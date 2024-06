Presentan quejas contra Meta y piden fin de su proyecto con IA por uso de datos de Facebook e Instagram

Meta usará datos públicos de Facebook e Instagram para entrenar su IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta entrenará su inteligencia artificial a partir de datos públicos que se encuentren en Facebook e Instagram. Las fotos, videos, comentarios y publicaciones en generales serán la base para su modelo impulsado con IA. En este contexto, el Centro Europeo de Derechos Digitales presentó una queja ante las autoridades de protección de datos en Alemania, Francia, Italia, España y otros siete países.

La ONG incentiva a las entidades gubernamentales a que se articulen para que frenen el proyecto de Meta antes de que sea implementado el próximo miércoles 26 de junio de 2014.

Las quejas de dicha organización subrayan las implicaciones de privacidad de datos que las grandes empresas tecnológicas podrían enfrentar al intentar ganar ventaja en la competencia por la inteligencia artificial.

La UE ha adelantado medidas legislativas para proteger los datos personales de los desarrolladores de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Cuáles son las quejas en cuanto a la protección de datos?

La organización no gubernamental austríaca expresó su preocupación ante la intención de Meta de utilizar datos de usuarios, tanto públicos como no públicos, que ha recolectado desde 2007 para desarrollar una tecnología de inteligencia artificial cuyas características aún no han sido claramente definidas.

Además, señalaron que la compañía no especificó de qué terceros planea obtener dicha información.

Antes de que la inteligencia artificial ganara popularidad tras la aparición de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, las grandes empresas tecnológicas enfrentaban preocupaciones relacionadas con la privacidad, particularmente en los países de la Unión Europea.

A principios de este año, los legisladores de la UE aprobaron una legislación integral sobre IA, que impone reglas estrictas para los desarrolladores y nuevas limitaciones sobre el uso de la tecnología, las cuales se implementarán de forma gradual en los próximos años.

Los modelos de inteligencia artificial de Meta usarán datos públicos de los usuarios, es decir, sus fotos, videos e interacciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué dijo Meta sobre las quejas de privacidad?

De acuerdo con The Wall Street Journal, un portavoz de Meta dijo que “la empresa confía en que su enfoque cumple con las leyes de privacidad” y es consistente con la dirección que otras empresas tecnológicas están adoptando para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial en Europa.

¿Cómo será el entrenamiento de la IA de Meta?

Meta, la empresa responsable de redes sociales como Facebook e Instagram, anunció en un comunicado que a partir del 26 de junio de 2024 utilizará los datos de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial generativa.

Esta medida implica que el contenido compartido en sus plataformas, como publicaciones y fotos con descripciones, será empleado para entrenar sus modelos de IA.

Meta aseguró que solo utilizará datos públicos para entrenar su IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta indicó que podrá procesar información de personas que no tienen un perfil en sus redes sociales pero que aparecen en publicaciones de otros usuarios.

Entrenar un modelo de IA significa hacer que un sistema informático aprenda a realizar tareas a partir de datos. Durante el entrenamiento, se utilizan grandes cantidades de información recolectada para permitir que el modelo reconozca patrones, optimice su precisión y utilidad.

Por ejemplo, con la data de usuarios de Facebook e Instagram, la IA de Meta podría generar recomendaciones de contenido más precisas.

Otro caso práctico sería si una persona sube una fotografía de su hija menor de edad en su primer día en la escuela. Aquí Meta puede utilizar el rostro de la niña para alimentar su modelo de inteligencia artificial.

¿Es posible proteger los datos privados de Meta?

Las medidas para oponerse al entrenamiento de Meta están disponibles en Europa y algunas partes de Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Meta ha señalado que existe una opción disponible en Facebook e Instagram para rechazar el uso de datos personales en el entrenamiento de su inteligencia artificial. Sin embargo, seguir estos pasos no garantiza una exención inmediata de dicha medida.

En Facebook, los usuarios deben realizar una serie de pasos a través de su ordenador. Primero, deben acceder a su perfil personal y dirigirse a ‘Configuración y privacidad’. Luego, seleccionar ‘Configuración’, ‘Política de privacidad’ y, finalmente, ‘Derecho a objetar’.

Para concluir, es necesario completar un formulario especificando la solicitud de que los datos de la cuenta no se utilicen para entrenar la IA de Meta.

Tanto en Instagram como en Facebook, se deben completar un formulario para evitar que Meta utilice datos propios en su IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el caso de Instagram, es necesario acceder al perfil dentro de la app. Luego, se debe seleccionar el menú de tres barras ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, bajar hasta encontrar la opción ‘Información’ y seleccionar ‘Política de privacidad’.

El proceso continúa hasta seleccionar ‘Oponerte al tratamiento’ y, posteriormente, ‘oponerte’. Los usuarios deben rellenar un formulario explicando su rechazo al uso de sus datos en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Es importante destacar que estas opciones solo están disponible en Europa y en algunas partes de Estados Unidos.