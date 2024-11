Glosario de tecnología: qué significa ¿Qué debes hacer en caso de sufrir un delito informático?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa ¿Qué debes hacer en caso de sufrir un delito informático?

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

En los últimos años, los delitos informáticos se han vuelto cada vez más comunes. Los delitos informáticos pueden variar desde el robo de identidades hasta fraudes, phishing, virus y otras formas de ciberdelincuencia. Es por eso, que la investigación de delitos informáticos se ha convertido en una rama en auge.

Esta amenaza creciente puede tener graves consecuencias para los usuarios de la tecnología. Por esta razón es importante que estés preparado para protegerte y saber qué hacer en caso de sufrir un delito informático.

En este artículo, te ofreceremos una guía completa sobre cómo responder a un delito informático. Primero, examinaremos los tipos de delitos informáticos más comunes. Luego, te presentaremos algunos pasos prácticos para ayudarte a reaccionar y prevenir los efectos de un delito informático. Finalmente, te daremos algunos consejos sobre cómo mantener tu equipo y tus datos seguros. Con esta información, te sentirás más seguro y preparado en caso de que te enfrentes a un delito informático.

¿Qué es un delito informático y qué tipos existen?

Un delito informático es una violación de la ley que involucra la tecnología informática. Estas actividades ilegales incluyen apropiación indebida de información, robo de contraseñas, fraudes, phishing, virus y otras formas de ciberdelincuencia. Estos delitos pueden tener una variedad de consecuencias, desde el robo de datos personales hasta el daño a dispositivos informáticos.

Los delitos informáticos se pueden clasificar en varios tipos, incluyendo:

Robo de identidad. Esta actividad ilegal implica el uso de la información personal de otra persona para ganar acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito u otros servicios.

Esta actividad ilegal implica el uso de la información personal de otra persona para ganar acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito u otros servicios. Fraude. El fraude implica el uso de información falsa para obtener bienes y servicios.

El fraude implica el uso de información falsa para obtener bienes y servicios. Phishing. Esta técnica se refiere al envío de correos electrónicos maliciosos para robar información personal.

Esta técnica se refiere al envío de correos electrónicos maliciosos para robar información personal. Virus. Los virus informáticos son códigos maliciosos diseñados para dañar dispositivos informáticos.

Los virus informáticos son códigos maliciosos diseñados para dañar dispositivos informáticos. Ataques DDos. Estos ataques se realizan con el fin de hacer que un sitio web o servidor dejen de funcionar.

Ahora que conoces los principales delitos informáticos, es importante que sepas cómo reaccionar ante una situación de este tipo.

¿Qué hacer si sufres un delito informático?

Si has sido víctima de un delito informático, hay varios pasos que puedes seguir para proteger tu información y limitar el daño. A continuación te mostramos algunas de ellas. No obstante, si aún así tienes dudas lo mejor es contactar con servicios de informática forense especializados como peritos LIFE.

Cambia tus contraseñas . Cambia tus contraseñas lo antes posible para evitar que los delincuentes informáticos vuelvan a acceder a tu cuenta.

. Cambia tus contraseñas lo antes posible para evitar que los delincuentes informáticos vuelvan a acceder a tu cuenta. Notifica a las autoridades. Si crees que has sido víctima de un delito informático, notifica a la policía o a otras autoridades competentes.

Si crees que has sido víctima de un delito informático, notifica a la policía o a otras autoridades competentes. Revisa tus estados de cuenta . Revísalo con regularidad para asegurarte de que no hay actividad sospechosa.

. Revísalo con regularidad para asegurarte de que no hay actividad sospechosa. Asegúrate de que tus dispositivos estén actualizados . Asegúrate de que tus dispositivos informáticos estén siempre actualizados con las últimas versiones de software.

. Asegúrate de que tus dispositivos informáticos estén siempre actualizados con las últimas versiones de software. Utiliza un software de seguridad. Utiliza un software de seguridad en tu computadora para protegerte de los virus y los ataques informáticos.

Para prevenir los delitos informáticos, hay varias medidas que puedes tomar para mantener tu equipo y tus datos seguros. Estos son algunos consejos para ayudarte a hacerlo:

Utiliza contraseñas seguras . Cada cuenta y dispositivo debe tener una contraseña única y segura.

. Cada cuenta y dispositivo debe tener una contraseña única y segura. Configura la autenticación de dos factores . Esta medida adicional de seguridad ayuda a proteger tu cuenta de accesos no autorizados.

. Esta medida adicional de seguridad ayuda a proteger tu cuenta de accesos no autorizados. No contestes a correos electrónicos sospechosos . Pueden ser intentos de phishing o intentos de robar tu información.

. Pueden ser intentos de phishing o intentos de robar tu información. No descargues archivos sospechosos . Estos archivos pueden contener códigos maliciosos diseñados para dañar tu computadora.

. Estos archivos pueden contener códigos maliciosos diseñados para dañar tu computadora. Configura un software antivirus . Esto te ayudará a prevenir los ataques de virus informáticos.

. Esto te ayudará a prevenir los ataques de virus informáticos. Utiliza actualizaciones de software . Asegúrate de que tus dispositivos estén actualizados con las últimas versiones de software para protegerte de los delitos informáticos.

En conclusión, el delito informático es una amenaza cada vez mayor, por lo que es importante que tomes medidas para protegerte. Si crees que has sido víctima de un delito informático, es importante que notifiques a la policía y a tu proveedor de servicios de internet. Además, es importante que cambies tus contraseñas y que notifiques a tu banco si has revelado tu número de tarjeta de crédito o de débito. También es importante tomar medidas preventivas, como usar un software de seguridad actualizado, usar contraseñas seguras y únicas y no compartir tu información personal con extraños.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.