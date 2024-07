Glosario de tecnología: qué es biotecnología dorada

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Biotecnología dorada

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

La biotecnología dorada es un tipo de biotecnología que se especializa en el área de la informática y computación para analizar los genomas de diversos organismos.

Es la rama de la biotecnología que se encarga de analizar y estudiar la expresión el funcionamiento de los genes y las proteínas que estos codifican. Por lo tanto, estos organismos se pueden encontrar en: plantas, animales y microorganismos.

Clasificación de la biotecnología dorada

De acuerdo con la función principal que posee esta biotecnología se puede clasificar en los siguientes campos: bioinformática, biología computacional y biocomputación.

A continuación, una explicación más detallada de cada uno:

Bioinformática. Es aquel desarrollo o aplicación de las herramientas computacionales para usar datos biológicos. En consecuencia, se almacenan, organizan, analizan y visualizan todos los datos obtenidos.

Biología computacional. Es aquella que implementa algoritmos computacionales y equipos tecnológicos con la finalidad de estudiar los problemas biológicos.

Biocomputación. Es aquella herramienta que se trata del diseño y uso de ordenadores creados por componentes biológicos naturales o sintéticos (sistemas biológicos que no se encuentran en la naturaleza).

Áreas de estudio

Son muchos los campos de estudio en los que se puede clasificar la biotecnología dorada. No obstante, estos son los principales:

Base de datos . Es aquella herramienta informática donde se aloja la información importante sobre los ácidos nucleicos y las proteínas.

Genómico . Aquí se analiza todo el genoma de los organismos con la finalidad de identificar los genes y aislarlos. Por consecuencia, la información obtenida en este estudio es importante para conocer la estructura y función que poseen las proteínas con respecto a cada organismo. Con este análisis se puede: Identificar los marcos de lectura. Identificar los intrones y exones. Determinar los sitios de regulación. Alinear los genes con el fin de determinar su homología.

Transcriptómica . En este campo se determinan todos los roles funcionales de los genes, los procesos celulares que intervienen, los mecanismos de regulación y aquellos cambios de expresión genética de varios tipos y estados celulares.

Metabolómica . Es aquella medición que se hace de forma cualitativa y cuantitativa. Gracias a ella, podemos conocer los metabolitos encontrados en una muestra, tejido, célula u organismo.

Proteómica . Aquí se analizan todas aquellas proteínas que son expresadas por un organismo (conocidas también como proteoma) para identificar las estructuras y funciones. A partir de allí, se puede determinar su conducta evolutiva, generar árboles filogenéticos, entre ot ros.

En conclusión, la biotecnología dorada es una pieza muy importante para el desarrollo de la informática, las ciencias de la computación y la biología, integrándolas para crear las mejores soluciones a problemas específicos.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el vasto mundo de la tecnología.