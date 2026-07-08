Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026

La afición "vikinga" de Noruega, siempre destaca en los encuentros debido a su alta actividad y cánticos. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
Erling Haaland, su figura estrella, es el máximo líder dentro del vestuario Noruego. En la foto, el gol que marcó ante Costa de Márfil. (Infobae Centroamérica/ Paul ELLIS / AFP)
En Oslo, capital de Noruega, cada vez que juega su selección las calles se inundan de fanáticos en apoyo al equipo. (Infobae Centroamérica/ Javad Parsa / NTB / AFP) / Norway OUT
Noruega también tiene uno de los máximos goleadores del torneo: Haaland con 7 tantos. (Infobae Centroamérica/ Jewel SAMAD / AFP)
Su portero, Orjan Nyland también ha sido pieza fundamental en cada encuentro de la selección. (Infobae Centroamérica/ CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Andreas Schjelderup forma parte del mediocampo de Noruega, el cual destaca por un gran juego colectivo. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La unidad de la selección de Noruega junto a su afición es uno de sus pilares principales. (Infobae Centroamérica/ Jewel SAMAD / AFP)
El "Viking Row" o Remo Vikingo, es la celebración de los aficionados a Noruega cada vez que esta triunfa. (Infobae Centroamérica/ Leonardo MUNOZ / AFP)
Martin Odegaard, el número diez de la selección nórdica, es parte fundamental del desempeño del equipo. (Infobae Centroamérica/ MAURO PIMENTEL / AFP)
Esta selección ha causado revuelo debido a su alto nivel de juego y concentración en cada partido. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
En las afueras del estadio de la ciudad de New Jersey,y de cada ciudad donde los nórdicos están presentes, la indumentaria vikinga resalta sobre el resto. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Stale Solbakken, técnico de Noruega, es la cabeza del grupo. (Infobae Centroamérica/ Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Haaland ha sido la imagen más mediática de Noruega, debido a su actitud tanto dentro como fuera de la cancha. (Infobae Centroamérica/ Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)