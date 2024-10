Glosario de tecnología: qué significa Firmware

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Firmware

El firmware es un programa que se encarga de controlar los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo.

Se trata de un programa que en parte, se encarga de controlar lo que hace el hardware al que esté unido. Además, se asegura de su correcto funcionamiento.

Origen e historia del Firmware

Por origen, se puede decir que dicho concepto se dio primeramente en los años de 1960. Específicamente hablando, fue en el año de 1967 que Ascher Opler publicó un artículo para la revista Datamation.

Además de lo anterior, el firmware existía en el límite entre el hardware y el software, así que de allí se sacó el nombre como tal. Firmware es Software firme, sólido o fijo.

¿Cómo funciona el Firmware?

En líneas generales, este programa se encarga de otorgar una serie de órdenes básicas a los circuitos dentro del dispositivo. Esto es básicamente para decirle cómo funciona.

Suele traer un código que viene en chips de memoria a parte de los principales. Esto indica que todos los dispositivos conectados al computador, tienen en uso una pequeña parte del almacenamiento para que así el firmware pueda actuar.

Siguiendo lo anterior, este programa establece una conexión que permitirá el correcto arranque de los dispositivos.

Diferencia entre un driver y el firmware

Al ya conocer cómo es que funciona el firmware y su utilidad, siempre sale la pregunta de si es lo mismo que los drivers, o si son cosas distintas.

Primeramente, hay que aclarar que se trata de cosas distintas, a pesar de que su funcionamiento parecido quiera decir lo contrario.

El firmware es un código que se instala se utiliza directamente desde el dispositivo, esto porque trabaja directamente con los circuitos de dicha herramienta.

Por otra parte, los drivers también son un conjunto de códigos, pero estos no están puestos directamente en el dispositivo, sino que se colocan en el sistema operativo que se utilice.

En líneas generales, los drivers son los que ayudan directamente al sistema operativo a que una herramienta funcione correctamente. El firmware por su cuenta, se encarga de soportar los circuitos que tengan dicho dispositivo.

Finalmente, se puede decir que el firmware está más relacionado con el hardware, a pesar de que también tiene relación con otras cosas; mientras que los drivers trabajan más con el software de un equipo.

También se debe añadir que sin drivers oficiales, un dispositivo puede funcionar si el equipo donde se instale tiene drivers genéricos que a veces funcionan. No obstante, sin la existencia del firmware el dispositivo no podría ni siquiera encender.

Dispositivos que utilizan firmware

Como ya se dijo anteriormente, el firmware es una característica sumamente importante que hace que cualquier equipo funcione. En la actualidad está en casi todo, pero a continuación nombraremos los más destacados, importantes o conocidos:

Smartphones. Quizás el más obvio de la lista. Con un reconocimiento mundial, los móviles necesitan del firmware para que actúe como intermediario entre el hardware y el software.

Quizás el más obvio de la lista. Con un reconocimiento mundial, los móviles necesitan del firmware para que actúe como intermediario entre el hardware y el software. Ordenador. Se incorpora en la placa base, esto para que puedan hacer ejecución de sus distintas tareas.

Se incorpora en la placa base, esto para que puedan hacer ejecución de sus distintas tareas. Router. En los routers ayudan con los servicios de red y su funcionamiento.

La tecnología en la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diferentes beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y conocimientos.