarlo”. Finalmente, resumió: “Me dejaron de lado”.

Una participante dio a conocer su distanciamiento de amigas y Darío Barassi le dio una lección (Ahora Caigo – El Trece)

Barassi, lejos de limitarse a escuchar, aprovechó el momento para compartir una lección sobre los vínculos y la importancia de elegir bien a las personas que nos rodean. “Y que queden las que sí valen la pena. Aparte, ojo, dentro de todo el grupo seguro que algunas también valen la pena, pero se dejan llevar medio por la manada y...”. Delfina coincidió: “Sí, eso es lo malo”. El conductor, en tono paternal, le sugirió: “Bueno, por eso. Pero podés ir una por una. Con las que te interesa a vos, las encarás y decís: ‘Che, forr..., dale’. Bueno, me gusta. Ay, muy paternal estuve, chicos”. El público respondió con risas y Delfina reconoció: “Sí, la verdad que sí”.

Así, entre risas, confesiones y caídas, Ahora Caigo sigue consolidándose como uno de los programas más frescos y espontáneos de la televisión argentina, con Darío Barassi al frente de cada tarde donde todo puede pasar.