Glosario de tecnología: qué significa Teléfono

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Teléfono

Un teléfono es un dispositivo electrónico que se utiliza para realizar y recibir llamadas telefónicas. Puede ser utilizado tanto para llamadas locales como internacionales. También se puede utilizar para enviar y recibir mensajes de texto, así como para acceder a internet.

¿Quién inventó el teléfono?

El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en 1876. Fue el primer dispositivo capaz de transmitir la voz humana a través de un hilo conductor. El inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, nació en Edimburgo, Escocia, en 1847. Era hijo de dos profesores de lenguas y su familia se dedicaba a la educación de sordos. De niño, Bell ayudaba a su padre en sus clases y aprendió mucho sobre el habla y el lenguaje. A los 16 años, Bell se trasladó a Londres para estudiar más sobre la educación de sordos. Después de unos años, se trasladó a Boston para abrir su propio instituto para sordos.

Bell estaba interesado en la forma en que funcionaban los sonidos y cómo podrían ser transmitidos por medio de ondas. En 1876, estaba experimentando con formas de transmitir ondas sonoras cuando tuvo la idea de usar hilos metálicos para conducir las ondas sonoras. Para probar su idea, construyó un dispositivo que consistía en dos tazones con hilos metálicos conectados entre ellos. Colocó un tazón cerca de su boca y habló en él; el sonido fue amplificado y se oyó claramente en el otro tazón. Esto demostró que era posible transmitir la voz humana mediante ondas sonoras a través de hilos metálicos.

Bell siguió experimentando y perfeccionando su invento y el 10 de marzo de 1876 logró realizar una llamada telefónica exitosa entre Boston y Salem utilizando este nuevo dispositivo que él mismo había construido. Este fue el primer teléfono del mundo y Bell lo patentó ese mismo año como «Método para Transmitir Vibraciones Sonoras». El primer teléfono era muy simple: constaba solo de un parlante (llamado receptor ) y un micrófono (llamado transmisor), conectados por hilos metálicos a tierra

¿Para qué sirve el teléfono?

Desde su invención, el teléfono ha sido una herramienta esencial para la comunicación a larga distancia.

Hoy en día, los teléfonos inteligentes hacen mucho más que eso:

Te permiten enviar mensajes de texto.

Realizar llamadas.

Enviar correos electrónicos a través de Internet.

Tomar fotografías.

Jugar a juegos.

Navegar por Internet.

Entre otras cosas.

Aún así, la función básica de un teléfono sigue siendo la misma: conectarte con otras personas.

¿Cómo funciona el teléfono?

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el teléfono? Es una de esas cosas que usamos a diario, pero nunca nos paramos a pensar en cómo funciona. Pues bien, aquí tienes la respuesta.

El teléfono es un dispositivo que nos permite comunicarnos con otras personas a través de la voz. Para ello, cuenta con un micrófono que capta nuestra voz y la convierte en señales electrónicas y un altavoz que reproduce las señales electrónicas recibidas.

Estas señales son enviadas por medio de ondas electromagnéticas a través de los cables de teléfono o bien por satélite si estamos utilizando el teléfono móvil. En el caso de los móviles, las ondas electromagnéticas son enviadas por medio de torres de telefonía móvil situadas estratégicamente para cubrir todo el territorio.

Cuando las ondas llegan al destinatario, éste dispone de otro teléfono similar al nuestro que capta las señales y las convierte nuevamente en voz humana para que podamos escucharla.

Así pues, podemos decir que el funcionamiento del teléfono es bastante sencillo: gracias a él podemos comunicarnos con otras personas a través de la voz utilizando ondas electromagnéticas.

