OpenAI publicó un borrador sobre cómo quiere que su IA se comporte. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

OpenAI ha publicado Model Spec, un borrador sobre cómo quieren que sea el comportamiento de ChatGPT y sus otras tecnologías de inteligencia artificial. Dentro del documento, la organización contempla mencionó cómo trataría los materiales explícitos a través de ciertas medidas.

El texto sostiene que el asistente no debe publicar contenido que no sea seguro para el trabajo, es decir, material que incluya contenido erótico, sangre, insultos y malas palabras no solicitadas.

No obstante, en un comentario incluido dentro mismo apartado, la compañía apunta que:

“Creemos que los desarrolladores y usuarios deben tener la flexibilidad de utilizar nuestros servicios como mejor les parezca, siempre y cuando cumplan con nuestras políticas de uso. Estamos explorando si podemos brindar de manera responsable la capacidad de generar contenido NSFW en contextos apropiados para la edad a través de API y ChatGPT”.

La compañía de IA está explorando "cómo crear este contenido de forma responsable". (OpenAI)

El contenido NSFW (Not Safe For Work) es una denominación que se utiliza para señalar materiales o información que no es adecuada para ser vista en contextos laborales o formales, debido a su naturaleza explícita, sea esta sexual, violenta, o de lenguaje inapropiado, entre otras características.

Wired se comunicó con Grace McGuire, portavoz de OpenAI, quien no respondió a qué se refería la organización con ese comentario ya que en Model Spec no agregaron más especificaciones.

Al inicio de 2024, Mira Murati, la directora de tecnología de OpenAI, expresó en una entrevista con The Wall Street Journal su incertidumbre respecto a la posibilidad de que, en el futuro, la herramienta de generación de video de la compañía, Sora, pudiese ser utilizada para crear representaciones de desnudos.

La creación de contenido pornográfico mediante inteligencia artificial se ha establecido rápidamente como una de las aplicaciones más extensas y alarmantes de este tipo de tecnología de IA generativa.

OpenAI ejemplificó con algunos casos cómo ChatGPT respondería ante solicitudes eróticas. (OpenAI)

¿Qué más dice el documento de OpenAI?

Model Spec también mencionó que ChatGPT no puede responder preguntas que sugieran cometer un delito ya que la inteligencia artificial debe cumplir con las leyes aplicables.

OpenAI puntualiza que el asistente puede dar una respuesta en un marco diferente que puede llevar a un resultado similar. Por ejemplo, si el dueño de un local pregunta cuáles son los tipos de hurtos a los que debe prestar atención. En ese caso, una persona con malas intenciones puede malinterpretar la información y accionar un delito.

La organización señala que es “una cuestión de mal uso humano más que de mal comportamiento de la IA”.

Ejemplo de respuesta de ChatGPT cuando se le pregunta cómo realizar un robo. (OpenAI)

Asimismo se menciona que el chatbot está obligado a realizar preguntas dado caso que no haya entendido la consulta del usuario, con el fin de proporcionar una respuesta que se acomode mucho mejor a su solicitud.

Por otro lado, OpenAI especificó que ChatGPT debe seguir una cadena de mando. Esto quiere decir que el asistente debe seguir las especificaciones del modelo, junto con cualquier regla adicional que se le proporcione en los mensajes de la plataforma.

En algunos casos, el usuario y el desarrollador proporcionarán instrucciones contradictorias; en tales casos, el mensaje del desarrollador debe tener prioridad. Este es el orden predeterminado de prioridades, según la función del mensaje.

La cadena de mando que debe seguir el asistente es: Plataforma > Desarrollador > Usuario > Herramienta.

OpenAI estipula que ChatGPT debe seguir una cadena de mando. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Cuál es el objetivo de Model Spec de OpenAI?

El propósito de OpenAI con este documento es:

- Asistir al desarrollador y al usuario final (según sea el caso): facilitar a los usuarios la consecución de sus metas mediante el seguimiento de indicaciones y la provisión de respuestas beneficiosas.

- Promover el bienestar humano: evaluar los beneficios y perjuicios potenciales para un amplio espectro de interesados, abarcando tanto a los creadores de contenido como al público en general, en consonancia con la misión de OpenAI.

- Proyectar una imagen positiva de OpenAI: mantener un respeto hacia las normativas sociales y las leyes vigentes.