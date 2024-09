Glosario de tecnología: qué significa Cifrado de extremo a extremo

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Cifrado de extremo a extremo

Cifrado de extremo a extremo es una tecnología de seguridad que ofrece una forma de encriptar los datos enviados entre dos usuarios finales, para que solo ellos puedan tener acceso a la información. Esta técnica impide que terceros, como proveedores de servicios y otros intermediarios, tengan acceso a la información cifrada.

Características del cifrado de extremo a extremo

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) es una técnica de seguridad que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes con total privacidad. Esta tecnología garantiza que ninguna persona intermedia, incluyendo el proveedor de servicio, puede ver el contenido de la comunicación.

Es importante mencionar que el cifrado E2EE no solo se limita a los mensajes. De igual forma, se puede implementar para proteger las llamadas telefónicas y videollamadas, así como otras formas de transmisión digital.

En lo que sigue te dejamos algunas características importantes del cifrado E2EE:

Encriptación simétrica y asimétrica . El cifrado E2EE utiliza dos tipos diferentes de encriptación para proteger los datos: encriptación simétrica y asimétrica. La primera crea una clave compartida entre el emisor y el receptor del mensaje. En contraste, la segunda utiliza un par de claves publico-privada para garantizar la confidencialidad y autenticidad del contenido.

. El cifrado E2EE utiliza dos tipos diferentes de encriptación para proteger los datos: encriptación simétrica y asimétrica. La primera crea una clave compartida entre el emisor y el receptor del mensaje. En contraste, la segunda utiliza un par de claves publico-privada para garantizar la confidencialidad y autenticidad del contenido. Autenticación mutua . La autenticación mutua es un proceso mediante el cual ambos participantes verifican sus identidades entre sí antes de intercambiar información. Esto evita los ataques man in the middle (MITM).

. La autenticación mutua es un proceso mediante el cual ambos participantes verifican sus identidades entre sí antes de intercambiar información. Esto evita los ataques man in the middle (MITM). Integridad . El cifrado E2EE también ofrece un mecanismo para garantizar que ninguna parte externa modifique accidentalmente o intencionalmente el contenido de la comunicación durante su transmisión. Esto se logra a través del uso de firmas digitales o sellos temporales.

. El cifrado E2EE también ofrece un mecanismo para garantizar que ninguna parte externa modifique accidentalmente o intencionalmente el contenido de la comunicación durante su transmisión. Esto se logra a través del uso de firmas digitales o sellos temporales. Confidencialidad . El objetivo principal del cifrado E2EE es garantizar la confidencialidad completa entre las partes involucradas en la comunicación, eliminando toda posibilidad de visualización por terceros no autorizados.

A modo de resumen, gracias al cifrado E2EE, es posible transmitir datos confidenciales con total privacidad entre dos o más participantes sin temor a ser interceptados por personas no autorizadas.

Ventajas del Cifrado de Extremo a Extremo

El cifrado de extremo a extremo es una forma segura de comunicación entre dos o más dispositivos. Esta técnica ofrece numerosas ventajas para los usuarios, algunas de las cuales se detallan a continuación:

Seguridad . El cifrado de extremo a extremo ofrece un nivel de seguridad mejorado ya que la información está protegida por dos claves, una en el lado del remitente y otra en el lado del destinatario. Esto garantiza que la información no puede ser leída por terceros, ya sea un servidor o proveedor de servicios.

. El cifrado de extremo a extremo ofrece un nivel de seguridad mejorado ya que la información está protegida por dos claves, una en el lado del remitente y otra en el lado del destinatario. Esto garantiza que la información no puede ser leída por terceros, ya sea un servidor o proveedor de servicios. Confidencialidad . La información se transmite directamente entre los dispositivos sin pasar por ningún servidor externo y sin permisos adicionales. Lo anterior quiere decir que los datos son sólo accesibles para el remitente y el destinatario autorizados, lo que garantiza la confidencialidad de la información transmitida.

. La información se transmite directamente entre los dispositivos sin pasar por ningún servidor externo y sin permisos adicionales. Lo anterior quiere decir que los datos son sólo accesibles para el remitente y el destinatario autorizados, lo que garantiza la confidencialidad de la información transmitida. Autenticidad . El cifrado de extremo a extremo asegura que los datos transmitidos son auténticos, es decir, no han sido modificados durante el proceso de transmisión. Esta característica es útil para prevenir ataques man-in-the-middle (MITM).

. El cifrado de extremo a extremo asegura que los datos transmitidos son auténticos, es decir, no han sido modificados durante el proceso de transmisión. Esta característica es útil para prevenir ataques man-in-the-middle (MITM). Flexibilidad . El cifrado de extremo a extremo es compatible con varios protocolos, lo que permite su uso en diferentes dispositivos y plataformas sin necesidad de realizar grandes modificaciones en el software existente.

. El cifrado de extremo a extremo es compatible con varios protocolos, lo que permite su uso en diferentes dispositivos y plataformas sin necesidad de realizar grandes modificaciones en el software existente. Integridad . Los mensajes cifrados con este tipo de tecnología tienen un grado elevado de integridad. En consecuencia, sólo pueden ser leídos por aquellas personas con las claves necesarias para desencriptarlas correctamente.

