WhatsApp Plus: por qué es peligroso descargar esta aplicación en el celular

Algunos usuarios piensan que es una opción viable, pero sus riesgos se deben considerar. (Foto: WhatsApp Plus)

El uso de WhatsApp Plus, una versión no oficial de la popular aplicación de mensajería de Meta, se ha incrementado en ciertos segmentos de usuarios que buscan funciones adicionales.

Sin embargo, esta modificación conlleva graves riesgos que pueden comprometer la seguridad de sus datos personales, y la privacidad de conversaciones e información sensible de los usuarios.

A continuación explicamos por qué ha sido llamativa esta versión no oficial de WhatsApp, y cuáles son los peligros de instalarla en el celular.

Qué es WhatsApp Plus

La diferencia es que la app no oficial ofrece otras funciones que la original no integra. (Foto: Shutterstock)

WhatsApp Plus, es una versión no oficial de la app de mensajería que promete una serie de características mejoradas, como la personalización de la interfaz, el aumento del tamaño de los archivos enviados y la posibilidad de ocultar el estado en línea.

Estas atractivas funciones han llevado a muchos a optar por esta versión no oficial. No obstante, a pesar de sus aparentes beneficios, el uso de WhatsApp Plus conlleva a varias amenazas cruciales que los usuarios deben considerar seriamente.

Cuáles son los riesgos de instalar WhatsApp Plus

Uno de los principales riesgos asociados a WhatsApp Plus es la incapacidad de descargar la aplicación desde una fuente confiable. A diferencia de la versión oficial de WhatsApp, que está disponible en tiendas de aplicaciones verificadas como Google Play Store y Apple App Store, WhatsApp Plus debe ser descargada desde sitios web de terceros.

La información privada queda expuesta a sujetos maliciosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos sitios no garantizan la seguridad del archivo descargado, lo que aumenta significativamente la probabilidad de que la aplicación contenga malware (un programa que dañe el dispositivo).

Qué pasa con los datos privados si se instala WhatsApp Plus

El malware, o software malicioso, puede infiltrarse y comprometer el dispositivo móvil del usuario de diversas formas. Desde el robo de información personal hasta el monitoreo de actividades, los virus escondidos en aplicaciones descargadas desde fuentes no oficiales representan una amenaza grave.

Una vez infectado el dispositivo, los ciberdelincuentes pueden acceder a contactos, mensajes, fotos y otros datos sensibles que pueden ser utilizados para realizar ataques dirigidos o incluso para el robo de identidad.

Asimismo, el riesgo de robo de datos aumenta considerablemente al utilizar WhatsApp Plus. Al no estar regulada por las mismas políticas de seguridad que WhatsApp oficial, la versión Plus carece de protocolos robustos para proteger la información del usuario.

Conversaciones e información almacenada en el móvil está en peligro al descargar esta app. (Foto: Freepik)

Los datos personales, como números de teléfono, conversaciones y libreta de direcciones, pueden ser interceptados y usados con fines maliciosos. Este tipo de vulnerabilidad puede ocasionar ataques de phishing, donde los delincuentes intentan engañar a los usuarios para obtener información confidencial.

¿Pueden suspender la cuenta de WhatsApp si se instala WhatsApp Plus?

Otro aspecto preocupante es la posibilidad de suspensión de la cuenta por parte de la empresa matriz de WhatsApp, Meta. En sus términos y condiciones, Meta prohíbe explícitamente el uso de aplicaciones no oficiales.

La empresa ha demostrado ser estricta en la aplicación de esta regla, suspendiendo cuentas de usuarios que utilizan versiones no oficiales.

Al ser detectado usando WhatsApp Plus, la cuenta podría ser suspendida, lo que no solo resulta en la pérdida de acceso a mensajes y contactos, sino también en problemas para restaurar la cuenta una vez se decida volver a la aplicación oficial.

La recomendación sigue siendo usar la versión oficial de WhatsApp. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

Qué impacto tiene que suspendan una cuenta de WhatsApp

La suspensión de una cuenta de WhatsApp puede tener consecuencias importantes, especialmente si se utiliza la aplicación para asuntos laborales o personales importantes. La interrupción del servicio puede causar inconvenientes mayores, dificultando la comunicación y las operaciones diarias.

Además de los riesgos técnicos y de seguridad, el uso de WhatsApp Plus también implica problemas legales. Utilizar una versión no autorizada de una aplicación es una violación de los términos de servicio, lo que podría tener consecuencias legales dependiendo de la jurisdicción y severidad de la infracción.

Para los usuarios que buscan aprovechar funciones adicionales, es recomendable explorar opciones dentro de la aplicación oficial, que regularmente implementa nuevas características y mejoras de seguridad.