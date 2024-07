Glosario de tecnología: todo sobre la autenticación de doble factor

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Autenticación de doble factor

Autenticación de doble factor es un método de autenticación en el cual el usuario debe proporcionar dos formas distintas de prueba para verificar su identidad. Estas pruebas pueden ser una combinación de algo que se conoce (como una contraseña o PIN) y algo que se posee (como un dispositivo electrónico o tarjeta). Esta medida extra añade mayor seguridad a la autenticación.

¿Alguna vez te has preguntado cómo mantener seguros tus datos y cuentas personales? ¿Cómo puedes garantizar que sólo tu tienes acceso a ellos? La autenticación de doble factor es un método de seguridad que te ayuda a protegerte de posibles intrusos.

Esta herramienta exige dos factores distintos para verificar tu identidad antes de permitirte el acceso a los servicios o datos, como una contraseña o PIN y algo que poseas, como un dispositivo electrónico o tarjeta. Esta doble capa de seguridad agrega mayor protección para prevenir el acceso no autorizado.

En este artículo explicaremos cómo funciona la autenticación de doble factor, sus ventajas y desventajas, proveedores y soluciones, implementación en empresas y mejores prácticas para proteger tu cuenta con esta autenticación.

Cómo funciona la autenticación de doble factor

La autenticación de doble factor, también conocida como autenticación de dos factores o inicio de sesión multifactor, es una forma adicional de proteger la seguridad en línea.

Esta técnica requiere que los usuarios proporcionen dos formas distintas de identificación para poder acceder a una cuenta o servicio. Aquí explicamos cómo funciona:

El primer paso es introducir la información de inicio de sesión habitual . El nombre de usuario y la contraseña. Esto proporciona un nivel básico de seguridad, pero no impide que los hackers accedan a tu cuenta si tu contraseña es vulnerable.

Una vez que hayas iniciado sesión con éxito , recibirás un código temporal generado por un dispositivo extra ( teléfono móvil, token USB, etc.). Este código temporal es necesario para completar el proceso y confirmar tu identidad.

Si introduces correctamente el código temporal en el sitio web , tendrás acceso a tu cuenta o servicio. Si el código es incorrecto o caduca antes de ser utilizado, no podrás acceder a tu cuenta y tendrás que volver a solicitar un nuevo código temporal para volver al paso 2 del proceso de autenticación.

De esta forma, la autenticación de doble factor reduce significativamente el riesgo de hacking ya que los hackers necesitarían tener acceso no solo a las credenciales básicas del usuario (nombre y contraseña), sino también al dispositivo extra donde se generan los códigos temporales.

Ventajas y desventajas de la autenticación de doble factor

La autenticación de doble factor ofrece muchas ventajas, como la prevención de fraudes y la detección temprana de accesos no autorizados. Estas son algunas ventajas principales.

Mayor seguridad . Al utilizar el 2FA, los usuarios necesitan proporcionar información adicional para verificar su identidad. Esto significa que si alguien obtiene su contraseña, todavía no podrá acceder a sus cuentas sin el segundo factor.

Prevención del fraude . Si hay intentos de inicio de sesión no autorizados en la cuenta del usuario, el sistema le informará inmediatamente con el segundo factor para ayudar a prevenir cualquier daño potencial.

Detección temprana . El 2FA puede detectar intentos potencialmente fraudulentos antes de que los hackers tengan éxito en acceder a la cuenta del usuario. Esto significa que pueden ser bloqueados antes de que hagan cualquier daño real.

No todo son ventajas con este tipo de autenticación. También hay algunas desventajas que deben tenerse en cuenta.

Requiere más trabajo . Los usuarios deben pasar por el proceso adicional para verificar su identidad cada vez que quieran iniciar sesión en sus cuentas lo cual puede ser tedioso y complicado.

Pérdida del dispositivo . Si el dispositivo utilizado como segundo factor se pierde o estropea, los usuarios tendrán dificultades para acceder a sus cuentas hasta encontrar otro medio para validarse.

Incompatibilidades entre plataformas . A veces los protocolos utilizados por diferentes plataformas no son compatibles lo cual puede resultar en inconvenientes con la verificación del segundo factor y generando problemas con los servicios requeridos.

Proveedores y soluciones de autenticación de doble factor

Existen muchos proveedores y soluciones de autenticación de doble factor disponibles en el mercado. A continuación enumeramos algunos.

