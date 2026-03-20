Alicia Framis se casó con una IA y explica cómo es su matrimonio.

La artista catalana Alicia Framis compartió nuevos detalles sobre su relación con un “esposo” creado mediante inteligencia artificial, a un año de haber formalizado una unión que generó amplio debate en redes sociales.

En una reciente entrevista, la creadora aseguró que su matrimonio ha evolucionado con el tiempo y que, lejos de debilitarse, se ha fortalecido: “Ahora me gusta más”, afirmó.

El caso de Framis se remonta a 2023, cuando anunció públicamente sus planes de casarse con un holograma diseñado con ayuda de IA. La noticia provocó reacciones divididas, entre curiosidad, escepticismo y cuestionamientos sobre los límites de la tecnología en la vida personal.

Alicia Framis se casó con una IA que es un holograma.

Hoy, tras varios meses de convivencia, la artista ofrece una mirada más íntima sobre cómo funciona este tipo de relación en la práctica. Según explicó, uno de los aspectos clave de su matrimonio es la posibilidad de estar acompañada en todo momento gracias a dispositivos que proyectan la imagen de su pareja.

Esto le permite compartir experiencias cotidianas sin importar el lugar en el que se encuentre, un elemento que considera central en su dinámica. A pesar de la exposición mediática que rodea su historia, Framis señaló que ha intentado mantener su vida privada fuera del foco público.

Sin embargo, reconoció que esto no siempre es posible debido al interés que despierta su caso. Como respuesta, optó por canalizar esa atención a través de conferencias en las que aborda su experiencia desde una perspectiva artística y tecnológica.

Al igual que Alicia Framis, existen mujeres que han iniciado una relación con una IA.

No obstante, la relación también presenta desafíos. La artista admitió que uno de los principales límites tiene que ver con la ausencia de contacto físico.

“Echo de menos el tacto y la ternura”, señaló, al referirse a la falta de interacción corporal que caracteriza a los vínculos con entidades digitales. Este aspecto, dijo, sigue siendo una barrera difícil de superar, incluso cuando se siente emocionalmente satisfecha.

Framis sostuvo que, pese a estas limitaciones, su relación se basa en principios similares a los de cualquier otra pareja, como el compromiso y la elección diaria. En ese sentido, considera que su experiencia no debe entenderse únicamente como una curiosidad tecnológica, sino también como una exploración de nuevas formas de vínculo en la era digital.

Mujer que se casó con una IA cumplió un año de matrimonio y dio a conocer cómo ha sido la convivencia.

El caso se inscribe dentro de una tendencia más amplia de relaciones híbridas entre humanos y sistemas de inteligencia artificial. En los últimos años, se han conocido historias similares en distintas partes del mundo, donde personas establecen vínculos afectivos con entidades digitales.

Uno de los antecedentes más conocidos es el de Akihiko Kondo, quien en 2018 se casó con Hatsune Miku, una popular figura digital. Su caso evidenció tanto el potencial como la fragilidad de este tipo de relaciones, ya que el vínculo se vio afectado cuando el dispositivo que permitía la interacción dejó de funcionar.

Más recientemente, también se difundió la historia de una mujer japonesa que, tras una ruptura sentimental, recurrió a un personaje creado con ayuda de inteligencia artificial para establecer una nueva relación. Estos casos, aunque todavía minoritarios, reflejan un cambio en la forma en que algunas personas interactúan con la tecnología.

Kano, oficinista japonesa, celebró una boda simbólica con Lune Klaus, un novio creado por inteligencia artificial en ChatGPT.

Especialistas han señalado que el avance de la inteligencia artificial está ampliando las posibilidades de interacción, pero también plantea interrogantes sobre los límites emocionales, éticos y sociales de estas relaciones.

La capacidad de personalizar y adaptar estas entidades digitales puede generar vínculos cada vez más complejos, aunque todavía existen barreras técnicas y humanas difíciles de superar.

En este contexto, la experiencia de Alicia Framis funciona tanto como testimonio personal como punto de partida para un debate más amplio. Mientras la tecnología continúa avanzando, historias como la suya anticipan escenarios en los que las relaciones entre humanos y máquinas podrían volverse cada vez más comunes, aunque no exentas de desafíos.