PlayStation Plus acaba con juegos como Resident Evil 7, Tekken 7, entre otros: esta es la lista

Resident Evil VII Biohazard: es uno de los videojuegos más reconocidos que ya no están disponible en Play Station Plus. (Foto: Captura)

PlayStation Plus retiró de su plataforma cinco videojuegos icónicos del repertorio que ofrece a sus sucriptores. Los títulos afectados por este cambio son “Tekken 7″, “Resident Evil VII: Biohazard”, “Ace Combat 7: Skies Unknown”, “Oninaki”, y “Lost Sphear”.

Estos juegos, ofrecidos tanto para PS4 como para PS5, dejaron de estar disponibles en el servicio de suscripción, lo que implica que ya no pueden ser jugados de forma online y modo multijugador. No obstante todavía se pueden adquirir de forma física en varias tiendas de videojuegos.

Juegos que ya no están disponibles en PlayStation Plus

Tekken 7, es una de las pérdidas más significativas para los seguidores de las consolas de videojuegos. conocido por ser la séptima entrega de la consagrada saga de lucha, se ha mantenido como uno de los favoritos dentro de la comunidad de jugadores debido a su compleja mecánica de combate y profundidad estratégica.

Tekken 7 ha tenido bastante aceptación por los amantes de videojuegos, que por ahora tampoco van a poder de disfrutar de esta y la más reciente entrega Tekken 8 en PlayStation Plus. (Foto: Captura)

Por otro lado, Resident Evil VII: Biohazard, otro mundialmente conocido, ha capturado la atención de los amantes del horror de supervivencia gracias a su inmersiva narrativa y terror psicológico que caracteriza el género.

Por su parte, Ace Combat 7: Skies Unknown, ha permitido a los usuarios experimentar la emoción de los combates aéreos a través de impresionantes gráficos y una historia envolvente.

También, los juegos Oninaki y Lost Sphear, ambos del género Juego de rol japones (JRPG), han ofrecido aventuras únicas con sistemas de combate innovadores y tramas que exploran temas profundos de la vida y la memoria.

Otros juegos que están próximos a abandonar PlayStation Plus

A la reciente salida de estos cinco icónicos videojuegos se le suma la noticia de que el próximo mes otros siete mundialmente conocidos ya no serán parte del catálogo de la plataforma.

PlayStation Plus integra videojuegos de las consolas PS4 Y PS5. Imagen Ilustrativa Infobae.

El próximo 19 de marzo, los suscriptores de los niveles Extra y Premium de PlayStation Plus padecerán la pérdida de varios videojuegos, así que tienen poco tiempo para interactuar con estas opciones que están próximas a irse del servicio de Sony.

Los jugadores tienen sólo algunas semanas para disfrutar de videojuegos como Ghostwire: Tokyo, el popular título de mundo abierto de Bethesda y Tango Gameworks. así como NEO: The World Ends With You, Code Vein y Civilization VI.

Estos son los juegos confirmados que ya no estarán desde mediados del proximo mes en PlayStation Plus:

Outer Wilds (PS5 y PS4).

NEO: The World Ends With You (PS4).

Haven (PS5 y PS4).

Code Vein (PS4).

Civilization VI (PS4)

Tchia (PS5 y PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

A qué se debe la renovación constante de PlayStation Plus

Los cambios presentes y que se avecinan en el catálogo de este servicio de Sony resaltan la dinámica de la plataforma, que constantemente se renueva ofreciendo nuevos títulos a sus suscriptores mientras se desahace de otros, con el propósito de mantener una oferta fresca y variada para su audiencia

A pesar de las prontas salidas de contenido de PlayStation Plus, los jugadores pueden disfrutar de videojuegos como Need for Speed Unbound (Foto: tomado de Electronic Arts)

Además, la oportunidad de adquirir los juegos en formato físico luego de que dejen la plataforma es una ventaja para aquellos jugadores que deseen conservar sus títulos favoritos.

También, si hay jugadores en experimentar juegos desconocidos, la programación del catálogo de juegos de febrero para PlayStation Plus. Reúne emociones de carreras, aventuras de ciencia ficción y una selección de entradas de una serie de juegos de rol clásica.

Hay videojuegos para todos los gustos, desde recorridos por las calles de una ciudad que trae Need for Speed Unbound, o ir al espacio en The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, o si el gusto es más por la acción está el repertorio de la serie Tales of. Todos estos títulos llegaron el 20 de febrero y ya pueden ser disfrutados por los suscriptores.