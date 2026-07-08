Un histórico entrenador arriesgó quién ganará el Mundial 2026: “Tienes que ser capaz de subirte al tren”

Arsene Wenger postuló a Francia como favorito y explicó que solo una selección podría destronarla

Argentina, Francia, Inglaterra, España, Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza. Una de esas selecciones levantará la Copa del Mundo el próximo 19 de junio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey y los cuartos de final prometen una definición apasionante para definir a los cuatro semifinalistas que lucharán por el título en el Mundial 2026. Y el ex entrenador y actual analista, Arsene Wenger, deslizó su pronóstico sobre quién es el principal favorito para quedarse con el trofeo.

Wenger dio su parecer en charla con el podcast Kroos & Kroos, que es conducido por el ex jugador de Real Madrid, Toni Kroos y su hermano Felix. “Francia va a ganar el Mundial”, inició su respuesta a la hora de arriesgar su candidato. A continuación, brindó su explicación frente a esa afirmación: “Ya sé que vas a decir que soy francés, pero cuando analizas un poco el Mundial, hoy el tren va a cierta velocidad y tienes que ser capaz de subirte al tren. Y, por ejemplo, los equipos asiáticos han dado todo, pero no pudieron soportar la intensidad y el ritmo del juego, y no tienen suficientes argumentos para competir técnicamente”.

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Bajo su mirada, el experimentado técnico de 76 años, quien ganó 16 títulos en 22 temporadas con el Arsenal de Inglaterra, dijo que hay solo un equipo que podría vencer a los campeones de Rusia 2018 y dejó afuera de esa elección a Argentina (vigente ganador de Qatar 2022): “Si hay un equipo capaz de ganarle ahora a Francia, yo diría que es España”.

En este sentido, subrayó que el plantel de Luis de la Fuente “tiene un nivel técnico que es mejor que el de Francia”. “Tienen una calidad de juego en equipo y una cultura de fútbol colectivo que nadie más tiene en el mundo en este momento a ese nivel. Así que eso es lo que define entre los dos. Por supuesto, Francia es más fuerte físicamente”, concluyó su explicación.

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Arsène Wenger aseguró que Francia ganará la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Jeenah Moon)

Les Bleus afrontan el último Mundial con Didier Deschamps al mando del equipo, ya que el entrenador anunció que dejará el cargo después de la cita. A propósito de esto, Deschamps evitó pensar que el duelo de este jueves desde las 17:00 (hora argentina) ante Marruecos en Boston podría ser su despedida. “Yo no estoy pensando en ello para nada. En mi mente, el objetivo es hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien. En eso es en lo único que me concentro, y estoy completamente concentrado en Marruecos”, declaró en la conferencia de prensa de este miércoles.

El ganador de este duelo se medirá al vencedor de España y Bélgica, que jugarán este viernes desde las 16:00 (hora argentina) en Los Ángeles. En el otro lado del cuadro, los dos cruces se jugarán el sábado. Noruega e Inglaterra se medirán en Miami a partir de las 18:00 y Argentina chocará con Suiza a partir de las 22:00 en Kansas City.

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LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 14 de julio

16.00: Francia vs. Marruecos/España vs. Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026