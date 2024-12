Glosario de tecnología: qué significa WiMAX

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa WiMAX

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WiMAX es un tipo de conexión que, al igual que el Wifi, se transmite por ondas de radio con frecuencias que oscilan entre los 2,5 GHz a los 5,8 GHz y una cobertura de hasta 70km.

Esta tecnología viene de las siglas Worldwide Interoperability for Microwave Access, lo que en español significa Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas y es una excelente alternativa a las conexiones de fibra.

¿Cómo funciona?

Para el uso de una conexión WiMAX existen varias empresas que lo proporcionan. Por lo tanto, es de vital importancia comunicarte con aquella que brinde dichos servicios y que, además, posea un repetidor cerca de tu localidad donde se te pueda enviar la señal.

Para que te llegue la conexión, deberás colocar una pequeña antena cerca de tu casa que apuntará directamente al repetidor de la empresa que contactaste o, también, se puede hacer el uso de un punto de conexión en caso de que exista cualquier interferencia entre los dispositivos ya mencionados.

Posteriormente la antena se comunica con tu ordenador o router de tal manera que puedas gestionar la conexión. Dichas conexiones pueden llegar a velocidades de 1Gbps si se trata de una vivienda y 365Mbps para puntos móviles.

Tipos de WiMAX

Como puedes ver, se dividen en dos conexiones siendo unas variantes del estándar 802.16.

Variante 802.16d o acceso fijo: en esta conexión las velocidades son por lo general de 70Mbit/s con una frecuencia de 20 MHz y esta se establece por medio de la conexión base, que sería el repetidor y la antena ubicada en la vivienda del usuario.

en esta conexión las velocidades son por lo general de 70Mbit/s con una frecuencia de 20 MHz y esta se establece por medio de la conexión base, que sería el repetidor y la antena ubicada en la vivienda del usuario. Variante 802.16e o puntos móviles: esta conexión le permite al usuario desplazarse de un sitio a otro parecido al GSM.

Ventajas del WiMAX

Las conexiones WiMAX poseen varias ventajas que mencionaremos a continuación:

Es una gran alternativa a la conexión ADSL y puede ofrecer mayor ancho de banda.

La velocidad se puede escalar dependiendo de los requerimientos del usuario, llegando velocidades de hasta 30Mbps.

La antena se instala muy fácilmente a comparación de otras conexiones.

Es muy económica y, además, ofrece mayor cobertura para las zonas rurales.

Tiene la facilidad de añadir más canales, dependiendo de las normas de cada país.

Como puedes ver, ofrecen muchas ventajas, sobre todo para aquellos sitios rurales donde no llega mucho la señal a Internet. Sin embargo, tiene una desventaja en cuanto a la conexión establecida entre la antena y el repetidor, ya que puede haber obstáculos que la impidan. Por esa razón, se han implementado dispositivos de rebote que eviten esto.

Principales usos

Con una conexión por WiMAX puedes navegar por Internet sin ningún problema. Además, debido a su acceso a internet móvil se ha remplazado por otras tecnologías como el GSM y el CDMA.

Por último, es importante mencionar que brindan una conexión portátil de gran banda ancha que viaja a través de ciudades y países, empleando el uso de varios dispositivos. Además, las conexiones WiMAX garantizan incluso la misma efectividad que otras conexiones.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.