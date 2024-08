Perfiles Tecno | La historia del director general de AMD para Latinoamérica: periodismo y curiosidad

Nicolás Canovas como Director General para América Latina de AMD (AMD)

Si hablamos de periodismo pensamos de inmediato en medios de comunicación, y si decimos que es periodista nos imaginamos una persona en frente de un micrófono, un computador, un televisor o una cámara pero dando noticias. Resulta que esa idea, en ocasiones, no es tan precisa cuando se descubren personas que dicen: “Yo siempre quise ser periodista” y que hoy son directivos de una compañía, un rol donde también se puede respirar periodismo.

Nicolás Cánovas, director general de AMD para Latinoamérica, habló con Infobae para Perfiles Tecno, donde, en medio de una conversación, abarcó su trayectoria profesional, la relevancia de la empresa y su visión personal sobre la industria tecnológica.

Una mezcla de curiosidad y la oportunidad de trabajar en una compañía que le permitió explorar diferentes áreas a lo largo de19 años, es lo que se destaca en este perfil invitado en el mundo de la tecnología. Vamos a descubrir por qué.

La cultura innovadora y centrada en la gente de AMD es clave para su crecimiento.

Cuál es la trayectoria y Cultura en AMD

Actualmente, Cánovas lidera diversos segmentos de negocio en Latinoamérica y atribuye su progreso tanto a su curiosidad como al apoyo corporativo de AMD.

“Parte de ello me acompaña estos 19 años tratando de entender qué es lo que realmente me gustaba y tuve la suerte de una compañía que me permitió hacerlo”, dijo a Infobae. Para él, la cultura innovadora de AMD es crucial. “AMD es una empresa con una cultura muy enfocada en la gente, en las personas”, afirmó, por lo que siempre es importante la capacitación y desarrollo de su capital humano.

Según explicó, la empresa de tecnología ha cumplido 55 años y siempre ha sido reconocida por su innovación y enfoque humano. A pesar de no siempre haber tenido una posición dominante en el mercado, la sólida cultura interna de la empresa fue fundamental para su fortalecimiento.

“Tener una empresa que apueste a la gente, a capacitarla, compartir sus valores y que vaya creciendo dentro de la compañía es el mejor asset que puede tener una empresa”, señaló. La inversión en personal es, para Cánovas, clave en el éxito y la identificación de los trabajadores con los valores corporativos.

Cánovas inició su carrera con el sueño de ser periodista antes de ingresar al mundo corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sueño periodístico hasta la Dirección General

Iniciando su carrera con el sueño de ser periodista, hizo la transición al mundo corporativo de la mano de AMD. “Yo siempre quise ser periodista,” confesó. Sin embargo, en la empresa, su curiosidad lo llevó a explorar diferentes áreas como el manejo de equipos y desarrollo de negocios, lo que lo condujo a su posición actual.

Por esta razón, iniciamos con la gran lección de cumplir sueños y unirlos con otras pasiones que nos vamos encontrando en el camino. Porque dirigir equipos y crear ideas incluso para medios, también es periodismo.

Así que preguntamos que ser periodista es lo que querías hace 19 años y hoy en día con el cargo que tienes y todo lo que has vivido, ¿Cuál es tu aspiración?, a lo que Cánovas respondió que quiere seguir creciendo y armar equipos eficientes y contextos de trabajo positivos que permitan sacar lo mejor de cada persona.

La igualdad de género y oportunidades han evolucionado significativamente en AMD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la diversidad y la igualdad de género

Una parte de la conversación estuvo centrada en el tema de la diversidad y la igualdad de género en la industria tecnológica. “Creo que hemos evolucionado, el contexto ha cambiado mucho y como tal todas las sociedades hemos tomado conciencia de la importancia de la igualdad de género, igualdad de oportunidades.” Aunque reconoció que todavía queda mucho por hacer, destacó que AMD tiene una cultura de trabajo diversa y ha hecho avances significativos.

“Yo mismo tengo mi equipo de liderazgo con un equilibrio muy interesante entre género y personalidades”, dijo Cánovas, refiriéndose a la necesidad de crear un contexto que invite a la diversidad y las oportunidades igualitarias. Resaltó también que en los 19 años que lleva en la compañía ha notado un progreso considerable en estos temas.

Por qué es importante saber inglés y otros idiomas

La competencia lingüística, especialmente el inglés, sigue siendo un aspecto fundamental en la industria, según el ejecutivo. “Yo siempre le digo a mis hijos que aprender inglés es vital”. Y aunque no tener un inglés fluido ya no es una limitante tan grande como antes, sigue siendo una herramienta fundamental para la comunicación y el crecimiento profesional.

En cuanto a otros idiomas, destacó que cualquier habilidad lingüística adicional siempre es un valor agregado y mencionó al portugués como un ejemplo de idioma útil en la región latinoamericana.

La competencia lingüística, especialmente en inglés, es vital en la industria tecnológica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los momentos humildes y orgullos profesionales

Cuando hablamos obre su “momento humilde” en la carrera, recordó una embarazosa situación en la que, sin darse cuenta, activó la alarma de incendios en la sede de AMD en Austin, Texas, causando una evacuación completa de la oficina. “Tuve que evacuar toda la oficina”, confesó entre risas.

En términos de logros, Cánovas expresó su orgullo por los equipos que ha formado a lo largo de su tiempo en la compañía. “Mi orgullo es haber visto equipos formados que fueron muy exitosos no por mí, sino por ellos”.

De esta manera, llegar a posiciones tan importantes en el sector de la tecnología es posible con paciencia y esfuerzo, pero también con algo muy relevante: la importancia de formar equipos pequeños pero eficientes para que cada acción tenga un impacto significativo.

“Lo bueno de los equipos chicos es que todo lo que uno hace tiene un impacto porque no tenemos estructuras con distintos niveles”, concluyó.