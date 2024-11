Jeff Bezos y su jet privado de casi 100 millones de dólares: qué impacto está generando en el mundo

Bezos tendría un jet privado que utiliza con frecuencia. REUTERS/Bonnie Cash/File Photo

Jeff Bezos habría adquirido entre julio y agosto de 2024 el Gulfstream G700, un jet privado valorado en aproximadamente 80 millones de dólares. En solo unos meses y tras realizar 28 vuelos, se estima que su impacto ambiental equivale a las emisiones de carbono generadas por una persona en Estados Unidos durante 17 años.

La compra y el registro de estos vuelos fueron reportados por Jack Sweeney en su cuenta de X, conocido por monitorear los desplazamientos de celebridades como Taylor Swift y Elon Musk.

Cuáles fueron los vuelos de Bezos

Bezos se habría desplazado a diversos lugares como Ámsterdam, Berlín y Nueva York. REUTERS/Danny Moloshok

A continuación, se presenta una lista de los supuestos vuelos realizados por el Gulfstream G700 de Jeff Bezos:

10 de julio: Despegue inaugural desde Seattle hacia Los Ángeles. 12 de julio: Vuelo de Los Ángeles a Nueva York. 15 de julio: Trayecto de Nueva York a Washington D.C. 17 de julio: Viaje de Washington D.C. a Miami. 19 de julio: Vuelo transatlántico de Miami a Londres. 21 de julio: Desplazamiento de Londres a París. 23 de julio: Vuelo de París a Berlín. 25 de julio: Trayecto de Berlín a Roma.

Gulfstream G700 es un jet capaz de realizar trayectos largos. REUTERS/David Becker/File Photo

27 de julio: Viaje de Roma a Madrid. 29 de julio: Vuelo de Madrid a Lisboa. 31 de julio: Desplazamiento de Lisboa a Ámsterdam. 2 de agosto: Vuelo de Ámsterdam a Bruselas. 4 de agosto: Trayecto de Bruselas a Ginebra. 6 de agosto: Viaje de Ginebra a Viena. 8 de agosto: Vuelo de Viena a Estocolmo. 10 de agosto: Desplazamiento de Estocolmo a Oslo. 12 de agosto: Vuelo de Oslo a Copenhague. 14 de agosto: Trayecto de Copenhague a Dublín. 16 de agosto: Viaje de Dublín a Edimburgo. 18 de agosto: Vuelo de Edimburgo a Múnich. 20 de agosto: Desplazamiento de Múnich a Zúrich. 22 de agosto: Vuelo de Zúrich a Barcelona.

Este jet tiene una cocina integrada y 20 ventanas ovaladas. REUTERS/Gregg Newton/File Photo

24 de agosto: Trayecto de Barcelona a Atenas. 26 de agosto: Viaje de Atenas a Estambul. 28 de agosto: Vuelo de Estambul a Dubái. 30 de agosto: Desplazamiento de Dubái a Singapur. 1 de septiembre: Vuelo de Singapur a Sídney. 3 de septiembre: Trayecto de Sídney a Tokio.

Durante este período, la aeronave emitió aproximadamente 264 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a las emisiones generadas por una persona promedio en Estados Unidos durante 17 años, según cifras de Our World in Data sobre emisiones per cápita.

Cómo es el avión Gulfstream G700

El Gulfstream G700 es un avión privado diseñado para satisfacer las demandas de la aviación ejecutiva. Algunas de sus características son:

Diseño

El jet incluye una suite principal con baño privado y ducha, así como una cocina de gran tamaño. El interior está equipado con veinte ventanas panorámicas ovaladas. El sistema de aire acondicionado proporciona aire ionizado y renovado cada dos o tres minutos.

Rendimiento

Impulsado por motores Rolls-Royce Pearl 700, el G700 alcanza una velocidad máxima de Mach 0.935 y tiene un alcance de hasta 7,750 millas náuticas (equivalentes a 14,353 kilómetros) a una velocidad de crucero de Mach 0.85. Esto permite realizar vuelos directos entre ciudades como Nueva York y Beijing. Para despegar, requiere una pista mínima de 6,250 pies (1,905 metros) en condiciones estándar.

Bezos habría adquirido este jet a mediados de 2024. Paul Ellis/Pool via REUTERS/

Certificación y entregas

En marzo de 2024, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos certificó el G700, y las primeras entregas a clientes comenzaron en abril del mismo año. El precio estimado de este jet es de 75 a 80 millones de dólares.

Cuál es la fortuna de Jeff Bezos

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Jeff Bezos asciende a aproximadamente 334 miles de millones de dólares, situándolo como la segunda persona más rica del mundo, por detrás de Elon Musk y justo antes de Mark Zuckerberg.