Haaland y Noruega, las mejores fotos de la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026

Después de 28 años sin participar en un mundial, los nórdicos firman su mejor actuación en la historia con proyecciones de superar la etapa de los cuartos de final.

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Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
La afición "vikinga" de Noruega, siempre destaca en los encuentros debido a su alta actividad y cánticos. (Infobae Centroamérica/ ANGELA WEISS / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Erling Haaland, su figura estrella, es el máximo líder dentro del vestuario Noruego. En la foto, el gol que marcó ante Costa de Márfil. (Infobae Centroamérica/ Paul ELLIS / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
En Oslo, capital de Noruega, cada vez que juega su selección las calles se inundan de fanáticos en apoyo al equipo. (Infobae Centroamérica/ Javad Parsa / NTB / AFP) / Norway OUT
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Noruega también tiene uno de los máximos goleadores del torneo: Haaland con 7 tantos. (Infobae Centroamérica/ Jewel SAMAD / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Su portero, Orjan Nyland también ha sido pieza fundamental en cada encuentro de la selección. (Infobae Centroamérica/ CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Andreas Schjelderup forma parte del mediocampo de Noruega, el cual destaca por un gran juego colectivo. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
La unidad de la selección de Noruega junto a su afición es uno de sus pilares principales. (Infobae Centroamérica/ Jewel SAMAD / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
El "Viking Row" o Remo Vikingo, es la celebración de los aficionados a Noruega cada vez que esta triunfa. (Infobae Centroamérica/ Leonardo MUNOZ / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Martin Odegaard, el número diez de la selección nórdica, es parte fundamental del desempeño del equipo. (Infobae Centroamérica/ MAURO PIMENTEL / AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Esta selección ha causado revuelo debido a su alto nivel de juego y concentración en cada partido. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
En las afueras del estadio de la ciudad de New Jersey,y de cada ciudad donde los nórdicos están presentes, la indumentaria vikinga resalta sobre el resto. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Stale Solbakken, técnico de Noruega, es la cabeza del grupo. (Infobae Centroamérica/ Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Haaland ha sido la imagen más mediática de Noruega, debido a su actitud tanto dentro como fuera de la cancha. (Infobae Centroamérica/ Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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