Google Authenticator . Esta solución genera códigos temporales para la verificación adicional. Los usuarios necesitan descargar la aplicación móvil para obtener estos códigos.

Token hardware . Este dispositivo físico genera códigos únicos y aleatorios para su verificación adicional. Muchas empresas ofrecen tokens basados en USB o tarjetas inteligentes como parte de sus planes de seguridad.

Autenticadores basados en SMS . Este servicio envía a los usuarios un código único por SMS para su verificación adicional. Esto significa que los usuarios necesitan tener acceso a su teléfono celular para realizar la autenticación adecuada.

Autenticadores basados en correo electrónico . Este servicio envía a los usuarios un código único por correo electrónico, lo que significa que necesitan tener acceso a su cuenta de correo electrónico antes del inicio de sesión exitoso.

Autenticadores biométricos . Estas soluciones utilizan características específicas del individuo, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como medio adicional para verificar la identidad del usuario antes del inicio de sesión exitoso.

Al elegir entre diferentes proveedores y soluciones de autenticación de doble factor, es importante considerar las necesidades particulares del negocio así como el presupuesto disponible. La elección correcta ayudará a garantizar que sus datos permanezcan protegidos contra amenazas externas e intentos malintencionados sin comprometer la experiencia del usuario final ni limitar el accesibilidad al contenido requerido por ellos.

Implementación de autenticación de doble factor en empresas

Implementar una autenticación de doble factor en su empresa ofrece varios beneficios.

Mayor seguridad . La autenticación de doble factor agrega otra capa de verificación al proceso de inicio de sesión. Esto significa que los usuarios deben verificar dos factores (como contraseñas y tokens) antes de poder acceder a los recursos. De esta manera, será más difícil para los atacantes piratear la cuenta del usuario.

Protección contra el robo de identidad . La autenticación con dos factores hace que sea mucho más difícil para un atacante robar la identidad del usuario. Esto significa que incluso si alguien descubre la contraseña del usuario, no podrán acceder a sus recursos sin el segundo factor.

Menor riesgo de fraude . Los requisitos adicionales para el inicio de sesión significan que hay menor probabilidad de que los atacantes puedan realizar actividades fraudulentas en nombre del usuario autenticado.

Para implementar una autenticación con dos factores en su empresa, necesita configurar un servidor y elegir un proveedor confiable para proporcionar tokens o códigos únicos generados por software o hardware. El servidor comprobará la identidad del usuario al recibir ambos factores (contraseña y token). Si ambos coinciden correctamente, el servidor permitirá el acceso al recurso solicitado por el usuario.

Además, es importante recordar que los datos sensibles se guardan mejor cuando son cifrados con claves fuertes y almacenados en dispositivos seguros como discos duros cifrados o tarjetas inteligentes. Esto ayudará a garantizar que su información permanezca protegida contra amenazas externas comunes como malware, phishing y ransomware.

Mejores prácticas para proteger cuentas con autenticación de doble factor

La autenticación de doble factor es una excelente forma de aumentar la seguridad de tus cuentas en línea. Esto se logra al combinar dos métodos diferentes para verificar tu identidad antes de permitirte acceder a un recurso. Si bien es cierto que se necesita un poco más de tiempo para completar el proceso, los beneficios superan con creces cualquier inconveniente.

A continuación te mostraremos algunas mejores prácticas para proteger tus cuentas con autenticación de doble factor.

Utiliza contraseñas fuertes que contengan letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para crear la capa adicional de seguridad.

Mantén los dispositivos usados para la verificación protegidos con contraseñas fuertes y evita compartir información confidencial con terceros no autorizados.

Utiliza el mismo dispositivo para todas las cuentas que tengan habilitada la autenticación de doble factor y realiza copias de seguridad periódicas en caso de que algo salga mal.

Siempre mantén actualizado el software del dispositivo usado para la verificación, ya que esto ayuda a prevenir vulnerabilidades potenciales que podrían ser explotadas por atacantes malintencionados.

Si alguna vez cambias tu número telefónico o dirección de correo electrónico, asegúrate de actualizarla dentro del sitio web donde hayas habilitado la autenticación de doble factor para mantenerla activa.

Nunca utilices palabras comunes o frases comunes como respuestas secretas o claves únicas; deben ser respuestas únicas e inusuales para evitar que los atacantes descubran tu identidad sin problema alguno.

Por qué aprender términos de tecnología

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.