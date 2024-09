Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

Conoce las historias más populares en la plataforma de webtoons (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que las personas puedan leerlos desde sus smartphones o dispositivos electrónicos.

Romance, fantasía, comedia, acción y terror son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es la primera plataforma que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel internacional. Cada semana publican un ranking con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 5 de septiembre.

Los Webtoons más populares

1.- Yo soy la reina en esta vida

Traición y venganza son los tópicos que están presente en el webtoon más popular del momento (Facebook Webtoon Latinoamerica)

Género: Fantasía

Autor: Themis / Omin

El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

2.- La niñera de la mafia

La niñera de la mafia se ha convertido en una de las historias favoritas de los lectores de la plataforma webtoon naver (Instagram Webtoon Latam)

Género: Romance

Autor: sh00 / Violet Matter

Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

3.- Solo un amanecer

Dos personas con personalidades diferentes intentan coexistir en la misma casa (Facebook Webtoon Latinoamérica)

Género: Romance

Autor: Kang Ki / Woo Jihye

La escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

4.- ¡Creí que iba a morir!

Género: Romance

Autor: Essie / Hyeyong

Lariette Blanche visita al doctor Zakascoff después de sentirse mal, solo para descubrir que tiene una enfermedad congénita extremadamente rara. Con solo tres meses de vida restante, Lariette decide escribir una lista de todo lo que quiere hacer antes de morir. ¡Sin embargo, resulta que el diagnóstico en realidad era erróneo! Con tantos cambios que ya ha implementado en su vida, ¿qué hará Lariette en el futuro? ¿Volverá a su vida anterior o seguirá viviendo la nueva, llena de nuevas aventuras que nunca antes había imaginado?

5.- Operación: Amor Puro

Género: Romance

Autor: kkokkalee / Dledumb

Es difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

6.- Mi Liberación en tu Fuego

Mi Liberación en tu Fuego fue bien recibida por los usuarios de la plataforma Webtoon (Facebook Webtoon Latinoamérica)

Género: Romance

Autor: SOY MEDIA / Kanghee Jamae

Diez años atrás, una niña le salvó la vida a un dragón. No imaginaban que las vueltas del destino los unirían nuevamente cuando la propiedad familiar de Lucina resulta invadida por la temible nación Tayar, liderada por el rey Hakan. Después de que la egoísta madrastra de Lucina la ofreciera en matrimonio a Hakan a cambio de sus vidas, Lucina se da cuenta de que está destinada a viajar al árido reino de Tayar y casarse con su rey que parece ser brutal. ¿Qué tendrá guardado el destino para esta extraña pareja? ¿Catástrofe o romance?

7.- Llora, o mejor aún, suplica

Género: Romance

Autor: VAN.J / Solche

Después de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

8.- Este matrimonio está destinado a fracasar

Género: Romance

Autor: CHOKAM / Cheong-gwa

Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

9.- ¿Quién se robó a la emperatriz?

La emperatriz fue acusada de traición y su imperio cae frente a sus ojos (Facebook Webtoon Latinoamérica)

Género: Romance

Autor: Lee jihye / Muhly

La emperatriz Roselyn V. Sunsett, quien fue acusada de una traición que no cometió, es abandonada a su suerte. Su imperio y sus seres queridos caen y ella, desolada, quiere morir. Sin embargo, alguien de una nación enemiga la encuentra y se la lleva a su imperio, con el fin de usarla para vengarse de sus enemigos.

10.- Mi lujuriosa deidad

Género: Romance

Autor: Seo-Ah Haetsal Jeon parece ser un angel, una chica sin deseos o avaricia, solo queriendo vivir una vida tranquila complaciendo a los demás. Tras una dramática separación, Haetsal decide salir con sus amigas a bailar para olvidarlo todo. Sin embargo, este plan es interrumpido cuando Dioniso, el dios griego del deseo, se interesa en ella. ¿Acaso podrá resistirse a las tentaciones del dios del deseo? ¿O terminará siendo una chica más en su colección?

Las adaptaciones en K-Drama

“Hongjacga ilustrador de Dr. Brain dibujando un boceto (REUTERS)

Algunas de las historias se han vuelto tan populares en la web que han dado el salto a la televisión y se adaptaron a k-dramas. Las series surcoreanas fueron, en gran parte, las impulsoras de la popularidad de los webtoons.

True Beauty, Nevertheless, Navirella, Propuesta Laboral y Lucky Romance, son algunos de los webtoons que fueron adaptados a la pantalla chica. Las historias triunfan gracias a la acertada elección del elenco, pues generalmente los productores buscan que los actores y actrices tengan un gran parecido a los personajes originales.

Los webtoons han tenido un crecimiento mundial tan importante que la plataforma de Naver alcanzó acuerdos con importantes editoriales como DC Comics en 2014 y Archie en 2020 para ampliar su mercado.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Cultura de Corea del Sur, la industria del webtoon logró recaudar 706 mil millones de dólares en el año 2020 y estima que hay alrededor de 64 millones de usuarios activos cada mes que leen estas historias.