Desventajas del Cifrado de Extremo a Extremo

El cifrado de extremo a extremo es una forma segura de transmitir información eficientemente entre dos dispositivos. A pesar de los beneficios que conlleva, también existen algunas desventajas que hay que considerar. Estos son algunos:

No hay ninguna forma de verificar la identidad del destinatario . Como el cifrado se realiza sin intermediarios, no hay ninguna manera de verificar la identidad del usuario al otro lado. Es decir, que los datos podrían caer en manos equivocadas.

. Como el cifrado se realiza sin intermediarios, no hay ninguna manera de verificar la identidad del usuario al otro lado. Es decir, que los datos podrían caer en manos equivocadas. Requiere mucho trabajo para mantenerse al día . Debido a su naturaleza altamente segura, el cifrado de extremo a extremo requiere un gran esfuerzo para actualizar constantemente claves y herramientas para evitar vulnerabilidades potenciales.

. Debido a su naturaleza altamente segura, el cifrado de extremo a extremo requiere un gran esfuerzo para actualizar constantemente claves y herramientas para evitar vulnerabilidades potenciales. Puede ser costoso implementarlo en toda la empresa . La implementación del cifrado de extremo a extremo no solo es complicada, sino también cara para grandes empresas debido al costo implícito asociado con la instalación y mantenimiento del sistema.

. La implementación del cifrado de extremo a extremo no solo es complicada, sino también cara para grandes empresas debido al costo implícito asociado con la instalación y mantenimiento del sistema. No hay una solución única para todos los problemas . El cifrado no es una solución única para todos los problemas relacionados con la seguridad y privacidad. Por lo tanto, puede ser necesario recurrir a otros métodos adicionales para protegerse contra amenazas externas comunes como el phishing o los ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido).

. El cifrado no es una solución única para todos los problemas relacionados con la seguridad y privacidad. Por lo tanto, puede ser necesario recurrir a otros métodos adicionales para protegerse contra amenazas externas comunes como el phishing o los ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuido). Puede ser vulnerable si no se actualiza correctamente . Si las claves o herramientas utilizadas no se actualizan adecuadamente, el sistema puede ser vulnerable a ataques externos debido a vulnerabilidades desconocidas en sus protocolos o procesos antiguos. En consecuencia, es importante mantenerse al día con las últimas mejoras y parches disponibles.

Ejemplos de Uso del Cifrado de Extremo a Extremo

El cifrado de extremo a extremo (E2E) es una técnica segura y confiable para proteger la privacidad de la información que se comparte online. Esta técnica encripta los datos antes de que salgan del dispositivo del usuario y solo pueden ser desencriptados por el destinatario final. Esto garantiza que nadie más puede leer la información. Y ahora presentamos algunos ejemplos comunes de uso del cifrado de extremo a extremo:

Mensajería instantánea . En los últimos años, muchas aplicaciones de mensajería instantánea han comenzado a implementar el cifrado E2E en sus plataformas, para garantizar la privacidad de los usuarios. Un ejemplo reciente es Whatsapp, que ha anunciado su intención de implementar el cifrado E2E en todas sus plataformas para todos los usuarios.

. En los últimos años, muchas aplicaciones de mensajería instantánea han comenzado a implementar el cifrado E2E en sus plataformas, para garantizar la privacidad de los usuarios. Un ejemplo reciente es Whatsapp, que ha anunciado su intención de implementar el cifrado E2E en todas sus plataformas para todos los usuarios. Redes sociales . Algunas redes sociales, como Facebook Messenger, han implementado recientemente el cifrado E2E para mejorar la seguridad y privacidad en su plataforma. Es decir, que cuando un usuario comparte contenido con otro usuario, este contenido está protegido por un sistema de cifrado antes de ser enviado desde un dispositivo al otro.

. Algunas redes sociales, como Facebook Messenger, han implementado recientemente el cifrado E2E para mejorar la seguridad y privacidad en su plataforma. Es decir, que cuando un usuario comparte contenido con otro usuario, este contenido está protegido por un sistema de cifrado antes de ser enviado desde un dispositivo al otro. Correos electrónicos . Muchas empresas están proporcionando servicios basados en correos electrónicos con cifrado E2E para mejorar la seguridad y la privacidad entre los empleados y clientes corporativos. Lo anterior quiere decir que toda la información compartida entre ellos está protegida por tecnologías avanzadas como el cifrado PGP o TLS.

. Muchas empresas están proporcionando servicios basados en correos electrónicos con cifrado E2E para mejorar la seguridad y la privacidad entre los empleados y clientes corporativos. Lo anterior quiere decir que toda la información compartida entre ellos está protegida por tecnologías avanzadas como el cifrado PGP o TLS. Navegador web . Muchos navegadores web ahora proporcionan soporte para protocolos HTTPS con certificados SSL/TLS basados en el protocolo E2E para mejorar la seguridad y privacidad durante las transacciones online entre servidores web y computadoras personales individualmente identificables (PCI). Por lo tanto, es importante verificar si tu navegador web actual tiene soporte para este tipo de protocolos antes de iniciar sesión o realizar transferencias bancarias online desde tu computadora personal u otros dispositivos móviles personales identificables (PMI).

La tecnología y la vida

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece distintos beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y aprendizajes.