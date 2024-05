Día de Star Wars: ¿Qué películas se grabaron cerca a tu casa?

Cine Mapper es una aplicación de que te ayuda a buscar la ubicación de tus películas favoritas. (Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Todos los cuatro de mayo son especiales para los fanáticos de Star Wars ya que se celebra el día de dicha franquicia. Si eres seguidor de este universo galáctico, seguro debes conocer las locaciones de dónde se han grabado sus películas y series. Pero, ¿sabías que hay chance de que se hayan filmado muy cerca a tu casa?

CineMapper es una aplicación muy similar a Google Maps. Solo que en vez de dar indicaciones, te muestra la ubicación exacta de donde han filmado Star Wars y otras películas y series.

¿Cómo usar CineMapper?

CineMapper es una página web creada para que los amantes del cine exploren las locaciones del mundo real donde se filmaron sus películas y series favoritas. Es como un Google Maps del cine, pero en lugar de mostrarte restaurantes o tiendas, te muestra dónde se rodaron escenas de películas como el Retorno del Jedi o Los Últimos Jedi.

Star Wars ha grabado un par de escenas en Latinoamérica. (Cine Mapper)

Para usar Cine Mapper, únicamente tienes que ingresar a su página web. La exploración en el sitio puedes hacerla de dos formas:

- Escribir en el buscador la película, serie o ubicación de tu elección.

- Navegar a través del mapa ya que se encuentran pines repartidos por todo el mundo. Los de Star Wars se encuentran representados por Darth Vader.

¿Dónde grabaron Star Wars?

Gracias a CineMapper puedes identificar algunas locaciones de Star Wars como:

- Episodio IV Una Nueva Esperanza: En Tikal, Guatemala se grabó la base de los Rebeldes en Yavin IV.

- Episodio VIII Los Últimos Jedi: En Salar de uyuni, Bolivia se filmó una batalla clave entre la Primera Orden y la Resistencia, donde tanques caminantes similares a los AT-AT avanzan a paso lento hacia los combatientes rebeldes atrincherados.

La franquicia grabó escenas de batallas en Bolivia. (Cine Mapper)

- Episodio VI Retorno del Jedi: El Parque Nacional y Estatal Redwood en California se utilizó para filmar las escenas de batalla y la persecución en speeder en la Luna Boscosa de Endor en ‘Star Wars: Episodio VI – El Regreso del Jedi’. Esta ubicación es el estacionamiento para el sendero de Tall Trees Grove.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo, una fecha elegida por el juego de palabras en inglés derivado de la famosa frase de la saga “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), que se transforma en “May the Fourth be with you” (Que el cuatro de mayo te acompañe).

Esta fecha se ha convertido en una jornada de celebración mundial para los fanáticos de Star Wars, donde se rinden homenajes a la franquicia con diversos eventos, proyecciones de películas, reuniones de fanáticos, y actividades relacionadas con el universo de Star Wars.

Aunque originalmente fue una tradición iniciada por los fanáticos, con el tiempo ha sido adoptada oficialmente por Lucasfilm y Disney, empresas que ahora organizan y apoyan eventos oficiales en esta fecha.

La franquicia de Star Wars incluye numerosas películas y series, divididas en diferentes categorías y formatos. (Disney+)

¿Dónde ver Star Wars?

La saga de Star Wars, incluyendo las películas, series y contenido relacionado, está disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Disney+, propiedad de The Walt Disney Company, ofrece todas las películas de la saga principal, así como spin-offs como Rogue One: Una historia de Star Wars y Han Solo: Una historia de Star Wars. Además, la plataforma incluye series exclusivas ambientadas en el universo de Star Wars, como The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, y Andor.

Videojuegos de Star Wars

Entre los videojuegos más populares de Star Wars, destacan varios títulos que han capturado la atención de los fanáticos a lo largo de los años por su jugabilidad, historias y fidelidad al universo original. Algunos de estos incluyen:

Star Wars: Knights of the Old Republic: Un juego de rol aclamado por la crítica que permite a los jugadores explorar una época situada miles de años antes de la saga de películas, ofreciendo decisiones complejas que afectan el destino de la galaxia.

Star Wars Battlefront II: Con batallas a gran escala tanto en tierra como en el espacio, este juego permite a los jugadores participar en combates a través de varias eras de la saga de Star Wars, incluyendo personajes y escenarios de las trilogías clásica, prequela y secuela.

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker: Este título combina humor y una vasta exploración del universo Star Wars, permitiendo a los jugadores vivir las nueve películas de la saga principal en formato LEGO.

Estos juegos se han destacado por ofrecer a los fans experiencias inmersivas y emocionantes dentro del icónico universo de Star Wars. Cada uno aporta su propia visión y jugabilidad única, permitiendo a los jugadores desde pilotar naves espaciales hasta empuñar sables de luz y explorar antiguas tradiciones Jedi.