Glosario de tecnología: para qué sirve y cómo usar la Búsqueda avanzada

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es Búsqueda avanzada

Búsqueda avanzada es una herramienta tecnológica que permite a los usuarios realizar búsquedas específicas y detalladas en Internet mediante la introducción de criterios de búsqueda personalizados como palabras clave, ubicación geográfica, fechas y otros parámetros definidos por el usuario. Esta herramienta es útil para encontrar información rápida y precisa sin tener que examinar todos los resultados generales.

¿Tienes dificultades para encontrar la información precisa que necesitas en Internet? ¡La búsqueda avanzada puede ser la solución! Esta herramienta tecnológica ayuda a los usuarios a realizar búsquedas más específicas y detalladas utilizando una serie de criterios personalizados. Estos criterios incluyen palabras clave, ubicación geográfica, fechas y otros parámetros definidos por el usuario. La búsqueda avanzada te permitirá encontrar información rápida y precisa sin tener que revisar todos los resultados generales.

En lo que sigue explicaremos cómo utilizar la búsqueda avanzada, cuáles son sus principales beneficios y ofreceremos algunos ejemplos de cómo aplicarla en tu día a día.

¡No te lo pierdas!

Cómo utilizar la búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada es una herramienta útil que te permite encontrar resultados específicos de una manera más eficiente. Lo que implica que podrás realizar búsquedas más detalladas y obtener mejores resultados. Si quieres aprender a usar la búsqueda avanzada, sigue los pasos a continuación:

Operadores de búsqueda avanzada

Los operadores de búsqueda avanzada son herramientas útiles que permiten a los usuarios encontrar información específica en línea. Estos operadores actúan como filtros para ayudar a limitar los resultados de una búsqueda para que el usuario obtenga la información más relevante. Aquí hay algunos ejemplos de operadores de búsqueda avanzada y cómo puedes usarlos:

Operador AND . El operador AND le permite al usuario buscar ambas palabras clave en una sola frase. Por ejemplo, si el usuario quiere encontrar información sobre perros y gatos juntos, buscaría «perro AND gato». Esto restringirá los resultados a aquellos que contienen ambas palabras clave.

Operador OR . El operador OR le permite al usuario buscar cualquiera de las palabras clave en una sola frase. Por ejemplo, si el usuario quiere encontrar información sobre perros o gatos, buscaría «perro OR gato». Esto ampliará la búsqueda para incluir todos los resultados que contienen cualquiera de las dos palabras clave.

Operador NOT . El operador NOT le permite al usuario excluir determinadas palabras clave de su búsqueda. Por ejemplo, si el usuario quiere encontrar información sobre perros pero no sobre gatos, buscaría «perro NOT gato». Esto restringirá la búsqueda a aquellos resultados que contienen la primera palabra clave pero no la segunda.

Comillas dobles («») . Utilizar comillas dobles alrededor de una frase le indica al motor de búsqueda exactamente lo que desea encontrar. Por ejemplo, si el usuario quiere encontrar exactamente la frase «cuidado con los perros», escribiría «»cuidado con los perros»». Esto restringirá la búsqueda a aquellos resultados que contienen esa frase exactamente tal como está escrita entre las comillas dobles – sin ninguna variación ni agregado adicional.