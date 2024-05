PlayStation Plus dice adiós en mayo a uno de sus juegos exclusivos

Este juego está ambientado en un futuro postapocalíptico donde la naturaleza ha reclamado las ruinas de las civilizaciones pasadas y los humanos viven en tribus esparcidas, mezcla elementos de acción, aventura y RPG. (Guerrilla Games)

PlayStation Plus, el servicio de suscripción de pago ofrecido por Sony para los usuarios de sus consolas, ha decidido sacar de su oferta a ‘Horizon Zero Dawn: Complete Edition’, prestigioso juego de PS4 y PS5 que desaparecerá de PS Plus Extra y PS Plus Premium.

Esta salida está programada para el 21 de mayo de 2024, coincidiendo con la eliminación de otros 25 títulos previamente anunciados por Sony como es el caso de ‘Tekken 7′, ‘Resident Evil VII: Biohazard’, ‘Ace Combat 7: Skies Unknown’, ‘Oninaki’ y ‘Lost Sphear’.

Además, ha llamado la atención en algunos usuarios que ‘Horizon Zero Dawn: Complete Edition’ no se encuentra en la sección “Última oportunidad para jugar” . Por ejemplo, aunque en la PS Store del Reino Unido revela la fecha de su salida, en México y Estados Unidos, no se ha señalado oficialmente su retirada.

Por qué se retira de ‘Horizon Zero Dawn: Complete Edition’

La comunidad de jugadores ha especulado sobre el motivo detrás de la eliminación de este juego del servicio, sugiriendo que podría presagiar el anunció de un remasterizado que ha sido muy rumoreado. Sin embargo, esta teoría continúa siendo especulación.

Mientras que la salida de un juego de primera línea de Sony de su programa de suscripción no es un evento inédito, recordando el caso de Marvel’s Spider-Man en 2023. De hecho, la compañía aún no ha ofrecido una declaración oficial que aclare esta decisión.

Este videojuego, desarrollado por Guerrilla Games, una compañía interna de Sony, ha sido un título exclusivo muy valorado desde su debut en 2017, extendiéndose su éxito hasta su lanzamiento en PC en 2020. Y con esta decisión, los usuarios interesados en el juego tendrán que considerar su compra individual por un valor de $19.99 USD.

De qué trata el videojuego y qué beneficios trae la Complete Edition

Esta edición incluye el juego base junto con todo el contenido adicional lanzado, destacando especialmente la expansión "The Frozen Wilds", que añade una nueva área, misiones, enemigos y la historia al universo del juego. (Guerrilla Games)

‘Horizon Zero Dawn: Complete Edition’ es un juego ambientado en un futuro postapocalíptico donde la naturaleza ha reclamado las ruinas de las civilizaciones pasadas y los humanos viven en tribus esparcidas. Además, mezcla elementos de acción, aventura y RPG.

La principal protagonista es Aloy, una joven cazadora que busca descubrir su pasado y el destino del antiguo mundo, en un título que se caracteriza por:

Gran mundo para explorar: Esta edición permite a los jugadores explorar un mundo abierto, rico y vibrante, lleno de antiguas ruinas, diversas tribus y una amplia variedad de máquinas robóticas inspiradas en animales.

Expansión ‘The Frozen Wilds’: Añade una nueva área norteña llamada The Cut, habitada por la tribu Banuk. Además ofrece nuevas misiones de la historia, territorios para explorar, máquinas para cazar y desafíos que superar, junto con la ampliación de la narrativa.

Contenido adicional: Incluye trajes y arcos adicionales en el juego, facilitando desde el inicio una experiencia ligeramente más enriquecida en términos de personalización y estrategia de combate.

Tema dinámico para PS4 y libro de arte digital: Ofrece un tema exclusivo para personalizar la interfaz de usuario de la consola PlayStation 4, así como un libro de arte digital que explora el arte y la creación del rico mundo de Horizon Zero Dawn.

Mejoras gráficas y de rendimiento: La Complete Edition se beneficia de las actualizaciones y optimizaciones realizadas al juego después de su lanzamiento inicial, ofreciendo una experiencia visual y de juego mejorado.

Compatibilidad con modos de juego en PS4 Pro: Para los usuarios de PlayStation 4 Pro, “Horizon Zero Dawn: Complete Edition” ofrece mejoras visuales, como resolución dinámica y mayores detalles gráficos.

PS Plus y sus beneficios estrella

PlayStation Plus, abreviado como PS Plus, es un servicio de suscripción de pago ofrecido por Sony Interactive Entertainment para los usuarios de sus consolas. (Sony)

