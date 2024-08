No dañes tu freidora de aire: Estos son los únicos materiales que puedes usar en tu air fryer

Las freidoras de aire son populares hoy en día por su practicidad y reducida necesidad de aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las freidoras de aire se están volviendo cada vez más populares en los hogares. Los usuarios pueden emplear recipientes para reducir la frecuencia de limpieza del electrodoméstico. Razón por la que es fundamental que conozcan los tipos de materiales que deben utilizarse para estos recipientes.

Ingresar un material peligroso como el aluminio en la freidora podría provocar daños en el dispositivo y hasta incendios. Los recipientes o moldes de una air fryer deben ser de silicona, papel de horno, entre otros.

Qué recipientes se pueden usar en una freidora de aire

Las freidoras de aire no necesitan de tanto aceite para cocinar los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los moldes que se utilizan dentro de la freidora deben ser de los siguientes materiales:

Silicona.

Papel de horno.

Vidrio resistente al calor.

Los recipientes más comunes para usar en una freidora de aire son los moldes de silicona y los papeles para hornear. Es importante evitar el uso de plástico, ya que los moldes de plástico pueden derretirse a altas temperaturas en la freidora de aire.

Además, se debe evitar el uso de papel de aluminio, ya que, al ser un conductor de calor, puede bloquear la circulación del aire caliente y dañar el electrodoméstico.

Finalmente, siempre es fundamental asegurarse de que los recipientes utilizados en la freidora de aire sean capaces de soportar altas temperaturas.

Usar recipientes aptos previene que el usuario lave con tanta frecuencia la air fryer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de utilizar recipientes para la freidora de aire

Utilizar recipientes en una freidora de aire ofrece varias ventajas:

Facilita la limpieza : Los recipientes protegen el interior de la freidora de aire de salpicaduras y residuos, lo que reduce la necesidad de limpiarla con frecuencia.

Previene el desbordamiento : Evita que los alimentos se deslicen o caigan a la base de la freidora, lo que puede causar humo o quemaduras.

Mejora la organización : Permite cocinar varios tipos de alimentos a la vez, manteniéndolos separados y organizados.

Optimiza la cocción : Algunos recipientes están diseñados para mejorar la circulación del aire, lo que puede ayudar a obtener una cocción más uniforme.

Protege el electrodoméstico: Al evitar que los alimentos entren en contacto directo con el elemento calefactor, los recipientes ayudan a prevenir daños en el aparato.

Es importante no sobrecargar la freidora para no dañarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Top tres de los materiales más peligrosos para una freidora de aire

Aluminio

El uso de papel de aluminio en una freidora de aire presenta varios riesgos. Puede inflamarse al entrar en contacto con el elemento calefactor, incrementando el riesgo de incendio. Además, puede obstruir el flujo de aire caliente, fundamental para una cocción uniforme, lo que podría perjudicar el funcionamiento del aparato. También puede interferir con los sensores y el mecanismo de calefacción, afectando el rendimiento y la vida útil de la freidora.

Plástico no apto para horno

El plástico que no es adecuado para hornos no está hecho para soportar las altas temperaturas de la freidora de aire. A temperaturas elevadas, puede derretirse o deformarse, lo que no solo perjudica el plástico, también libera sustancias químicas tóxica

Papel y cartón

El papel y el cartón son materiales extremadamente inflamables. En una freidora de aire, que alcanza temperaturas muy elevadas, estos materiales pueden prenderse fuego, lo que representa un grave riesgo de incendio.

Los usuarios está utilizando las freidoras de aire cada vez más por su practicidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, al calentarse en la freidora de aire, el papel o el cartón pueden desintegrarse o quemarse, lo que podría obstruir el ventilador o el elemento calefactor.

Cuáles son los cuidados básicos de una freidora de aire

Para mantener una freidora de aire en buen estado y garantizar su funcionamiento óptimo, es importante seguir estos cuidados básicos:

Limpiar el cesto y la bandeja de la freidora después de cada uso. Es recomendable usar una esponja suave y agua tibia con jabón para evitar daños.

Después de la limpieza, desmontar todas las partes removibles y secarlas bien para evitar la acumulación de humedad, que podría afectar el rendimiento y causar malos olores.

Utilizar solo recipientes y utensilios recomendados para freidoras de aire.

No sobrecargar la freidora de aire con demasiados alimentos.