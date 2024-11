WhatsApp: cómo borrar todos los archivos de un grupo en pocos pasos segundos

Cada tanto es recomendable limpiar los grupos de WhatsApp para evitar problemas con el almacenamiento del teléfono. (WhatsApp)

Los grupos de WhatsApp tienden a acumular una gran cantidad de contenido a lo largo del tiempo. Entre estos archivos se incluyen documentos, imágenes, videos, enlaces, mensajes de texto y notas de voz, los cuales pueden llegar a ocupar un espacio considerable en el almacenamiento de los dispositivos móviles, sean Android o iPhone.

Ante esta situación, los usuarios tienen la posibilidad de implementar diversas estrategias para gestionar y liberar espacio de manera eficiente. Entre las opciones más comunes se encuentra la limpieza periódica de estos archivos acumulados o en definitiva, optar por que WhatsApp no realice descargar automáticas.

Cómo limpiar grupos de WhatsApp

La mala gestión del almacenamiento de los grupos puede afectar el funcionamiento del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para limpiar grupos de WhatsApp, tanto en iPhone como en Android, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir al grupo en cuestión Pulsar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Seleccionar Más y luego, Vaciar chat. Marcar o desmarcar ‘Eliminar también de la galería del dispositivo los archivos multimedia recibidos en este chat’. Confirmar al seleccionar ‘Vaciar chat’.

Esta opción elimina por completo toda la información del chat grupal, desde mensajes, notas de voz hasta videos e imágenes.

Si se desea solamente eliminar ciertos archivos, el usuario puede seguir estos pasos:

Ir a Ajustes de WhatsApp. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y seleccionar ‘Administrar almacenamiento’. WhatsApp mostrará los chats que más espacio consumen. Ir a un chat para empezar a seleccionar los archivos más pesados. Pulsar el ícono de una basura ubicado en la parte superior derecha. Seleccionar ‘Eliminar’.

Los grupos suelen acumular mucho espacio en la memoria del teléfono móvil debido al constante envío de imágenes y videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el guardado automático de WhatsApp

Ir a Ajustes de WhatsApp. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’. En el apartado de ‘Descargas automática’, se visualizarán tres opciones: ‘Descargar con datos móviles’, ‘Descargar con WiFi’ y ‘En itinerancia de datos’. Marca la opción ‘Ninguno’ en las tres.

Esta alternativa resulta especialmente útil para evitar llegar al límite de almacenamiento en el dispositivo, una situación común cuando se acumulan demasiados archivos compartidos en las conversaciones de WhatsApp.

Al configurar esta opción, se previene que los videos, imágenes y audios que se envían en los chats se descarguen de forma automática en el teléfono. De esta manera, el usuario tiene mayor control sobre qué archivos desea guardar y cuáles prefiere descartar.

Desactivar la descarga automática de WhatsApp ayuda a gestionar mucho mejor el espacio del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar esta medida no solo contribuye a ahorrar espacio, sino que también reduce el tiempo y el esfuerzo necesario para realizar limpiezas periódicas en el dispositivo. Al no descargar automáticamente el contenido multimedia, se minimiza la acumulación de archivos innecesarios que, en muchos casos, no tienen relevancia o uso posterior.

Por ejemplo, memes, videos de entretenimiento o audios extensos que suelen enviarse en grupos, pero que no son esenciales, pueden permanecer disponibles en el chat sin ocupar espacio adicional en el dispositivo.

Nuevas funciones que han llegado a WhatsApp

En las últimas semanas, WhatsApp ha agregado nuevas funciones a su plataforma como:

Transcripción de mensajes de voz

WhatsApp ha lanzado una nueva funcionalidad disponible para usuarios de iOS y Android que permite transcribir notas de voz directamente en la plataforma. Esta herramienta transforma los mensajes de audio en texto, lo que facilita su lectura y permite acceder al contenido de los audios sin necesidad de escucharlos.

La transcripción de mensajes de voz se está desplegando a nivel mundial. (WhatsApp)

Por el momento, la transcripción es compatible con varios idiomas, incluyendo inglés, portugués, español y ruso, lo que amplía su accesibilidad para una audiencia global.

Listas personalizadas de chats

Las listas personalizadas en WhatsApp funcionan de manera similar a los filtros, permitiendo a los usuarios organizar sus conversaciones según las temáticas que elijan. Para crear una, basta con pulsar el ícono “+” ubicado en la parte superior de la aplicación.

“Con las listas, ahora puedes filtrar tus chats con las categorías personalizadas que quieras. Ya sea para la familia, el trabajo o tu barrio, las listas te ayudan a centrarte en las conversaciones más importantes cuando lo necesitas”, explica WhatsApp en un blog.