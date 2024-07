Tener inteligencia artificial en iPhone tendría un valor: este sería el precio de la suscripción

Actualmente, Google, OpenAI y Microsoft cobran por su servicio premium de IA una mensualidad de 20 dólares. (Apple)

Después de confirmar la llegada de la inteligencia artificial a sus dispositivos, Apple estaría planeando la creación de una suscripción paga para cobrar por el uso de ciertas funciones de IA, como ya lo hacen otras empresas como Google y OpenAI.

Según filtraciones de Mark Gurman, de Bloomberg, la empresa está considerando la introducción de un servicio de suscripción llamado “Apple Intelligence+”. Este modelo de pago ofrecería herramientas impulsadas por IA a cambio de una tarifa mensual, similar a iCloud+. Aunque inicialmente las funciones de Apple Intelligence serán gratuitas, la compañía planea monetizarlas en el futuro.

Cómo sería el plan de suscripción de Apple para la IA

El nuevo plan de suscripción “Apple Intelligence+” incluiría una versión mejorada de Siri, junto con otras capacidades avanzadas de IA. Estas características se espera que sean un componente central en la estrategia de marketing del próximo iPhone 16, de la misma manera en la que Siri impulsó las ventas del iPhone 4S en 2011.

Actualmente, Google, OpenAI y Microsoft cobran por su servicio premium de IA una mensualidad de 20 dólares. (Apple)

Además, las mejoras en software también podrían incentivar a los usuarios de Mac y iPad a actualizar sus dispositivos. Aunque para los usuarios de Mac, las nuevas características de IA requerirán modelos con el chip de silicio propio de Apple.

Aunque solo una pequeña fracción de adultos en Estados Unidos usa chatbots regularmente, la empresa espera que sus nuevas características de IA generen suficiente interés como para justificar la implementación de un modelo de suscripción.

El lanzamiento de “Apple Intelligence+” no será inmediato. Las nuevas funciones de IA estarán disponibles gratuitamente al principio, con planes de monetización a largo plazo. Este enfoque permitirá a Apple evaluar la aceptación de estas herramientas antes de empezar a cobrar por ellas.

Si todo sale según lo planeado, Apple podría depender menos de las actualizaciones de hardware para impulsar sus ventas y enfocarse más en la generación de ingresos a través del software y los servicios de IA. La empresa también espera asociarse con al menos otro fabricante de chatbots para el lanzamiento de Apple Intelligence, con Google, Meta y Anthropic como posibles candidatos y con quienes ya habría acercamientos.

Actualmente, Google, OpenAI y Microsoft cobran por su servicio premium de IA una mensualidad de 20 dólares. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Además, Apple está trabajando en llevar estas capacidades de IA al Vision Pro, un dispositivo de realidad mixta, aunque este proyecto aún está en etapas iniciales y se espera que no se implemente este año.

Cuánto podría costar Apple Intelligence+

Por ahora Apple no ha hablado de precios, ya que la suscripción no se ha confirmado. Sin embargo, no es la primera empresa que tendría un modelo de este tipo, lo que permite crear una proyección de lo que podría costar teniendo en cuenta lo que cobran Google, OpenAI y Microsoft por sus servicios premium de inteligencia artificial.

Por ejemplo, ChatGPT Plus, la versión de pago del chatbot, tiene un precio de 20 dólares al mes. Mientras que Google influye las funciones pro de Gemini dentro del plan de suscripción Google One por un costo de 19,99 dólares mensuales. Y en el caso de Copilot el pago mensual también debe ser de 20 dólares.

En los tres casos, las empresas ofrecen beneficios como la integración con otras aplicaciones, respuestas más rápidas y complejas, funciones de memoria y la posibilidad de acceso anticipado a próximos lanzamientos.

Actualmente, Google, OpenAI y Microsoft cobran por su servicio premium de IA una mensualidad de 20 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto refleja que las empresas manejan un estándar en el cobro mensual por sus servicios premium de IA de 20 dólares. Sin embargo, Apple no cuenta con un servicio individual de un costo tan alto.

A pesar de tener modelos de pago como Apple TV+, Apple Music o iCloud+, ninguno supera los 10 dólares. Solamente la suscripción Apple One pasa ese valor, incluso rozando los 30 dólares, pero esta es una opción que reúne otros servicios y los ofrece en un paquete en conjunto.

Esto podría indicar que para elegir el costo final de Apple Intelligence+, la empresa evaluaría el recibimiento de las funciones de IA por parte de los usuarios y luego, si sigue la tendencia de sus planes de pago actuales, el costo por la inteligencia artificial sería más bajo que lo que cobra OpenAI, Google y Microsoft.